Vége egy teljes korszaknak: nyomtalanul eltűnt a befektetés, amiben egykor iszonyú összegek voltak

A DGF-ek a 2008-as globális pénzügyi válság után jelentek meg, és azzal az egyszerű, ám vonzó ígérettel szólították meg a nyugdíjalapok kuratóriumait, hogy a részvényekénél lényegesen – jellemzően egyharmaddal – alacsonyabb volatilitás mellett nyújtanak részvényszerű hozamot. Az alulfinanszírozott nyugdíjalapok számára ez tökéletes kompromisszumnak tűnt, hiszen növekedési potenciált kínált a hiányok pótlására, mindezt mérsékeltebb kockázat mellett. A befektetési tanácsadók lelkesen ajánlották, a vagyonkezelők pedig sorra indították az ilyen termékeket.

A szegmens növekedése rendkívül gyors volt: egy 15 vezető DGF-alapot lefedő Bloomberg-minta adatai szerint a kezelt vagyon a 2010-es mintegy 1 milliárd fontról 2017 augusztusára csaknem 80 milliárd fontra nőtt. A tényleges piacméret ennél is jóval nagyobb lehetett, hiszen a Cambridge Associates befektetési tanácsadó cég 2015-re már 150 milliárd font fölé becsülte az összes DGF-stratégiában kezelt vagyont.

A legismertebb példának a Standard Life Investments Global Absolute Return Strategies (GARS) számított, amely a csúcson egymagában több mint 40 milliárd fontot kezelt.

A fordulat 2018-ban következett be: a hagyományos magyarázatok szerint a DGF-ek túl bonyolulttá és drágává váltak, nem működtek elég dinamikusan, vagy egyszerűen nem tudták teljesíteni az ígéreteiket. Bár ezekben a felvetésekben van igazság, a mélyebb ok máshol keresendő, ugyanis a jegybanki beavatkozások évtizede folyamatosan a részvénykockázat-vállalást jutalmazta. Az európai adósságválságtól a Brexiten át a koronavírus-járványig a befektetők rendre azt tapasztalták, hogy a piaci visszaesések átmenetiek, és a gazdaságpolitikai támogatás mindig érkezik.

Ebben a környezetben a diverzifikáció értéke nehezen volt érzékelhető,

a piaci szereplők lényegében biztosítási díjat fizettek egy olyan érában, amely a koncentrációt, mindenekelőtt az amerikai technológiai részvényeket jutalmazta.

A végső csapást paradox módon a 2022-es brit állampapír-válság mérte a DGF-ekre. Bár sok portfólió komoly veszteségeket szenvedett el, az emelkedő hozamok drámaian javították a nyugdíjalapok fedezettségi szintjét, mivel a kötelezettségek jelenértéke gyorsabban csökkent, mint az eszközértékek. A javuló fedezettségi mutatók mellett a növekedési eszközök iránti igény egyszerűen köddé vált, és ezzel együtt a DGF-ek létjogosultsága is megszűnt. Mára az egykori zászlóshajó-stratégiák többségét átalakították, összevonták szélesebb, több eszközosztályt átfogó multi-asset termékekbe, vagy teljesen megszüntették.

A DGF-eket mégsem lenne igazságos puszta kudarcként értékelni. Sok szempontból pontosan azt a problémát oldották meg, amelyre tervezték őket, hiszen segítettek az intézményi befektetőknek diverzifikálni a részvényfüggőséget, javították a kockázatkezelési gyakorlatot, és egy egész befektetői generációt ismertettek meg az eredményorientált szemlélettel, jóval azelőtt, hogy az általánossá vált volna. A napjainkban terjedő teljesportfólió-szemléletű megközelítés (Total Portfolio Approach) sok tekintetben a DGF-modell továbbfejlesztésének tekinthető. A történet legfőbb tanulsága, hogy a befektetési termékek ritkán azért buknak el, mert működésképtelenek, sokkal inkább azért, mert a probléma, amelyre válaszul születtek, idővel megszűnik létezni.

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