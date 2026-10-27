Közeleg a sorsdöntő bejelentés az Egyesült Államokban, megmoccant az arany ára

Több mint 1 százalékkal drágult az arany árfolyama kedden, miután az olajárak esése enyhítette az inflációs aggodalmakat. A piac fókuszában a Federal Reserve e heti kamatdöntő ülése áll, a befektetők pedig a jegybanki jelzésekből próbálják megsejteni a kamatpálya alakulását.

Az arany spot árfolyama 1,1 százalékos emelkedést követően 4060,56 dollárra nőtt unciánként, azt követően, hogy a kereskedési nap korábbi szakaszában 3987,14 dollárig esett vissza. A decemberi határidős jegyzés 0,9 százalékkal, 4074,40 dollárra erősödött.

Peter Grant, a Zaner Metals vezető nemesfém-stratégája kifejtette, hogy

az olajárak mérséklődése az inflációs nyomás enyhülésén keresztül támogatja a nemesfémet, mivel csökkenti a Fed szigorítási kényszerét.

Az olajárak több mint egy százalékkal mérséklődtek kedden, amiben a közel-keleti béketárgyalásokra irányuló figyelem játszott szerepet. Az árak ugyanakkor továbbra is többhavi csúcsok közelében tartózkodnak a húszi–szaúdi konfliktus, valamint az esetleges amerikai–izraeli katonai akciók kockázata miatt.

Jim Wyckoff, az American Gold Exchange elemzője ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az olajárak tartós emelkedése jelentős árnyomást generálna, ami monetáris szigorításra kényszerítené a jegybankokat, ez pedig kifejezetten kedvezőtlen forgatókönyv lenne az arany számára.

A Fed döntéshozói jelezték, hogy ezen a héten szinten tartják az irányadó kamatot, az inflációs aggodalmak azonban továbbra sem tűntek el. A CME FedWatch árazásai alapján a kereskedők 83 százalékos valószínűséget tulajdonítanak egy decemberi kamatemelésnek. A magasabb kamatkörnyezet növeli a hozamot nem biztosító arany tartásának alternatívaköltségét. A piaci szereplők csütörtökön a személyes fogyasztási kiadások árindexére (PCE) figyelnek, amely a Fed által leginkább követett inflációs mutató.

Egy Reuters-felmérés alapján a szakértők idén már a második egymást követő negyedévben vágták vissza a 2026-os aranyár-előrejelzésüket a magas kötvényhozamok, a dollár ereje és a tartósan magas kamatszint miatt, 2027-től viszont már a jegyzés emelkedésére számítanak.

A többi nemesfém piacán az ezüst 0,9 százalékos drágulással 54,40 dollárra nőtt unciánként, miközben a nap folyamán korábban még közel egyéves mélyponton is járt. A platina 0,4 százalékkal 1533,30 dollárra erősödött, a palládium viszont 1,8 százalékos gyengülés után 1031,01 dolláron állapodott meg, elérve a kereskedés során egy 2025 júniusa óta nem látott mélypontot.

Forrás: Reuters

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