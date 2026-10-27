9°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Közeleg a sorsdöntő bejelentés az Egyesült Államokban, megmoccant az arany ára
Befektetés

Közeleg a sorsdöntő bejelentés az Egyesült Államokban, megmoccant az arany ára

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Több mint 1 százalékkal drágult az arany árfolyama kedden, miután az olajárak esése enyhítette az inflációs aggodalmakat. A piac fókuszában a Federal Reserve e heti kamatdöntő ülése áll, a befektetők pedig a jegybanki jelzésekből próbálják megsejteni a kamatpálya alakulását.

Az arany spot árfolyama 1,1 százalékos emelkedést követően 4060,56 dollárra nőtt unciánként, azt követően, hogy a kereskedési nap korábbi szakaszában 3987,14 dollárig esett vissza. A decemberi határidős jegyzés 0,9 százalékkal, 4074,40 dollárra erősödött.

Peter Grant, a Zaner Metals vezető nemesfém-stratégája kifejtette, hogy

az olajárak mérséklődése az inflációs nyomás enyhülésén keresztül támogatja a nemesfémet, mivel csökkenti a Fed szigorítási kényszerét.

Az olajárak több mint egy százalékkal mérséklődtek kedden, amiben a közel-keleti béketárgyalásokra irányuló figyelem játszott szerepet. Az árak ugyanakkor továbbra is többhavi csúcsok közelében tartózkodnak a húszi–szaúdi konfliktus, valamint az esetleges amerikai–izraeli katonai akciók kockázata miatt.

Még több Befektetés

Váratlan fordulat az Egyesült Államokban: tőzsdét vált a legendás autógyártó

Váratlan fordulat az olajpiacon: árengedménnyel kínálja a nyersolajat a közel-keleti olajóriás

Eldőlt, hogyan tér vissza az államilag támogatott LTP: mutatjuk a Wekerle+ újabb részleteit

Jim Wyckoff, az American Gold Exchange elemzője ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az olajárak tartós emelkedése jelentős árnyomást generálna, ami monetáris szigorításra kényszerítené a jegybankokat, ez pedig kifejezetten kedvezőtlen forgatókönyv lenne az arany számára.

A Fed döntéshozói jelezték, hogy ezen a héten szinten tartják az irányadó kamatot, az inflációs aggodalmak azonban továbbra sem tűntek el. A CME FedWatch árazásai alapján a kereskedők 83 százalékos valószínűséget tulajdonítanak egy decemberi kamatemelésnek. A magasabb kamatkörnyezet növeli a hozamot nem biztosító arany tartásának alternatívaköltségét. A piaci szereplők csütörtökön a személyes fogyasztási kiadások árindexére (PCE) figyelnek, amely a Fed által leginkább követett inflációs mutató.

Egy Reuters-felmérés alapján a szakértők idén már a második egymást követő negyedévben vágták vissza a 2026-os aranyár-előrejelzésüket a magas kötvényhozamok, a dollár ereje és a tartósan magas kamatszint miatt, 2027-től viszont már a jegyzés emelkedésére számítanak.

A többi nemesfém piacán az ezüst 0,9 százalékos drágulással 54,40 dollárra nőtt unciánként, miközben a nap folyamán korábban még közel egyéves mélyponton is járt. A platina 0,4 százalékkal 1533,30 dollárra erősödött, a palládium viszont 1,8 százalékos gyengülés után 1031,01 dolláron állapodott meg, elérve a kereskedés során egy 2025 júniusa óta nem látott mélypontot.

Kapcsolódó cikkünk

Váratlan fordulat az olajpiacon: árengedménnyel kínálja a nyersolajat a közel-keleti olajóriás

Kamatemelés nélkül is meglepetést okozhat a Fed

Vérengzés a brazil tőzsdén, pluszban zárt Amerika

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Lakossági pénzeső: megérkeztek a kormány bejelentései a 3%-os hitelről, a felújítási programról és a lakástakarékról
Tisza-kormány: kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen, új részleteket közöltek a pénzesővel kecsegtető programról
Itt vannak a Coca Cola friss számai - van minek örülni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility