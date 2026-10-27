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Szokatlan fordulat az AI-piacon: a saját ügyfelébe fektet milliárdokat az Nvidia
Befektetés

Szokatlan fordulat az AI-piacon: a saját ügyfelébe fektet milliárdokat az Nvidia

Portfolio
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A Meta összesen 95 milliárd dollárnyi tőkét kíván bevonni a mesterséges intelligenciával kapcsolatos infrastrukturális beruházásai finanszírozására, a tőkeemelésben pedig több meghatározó chipgyártó is részt vesz, többek között az Nvidia is - tudósított a CNBC. A lépés szokatlannak mondható, mivel a félvezetőgyártók ritkán eszközölnek nagymértékű stratégiai befektetést a megrendelőikben.

A közösségimédia- és AI-óriás hétfőn jelentette be, hogy első körben egy 35 milliárd dolláros nyilvános részvénykibocsátást hajt végre, majd további 60 milliárd dollárt von be egy nyílt piaci értékesítési (at-the-market) program keretében.

A tájékoztatás szerint

az Nvidia 3 milliárd dollárt fektet a Metába, de az AMD és a Broadcom is jelezte érdeklődését,

így a három chipgyártó összesen akár 5 milliárd dollár értékben is vásárolhat Meta-részvényeket. A lépés szokatlan a piacon, mivel a félvezetőgyártók ritkán eszközölnek ilyen mértékű stratégiai befektetést a megrendelőikben.

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A 95 milliárd dolláros tőkebevonás azt jelzi, hogy a Meta továbbra is agresszív ütemben építi MI-infrastruktúráját, a folyamatban pedig a hagyományos befektetők mellett már a beszállítói lánc kulcsszereplői is közvetlen pénzügyi elköteleződést vállalnak.

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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