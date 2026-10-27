10°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Eldőlt, hogyan tér vissza az államilag támogatott LTP: mutatjuk a Wekerle+ újabb részleteit
Befektetés

Eldőlt, hogyan tér vissza az államilag támogatott LTP: mutatjuk a Wekerle+ újabb részleteit

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
2027 januárjától újra állami támogatás járhat a lakástakarékpénztári megtakarításokhoz, az első öt évben a befizetések 10%-át, a második öt évben 20%-át adja hozzá az állam. Kármán András pénzügyminiszter a kormány október 27-i sajtótájékoztatóján ismertette a Wekerle+ Lakástakarék részletes feltételeit: havi 100 ezer forintos megtakarítással tíz év alatt 1,8 millió forint vissza nem térítendő támogatás gyűjthető össze, amelyet a pénztárak évi 3 százalékos betéti kamattal egészítenének ki. A kormány számításai szerint így tíz év alatt mintegy 16 millió forint halmozódhat fel a számlán. A teljes állami támogatáshoz tíz évnyi megtakarítás szükséges, de öt év után is hozzá lehet jutni az addig megszerzett támogatáshoz.

További részleteket jelentett be Kármán András pénzügyminiszter a Wekerle+ Lakástakarékról a kormány keddi sajtótájékoztatóján. A konstrukcióval a kabinet a 2018-ban megszüntetett lakás-takarékpénztári állami támogatást vezeti vissza, megemelt támogatási értékhatárokkal és a hosszabb futamidőt ösztönző feltételekkel. Kármán azzal indokolta a programot, hogy a magas ingatlanárak miatt a hitelfelvételhez szükséges önerő előteremtése komoly nehézséget jelent, különösen az első lakásukat megvásárlóknak. Akinek már megfelelő jövedelme van, de nem rendelkezik eladható ingatlannal, annak sok esetben a megtakarítás jelenti a lakáshitelhez vezető első lépést.

Kapcsolódó cikkünk

Magyar Péter bejelentette az új, államilag támogatott lakástakarékot – Kiszámoltuk, mennyit nyerhetsz vele!

A pénzügyminiszter szerint a korábbi lakástakarék-rendszer egyik gyengesége éppen az volt, hogy a támogatott megtakarítás összege idővel elmaradt az ingatlanárak emelkedésétől. A maximális állami támogatáshoz korábban elegendő volt havi 20 ezer forintot félretenni, az így összegyűjthető pénz azonban egyre kisebb részét fedezte a lakásvásárlás költségeinek.

wekerle LTP

Havi 100 ezer forinttal lehet kimaxolni az állami támogatást

A most bemutatott konstrukcióban a maximálisan támogatott havi befizetés az eddigi 20 ezer forintról 100 ezer forintra emelkedik. A támogatási rendszer ugyanakkor két időszakra oszlik:

  • Az első öt évben a befizetett összeg 10 százalékát, legfeljebb évi 120 ezer forintot ad hozzá az állam.
  • A hatodik évtől a tizedik évig 20 százalékra emelkedik a támogatás, amelynek felső határa évi 240 ezer forint.

A havi 100 ezer forintos saját megtakarítással tehát az első öt évben havi 10 ezer, a következő öt évben havi 20 ezer forintnyi támogatás érhető el. Előbbi öt év alatt összesen 600 ezer, utóbbi további 1,2 millió forintot jelent.

Még több Befektetés

Váratlan fordulat az olajpiacon: árengedménnyel kínálja a nyersolajat a közel-keleti olajóriás

Zuhanórepülésben a Boeing árfolyama

Találtunk egy piszok olcsó részvényt, amire most nagyon érdemes figyelni!

Így a teljes tízéves futamidő alatt legfeljebb 1,8 millió forint vissza nem térítendő állami támogatás gyűjthető össze.

