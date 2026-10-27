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Itt vannak a Coca Cola friss számai - van minek örülni
Befektetés

Itt vannak a Coca Cola friss számai - van minek örülni

Portfolio
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A Coca-Cola zsinórban a harmadik negyedévben emelte meg az egész évre vonatkozó eredményvárakozását, miközben az észak-amerikai kereslet továbbra is gyengélkedik. A vállalat a folyó negyedévben mind az árbevétel, mind a nyereség terén felülmúlta a piaci várakozásokat - írta meg a CNBC.

Az üdítőipari óriás mostantól

legalább 11 százalékos összehasonlítható EPS-növekedést vár az egész évre,

ami érdemi emelés a korábbi, 9-10 százalékos sávhoz képest. Az organikus árbevétel-növekedésre vonatkozó előrejelzését szintén felfelé módosította a társaság, így a korábbi, megközelítőleg 5 százalékos ütem helyett már legalább 5 százalékos bővüléssel számol.

Ami a friss számokat illeti:

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  • a harmadik negyedévben a részvényesekre jutó nettó eredmény 4,01 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbi 3,7 milliárd dollárról.
  • A kiigazított egy részvényre jutó eredmény (EPS) 91 cent lett, ami felülmúlta az elemzők által várt 88 centet.
  • A nettó árbevétel 7 százalékkal 13,4 milliárd dollárra emelkedett, ezzel túlszárnyalta a 12,92 milliárd dolláros elemzői konszenzust.
  • A vállalat értékesítési volumene összességében 5 százalékkal nőtt, ezt a bővülést azonban

    szinte teljes egészében az észak-amerikai piacon kívüli kereslet hajtotta, mivel a hazai piacon stagnált az értékesítés.

    A cégvezetés az utóbbi negyedévekben többször is jelezte, hogy az amerikai fogyasztókat megviseli az infláció és a gazdasági bizonytalanság.

A szénsavas üdítőitalok szegmensében 5 százalékos volumenbővülés volt tapasztalható, amihez a klasszikus Coca-Cola, a Coke Zero Sugar és a Diet Coke egyaránt hozzájárult. A víz-, sportital-, kávé- és teaüzletág szintén 5 százalékkal nőtt, főként a palackozott vizek – köztük a prémium Smartwater – iránti keresletnek köszönhetően. Ezen belül a tea- és kávészegmens stagnált, a sportitalok értékesítése pedig visszaesett. A gyümölcslevek, a hozzáadott értékű tejtermékek és a növényi italok kategóriájában összességében nem változott a volumen.

coca

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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