Itt vannak a Coca Cola friss számai - van minek örülni

összességében 5 százalékkal nőtt, ezt a bővülést azonban

szinte teljes egészében az észak-amerikai piacon kívüli kereslet hajtotta, mivel a hazai piacon stagnált az értékesítés.

A cégvezetés az utóbbi negyedévekben többször is jelezte, hogy az amerikai fogyasztókat megviseli az infláció és a gazdasági bizonytalanság.