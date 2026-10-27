Fordulat a gyógyszeripari óriásnál: 36, a cégnél töltött év után leköszön a csúcsvezető, hatalmas átalakulás jön

Az Eli Lilly átszervezi kereskedelmi tevékenységét, így a gyógyszergyártó egyetlen globális szervezetbe vonja össze amerikai és nemzetközi üzletágát, miközben 2027 elejétől több vezetői pozícióban is változás történik. Az átszervezés részeként a cég az amerikai és a nemzetközi kereskedelmi tevékenységét egyetlen egységbe, a Lilly Global Markets szervezetbe olvasztja be, aminek élére 2027. január 1-jétől Ilja Juffa kerül ügyvezető alelnökként.

A vállalat keddi bejelentése szerint Patrik Jonsson, a nemzetközi üzletág elnöke 2026 végén vonul vissza, miután 36 évet töltött a cégnél. Jonsson 1990-ben csatlakozott az Eli Lillyhez svédországi értékesítőként, a későbbiekben pedig Európában, Japánban és az Egyesült Államokban is töltött be vezetői tisztségeket.

A lépéssel az Eli Lilly a saját közlése szerint

a döntéshozatal gyorsítását, a működési hatékonyság növelését, valamint készítményeinek szélesebb körű globális elérhetőségét kívánja elősegíteni.

Forrás: Reuters

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