Eldőlt, hogyan tér vissza az államilag támogatott LTP: mutatjuk a Wekerle+ újabb részleteit

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

2027 januárjától újra állami támogatás járhat a lakástakarékpénztári megtakarításokhoz, az első öt évben a befizetések 10%-át, a második öt évben 20%-át adja hozzá az állam. Kármán András pénzügyminiszter a kormány október 27-i sajtótájékoztatóján ismertette a Wekerle+ Lakástakarék részletes feltételeit: havi 100 ezer forintos megtakarítással tíz év alatt 1,8 millió forint vissza nem térítendő támogatás gyűjthető össze, amelyet a pénztárak évi 3 százalékos betéti kamattal egészítenének ki. A kormány számításai szerint így tíz év alatt mintegy 16 millió forint halmozódhat fel a számlán. A teljes állami támogatáshoz tíz évnyi megtakarítás szükséges, de öt év után is hozzá lehet jutni az addig megszerzett támogatáshoz.

További részleteket jelentett be Kármán András pénzügyminiszter a Wekerle+ Lakástakarékról a kormány keddi sajtótájékoztatóján. A konstrukcióval a kabinet a 2018-ban megszüntetett lakás-takarékpénztári állami támogatást vezeti vissza, megemelt támogatási értékhatárokkal és a hosszabb futamidőt ösztönző feltételekkel. Kármán azzal indokolta a programot, hogy a magas ingatlanárak miatt a hitelfelvételhez szükséges önerő előteremtése komoly nehézséget jelent, különösen az első lakásukat megvásárlóknak. Akinek már megfelelő jövedelme van, de nem rendelkezik eladható ingatlannal, annak sok esetben a megtakarítás jelenti a lakáshitelhez vezető első lépést.

A pénzügyminiszter szerint a korábbi lakástakarék-rendszer egyik gyengesége éppen az volt, hogy a támogatott megtakarítás összege idővel elmaradt az ingatlanárak emelkedésétől. A maximális állami támogatáshoz korábban elegendő volt havi 20 ezer forintot félretenni, az így összegyűjthető pénz azonban egyre kisebb részét fedezte a lakásvásárlás költségeinek.

Havi 100 ezer forinttal lehet kimaxolni az állami támogatást

A most bemutatott konstrukcióban a maximálisan támogatott havi befizetés az eddigi 20 ezer forintról 100 ezer forintra emelkedik. A támogatási rendszer ugyanakkor két időszakra oszlik:

Az első öt évben a befizetett összeg 10 százalékát, legfeljebb évi 120 ezer forintot ad hozzá az állam.

legfeljebb évi 120 ezer forintot ad hozzá az állam. A hatodik évtől a tizedik évig 20 százalékra emelkedik a támogatás, amelynek felső határa évi 240 ezer forint.

A havi 100 ezer forintos saját megtakarítással tehát az első öt évben havi 10 ezer, a következő öt évben havi 20 ezer forintnyi támogatás érhető el. Előbbi öt év alatt összesen 600 ezer, utóbbi további 1,2 millió forintot jelent.

Így a teljes tízéves futamidő alatt legfeljebb 1,8 millió forint vissza nem térítendő állami támogatás gyűjthető össze.

A 2018 előtti rendszerben a befizetések 30 százalékát, legfeljebb évi 72 ezer forintot adott az állam. Az új konstrukcióban tehát a támogatás százalékos mértéke alacsonyabb lesz, ugyanakkor a támogatott befizetések felső határa és az elérhető éves támogatási összeg is jelentősen emelkedik. Az első öt évben az éves támogatási plafon a korábbi 72 ezerről 120 ezer, a második öt évben pedig 240 ezer forintra nő.

Természetesen nem lesz kötelező havi 100 ezer forintot befizetni: ennél kisebb megtakarítás esetén is jár majd az állami hozzájárulás, arányosan alacsonyabb összegben. Például havi 50 ezer forintos befizetés mellett az első öt évben évi 60 ezer, a második öt évben évi 120 ezer forint támogatással lehet számolni. Ez tíz év alatt 900 ezer forint állami hozzájárulást jelenthet.

Tíz év alatt 16 millió forint is összegyűlhet

A pénzügyminiszter egy tízéves példaszámítást is bemutatott, amelyben a megtakarító minden hónapban 100 ezer forintot fizet be az LTP-be. Ebben az esetben a saját befizetések összege tíz év alatt 12 millió forint, amelyhez 1,8 millió forint állami támogatás társul. A konstrukció további lényeges újdonsága, hogy

a kormány évi 3 százalékos betéti kamatot vár el a pénztáraktól.

A bemutatott számítás szerint a betéti kamatokból további mintegy 2,2 millió forint halmozódhat fel, így a megtakarítás teljes összege tíz év elteltével elérheti a 16 millió forintot. A ténylegesen elérhető összeg a kamatjóváírás részleteitől, valamint a szerződés esetleges díjaitól és költségeitől is függhet. Ezek pontos feltételeit a pénzügyminiszter egyelőre nem ismertette.

5 év után már felvehető a pénz, de a teljes támogatáshoz 10 év kell

A kormány a programot 2027 januárjától tervezi elindítani, vagyis várhatóan ettől az időponttól lehet majd állami támogatásra jogosító lakástakarék-szerződéseket kötni. A minimális megtakarítási idő öt év lesz. Ez azt jelenti, hogy a megtakarító öt év elteltével már hozzájuthat az addig megszerzett állami támogatáshoz, a magasabb, 20 százalékos támogatási kulcs azonban csak a hatodik évtől lép életbe.

Ennek megfelelően havi 100 ezer forintos megtakarítás esetén az ötödik év végén 6 millió forint saját befizetés és 600 ezer forint állami támogatás gyűlhet össze,

amelyet a betéti kamatok egészítenek ki. (A maximális, 1,8 millió forintos állami hozzájáruláshoz a teljes tízéves megtakarítási időszakot ki kell használni.)

A lakástakarékban felhalmozott pénz a tervek szerint lakásvásárlásra, lakásépítésre, illetve energiahatékonysági felújításra lesz felhasználható. A megtakarítás a lakáshitelhez szükséges önerő előteremtését is szolgálhatja.

A program részletes jogszabályi és szerződéses feltételeit még tisztázni kell. A bemutatott paraméterek alapján már ismert az állami támogatás mértéke, a minimális és maximálisan támogatott megtakarítási idő, valamint a legalább 3 százalékos betéti kamat követelménye. Az egyes pénztárak díjairól, a szerződéses feltételekről és az ügyintézés menetéről a későbbi részletszabályok, illetve a szolgáltatók tájékoztatói adhatnak pontos képet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images