A 2018 előtti rendszerben a befizetések 30 százalékát, legfeljebb évi 72 ezer forintot adott az állam. Az új konstrukcióban tehát a támogatás százalékos mértéke alacsonyabb lesz, ugyanakkor a támogatott befizetések felső határa és az elérhető éves támogatási összeg is jelentősen emelkedik. Az első öt évben az éves támogatási plafon a korábbi 72 ezerről 120 ezer, a második öt évben pedig 240 ezer forintra nő.

Természetesen nem lesz kötelező havi 100 ezer forintot befizetni: ennél kisebb megtakarítás esetén is jár majd az állami hozzájárulás, arányosan alacsonyabb összegben. Például havi 50 ezer forintos befizetés mellett az első öt évben évi 60 ezer, a második öt évben évi 120 ezer forint támogatással lehet számolni. Ez tíz év alatt 900 ezer forint állami hozzájárulást jelenthet.

Tíz év alatt 16 millió forint is összegyűlhet

A pénzügyminiszter egy tízéves példaszámítást is bemutatott, amelyben a megtakarító minden hónapban 100 ezer forintot fizet be az LTP-be. Ebben az esetben a saját befizetések összege tíz év alatt 12 millió forint, amelyhez 1,8 millió forint állami támogatás társul. A konstrukció további lényeges újdonsága, hogy

a kormány évi 3 százalékos betéti kamatot vár el a pénztáraktól.

A bemutatott számítás szerint a betéti kamatokból további mintegy 2,2 millió forint halmozódhat fel, így a megtakarítás teljes összege tíz év elteltével elérheti a 16 millió forintot. A ténylegesen elérhető összeg a kamatjóváírás részleteitől, valamint a szerződés esetleges díjaitól és költségeitől is függhet. Ezek pontos feltételeit a pénzügyminiszter egyelőre nem ismertette.

wekerle LTP_2

5 év után már felvehető a pénz, de a teljes támogatáshoz 10 év kell

A kormány a programot 2027 januárjától tervezi elindítani, vagyis várhatóan ettől az időponttól lehet majd állami támogatásra jogosító lakástakarék-szerződéseket kötni. A minimális megtakarítási idő öt év lesz. Ez azt jelenti, hogy a megtakarító öt év elteltével már hozzájuthat az addig megszerzett állami támogatáshoz, a magasabb, 20 százalékos támogatási kulcs azonban csak a hatodik évtől lép életbe.

Ennek megfelelően havi 100 ezer forintos megtakarítás esetén az ötödik év végén 6 millió forint saját befizetés és 600 ezer forint állami támogatás gyűlhet össze,

amelyet a betéti kamatok egészítenek ki. (A maximális, 1,8 millió forintos állami hozzájáruláshoz a teljes tízéves megtakarítási időszakot ki kell használni.)

A lakástakarékban felhalmozott pénz a tervek szerint lakásvásárlásra, lakásépítésre, illetve energiahatékonysági felújításra lesz felhasználható. A megtakarítás a lakáshitelhez szükséges önerő előteremtését is szolgálhatja.

wekerle LTP_3

A program részletes jogszabályi és szerződéses feltételeit még tisztázni kell. A bemutatott paraméterek alapján már ismert az állami támogatás mértéke, a minimális és maximálisan támogatott megtakarítási idő, valamint a legalább 3 százalékos betéti kamat követelménye. Az egyes pénztárak díjairól, a szerződéses feltételekről és az ügyintézés menetéről a későbbi részletszabályok, illetve a szolgáltatók tájékoztatói adhatnak pontos képet.

Kapcsolódó cikkünk

Lakossági pénzeső: megérkeztek a kormány bejelentései a 3%-os hitelről, a felújítási programról és a lakástakarékról

Pontosított Magyar Péter: még négy napig lehet Otthon Startra lakást vásárolni

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Lakossági pénzeső: megérkeztek a kormány bejelentései a 3%-os hitelről, a felújítási programról és a lakástakarékról
Tisza-kormány: kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen, új részleteket közöltek a pénzesővel kecsegtető programról
Itt vannak a Coca Cola friss számai - van minek örülni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility