Választási sokk Brazíliában: 20 százalékos zuhanás a piacokon a történelmi fordulat után

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Komoly eladási hullámra készülnek a befektetők Brazíliában, miután Luiz Inácio Lula da Silva hivatalban lévő elnök megnyerte a vasárnapi elnökválasztást. A piacok korábban a jobboldali fordulatra számítva emelkedtek, az eredmény azonban keresztülhúzta a várakozásokat: szakad a brazil reál, és a tőzsde is masszív mínuszban nyithat.

Luiz Inácio Lula da Silva újraválasztása alaposan felborítja a brazil pénzpiacokat, miután az elnök a szavazatok 51,8 százalékával legyőzte jobboldali kihívóját, Flávio Bolsonarót, Jair Bolsonaro korábbi államfő fiát.

A választás történelmi fordulatot hozott Brazíliában: 1989 óta először fordult elő, hogy az elnökválasztás első fordulójának második helyezettje végül megnyerte a második fordulót.

Flávio Bolsonaro az október 4-i első fordulóban a szavazatok 47 százalékát szerezte meg, míg Lula 45,2 százalékot kapott, a második fordulóban azonban a hivatalban lévő elnöknek sikerült megfordítania az eredményt.

Piacbarátabb kormányt áraztak a befektetők

A választás tétje a gazdaságpolitika szempontjából is jelentős volt. A befektetők Bolsonaro győzelmétől piacbarátabb, a költségvetési kiadások visszafogására és a fiskális fegyelem megerősítésére törekvő gazdaságpolitikát reméltek.

Az elmúlt hetekben éppen ezt a forgatókönyvet árazták a piacok. Bolsonaro első fordulós győzelme után a brazil részvényindex közel 7 százalékot emelkedtek, miközben a reál csaknem 5 százalékot erősödött a dollárral szemben. A iShares MSCI Brazil ETF 12,5 százalékot emelkedett, az XP pénzügyi szolgáltató részvényei pedig egyetlen nap alatt 39 százalékot raliztak. Az Itaú Unibanco 15,5 százalékkal, a Petrobras pedig 11,5 százalékkal emelkedtek.

A választási eredmény azonban most az elmúlt hetek teljes emelkedését semmissé teheti.

Az első reakciók máris rendkívül hevesek

A hétfői ázsiai kereskedésben a brazil reál novemberi határidős jegyzése 10 százalékot esett, miközben az iShares MSCI Brazil ETF árfolyama az éjszakai kereskedésben közel 20 százalékot zuhant.

Az eladási hullám a legnagyobb brazil vállalatokat sem kímélte:

Az állami olajóriás Petrobras részvényei 17 százalékot estek.

A Telefnocia Brasil 15 százalékkal került lejjebb.

A Brazíliában jelentős kitettséggel rendelkező latin-amerikai e-kereskedelmi óriás, a MercadoLibre árfolyama 8 százalékkal került lejjebb az éjszakai kereskedésben.

A korai árfolyammozgások ugyanakkor az alacsony likviditás miatt túlzóak lehetnek, a valódi megmérettetés így a brazil tőzsde hétfői nyitásával következhet, magyar idő szerint délután 2 órakor.

A Bloomberg beszámolója szerint a São Pauló-i kereskedési részlegeknél már attól tartanak, hogy olyan heves eladási hullám indulhat, amely miatt akár a tőzsdei kereskedést is fel kell függeszteni.

A brazil tőzsdén 10 százalékos indexesés esetén 30 percre automatikusan felfüggesztik a kereskedést.

Ha az újraindulást követően a veszteség eléri a 15 százalékot, további egyórás leállás következik, 20 százalékos esésnél pedig a tőzsdeüzemeltető dönthet a felfüggesztés időtartamáról.

Utoljára a 2020-as koronavírus-pánik idején volt szükség ilyen beavatkozásra.

A bizonytalanságot tovább fokozza, hogy Flávio Bolsonaro nem ismerte el vereségét, és a választási eredmény érvénytelenítését kezdeményezné, miután egy legfelsőbb bírósági döntés két órával meghosszabbította a szavazást.

A politikai bizonytalanság a piaci hangulat szempontjából is meghatározó lehet. Az ING elemzői emlékeztettek arra, hogy Jair Bolsonaro 2022-ben csak több mint 44 órával választási veresége után jelezte, hogy megkezdődhet a hatalomátadás. Bár vereségét hivatalosan nem ismerte el, a lépés hozzájárult a bizonytalanság enyhüléséhez.

Az árutőzsdére is hatással vannak a történtek

A chicagói tőzsdén a szójabab határidős jegyzése kéthavi mélypontra esett, a legaktívabban kereskedett kontraktus árfolyama pedig átmenetileg 1,7 százalékkal került lejjebb.

A befektetők ugyanis arra számítanak, hogy Lula újraválasztása Brazília és Kína kereskedelmi kapcsolatainak további erősödését hozhatja.

A gyengülő reál eközben javíthatja a brazil mezőgazdasági exportőrök versenyképességét, ami fokozhatja az amerikai termelőkre nehezedő nyomást.

Hasonló hatás jelentkezhet a kávé és a cukor piacán is, hiszen Brazília mindkét nyersanyag esetében meghatározó globális termelő.

A befektetők legnagyobb aggodalmát ugyanakkor továbbra is Brazília költségvetési helyzete jelenti.

Flávio Bolsonaro a kampányában az állami kiadások visszafogását, a költségvetési fegyelem erősítését és az adóterhek csökkentését ígérte, miközben a szociális juttatások megnyirbálását kizárta. A befektetők a kilátásba helyezett költségvetési kiigazítástól az ország kockázati megítélésének javulását és a kamatok csökkenését remélték.

Ennek különösen nagy jelentősége van Brazíliában, ahol az államadósság már meghaladja a GDP 82 százalékát, a magas kamatok pedig jelentős terhet jelentenek az államnak, a vállalatoknak és a háztartásoknak egyaránt.

Lula ezzel szemben a szociális programok védelmét és az állami beruházások fenntartását helyezte előtérbe, miközben fokozatos költségvetési kiigazítást ígért. A kormány 2030-ra a GDP 1,3 százalékának megfelelő, kamatfizetések előtti költségvetési többletet céloz meg, a befektetők azonban egyelőre nem látják, milyen intézkedésekkel érné el ezt a kabinet.

A probléma az, hogy a nyugdíjak és más kötelező kiadások miatt a költségvetés mozgástere rendkívül szűk.

Ha a befektetők nem tartják hitelesnek az államadósság stabilizálására vonatkozó terveket, magasabb hozamot követelhetnek a brazil állampapírokért, ami tovább növeli az állam kamatterheit, és a vállalatok, valamint a háztartások finanszírozását is megdrágíthatja.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy Brazília költségvetési hiánya az ING szerint a GDP 7-8 százalékát is eléri. A bank elemzői arra figyelmeztetnek, hogy a magas eladósodottság miatt az ország különösen sérülékeny egy nemzetközi kötvénypiaci eladási hullámmal szemben. Ha az amerikai állampapírhozamok ismét meredeken emelkednek, az tovább fokozhatja a brazil eszközökre nehezedő nyomást.

A reál gyengülése további kockázatot jelenthet, mivel az import drágulásán keresztül növelheti az inflációt, ezzel pedig késleltetheti a kamatcsökkentéseket. A tartósan magas kamatok és kötvényhozamok a részvénypiac kilátásait is ronthatják.

A politikai helyzet sem könnyíti meg Lula dolgát: az újraválasztott elnöknek az ellenzéki többség felé hajló kongresszussal kell elfogadtatnia a költségvetési intézkedéseket, miközben saját választóinak tett ígéreteit is teljesítenie kell.

Az UBS Global Wealth Management feltörekvő piacokért felelős befektetési vezetője, Alejo Czerwonko szerint a befektetők egyértelmű elköteleződést várnak a költségvetési fegyelem mellett. Ennek hiányában a választás első fordulója utáni emelkedés jelentős része eltűnhet,

és tartósan negatív maradhat a piaci hangulat.

A következő hetekben ezért kulcsfontosságú lesz, hogy Lula kit nevez ki pénzügyminiszternek, és milyen költségvetési terveket mutat be 2027-re. Ezekből derülhet ki, hogy a hétfői eladási hullám átmeneti piaci túlreakciónak bizonyul-e, vagy tartósan magasabb kockázati felárakkal kell számolniuk a brazil eszközökbe fektetőknek.

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