12°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Vége egy teljes korszaknak: nyomtalanul eltűnt a befektetés, amiben egykor iszonyú összegek voltak
Befektetés

Vége egy teljes korszaknak: nyomtalanul eltűnt a befektetés, amiben egykor iszonyú összegek voltak

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Egyesült Királyság intézményi befektetési piacán az elmúlt másfél évtizedben figyelemre méltó termékciklus zajlott le a diverzifikált növekedési alapok (Diversified Growth Funds, DGF) felemelkedésével és hanyatlásával. Az egykor 150 milliárd fontra becsült piac mára gyakorlatilag elenyészett, ám a jelenség tanulságai a mai napig aktuálisak – írja a Financial Times hasábjain megjelent elemzés.

A DGF-ek a 2008-as globális pénzügyi válság után jelentek meg, és azzal az egyszerű, ám vonzó ígérettel szólították meg a nyugdíjalapok kuratóriumait, hogy a részvényekénél lényegesen – jellemzően egyharmaddal – alacsonyabb volatilitás mellett nyújtanak részvényszerű hozamot. Az alulfinanszírozott nyugdíjalapok számára ez tökéletes kompromisszumnak tűnt, hiszen növekedési potenciált kínált a hiányok pótlására, mindezt mérsékeltebb kockázat mellett. A befektetési tanácsadók lelkesen ajánlották, a vagyonkezelők pedig sorra indították az ilyen termékeket.

A szegmens növekedése rendkívül gyors volt: egy 15 vezető DGF-alapot lefedő Bloomberg-minta adatai szerint a kezelt vagyon a 2010-es mintegy 1 milliárd fontról 2017 augusztusára csaknem 80 milliárd fontra nőtt. A tényleges piacméret ennél is jóval nagyobb lehetett, hiszen a Cambridge Associates befektetési tanácsadó cég 2015-re már 150 milliárd font fölé becsülte az összes DGF-stratégiában kezelt vagyont.

A legismertebb példának a Standard Life Investments Global Absolute Return Strategies (GARS) számított, amely a csúcson egymagában több mint 40 milliárd fontot kezelt.

A fordulat 2018-ban következett be: a hagyományos magyarázatok szerint a DGF-ek túl bonyolulttá és drágává váltak, nem működtek elég dinamikusan, vagy egyszerűen nem tudták teljesíteni az ígéreteiket. Bár ezekben a felvetésekben van igazság, a mélyebb ok máshol keresendő, ugyanis a jegybanki beavatkozások évtizede folyamatosan a részvénykockázat-vállalást jutalmazta. Az európai adósságválságtól a Brexiten át a koronavírus-járványig a befektetők rendre azt tapasztalták, hogy a piaci visszaesések átmenetiek, és a gazdaságpolitikai támogatás mindig érkezik.

Még több Befektetés

Óriási bejelentést tett a Meta: dollártízmilliárdos dobásra készül a techóriás

Melyik Magyarország legjobb befektetési alapja? És alapkezelője, privát- és prémium bankja? Szavazz!

Mindenkivel szembemegy a pénzügyi óriás az állampapírpiacon: súlyos tévedésben van a befektetői csorda?

Ebben a környezetben a diverzifikáció értéke nehezen volt érzékelhető,

a piaci szereplők lényegében biztosítási díjat fizettek egy olyan érában, amely a koncentrációt, mindenekelőtt az amerikai technológiai részvényeket jutalmazta.

A végső csapást paradox módon a 2022-es brit állampapír-válság mérte a DGF-ekre. Bár sok portfólió komoly veszteségeket szenvedett el, az emelkedő hozamok drámaian javították a nyugdíjalapok fedezettségi szintjét, mivel a kötelezettségek jelenértéke gyorsabban csökkent, mint az eszközértékek. A javuló fedezettségi mutatók mellett a növekedési eszközök iránti igény egyszerűen köddé vált, és ezzel együtt a DGF-ek létjogosultsága is megszűnt. Mára az egykori zászlóshajó-stratégiák többségét átalakították, összevonták szélesebb, több eszközosztályt átfogó multi-asset termékekbe, vagy teljesen megszüntették.

A DGF-eket mégsem lenne igazságos puszta kudarcként értékelni. Sok szempontból pontosan azt a problémát oldották meg, amelyre tervezték őket, hiszen segítettek az intézményi befektetőknek diverzifikálni a részvényfüggőséget, javították a kockázatkezelési gyakorlatot, és egy egész befektetői generációt ismertettek meg az eredményorientált szemlélettel, jóval azelőtt, hogy az általánossá vált volna. A napjainkban terjedő teljesportfólió-szemléletű megközelítés (Total Portfolio Approach) sok tekintetben a DGF-modell továbbfejlesztésének tekinthető. A történet legfőbb tanulsága, hogy a befektetési termékek ritkán azért buknak el, mert működésképtelenek, sokkal inkább azért, mert a probléma, amelyre válaszul születtek, idővel megszűnik létezni.

Kapcsolódó cikkünk

Mindenkivel szembemegy a pénzügyi óriás az állampapírpiacon: súlyos tévedésben van a befektetői csorda?

Fordult a kocka: súlyos veszteséget szenvedett el a világ legnagyobb vagyonalapja

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Dízelsokk Magyarországon: itt a töréspont, elmentünk a falig - a következő ütésbe beleremeghet a rendszer
Török Gábor: itthon is új játszma lehetne Orbán Viktor ENSZ főtitkársága
Választási sokk Brazíliában: 20 százalékos zuhanás a piacokon a történelmi fordulat után
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility