9°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Váratlan fordulat az Egyesült Államokban: tőzsdét vált a legendás autógyártó
Befektetés

Váratlan fordulat az Egyesült Államokban: tőzsdét vált a legendás autógyártó

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A General Motors bejelentette, hogy átviszi részvényeit a New York-i Értéktőzsdéről (NYSE) a Nasdaqra. A lépés az amerikai autóipari óriás mesterségesintelligencia- és önvezetőjármű-stratégiájának felgyorsulását tükrözi, egyúttal újabb presztízsveszteséget jelent a NYSE számára - írta meg a Financial Times.
AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A detroiti székhelyű GM a tervek szerint november 16-ig kereskedik a NYSE-n, másnaptól viszont már a Nasdaqon jegyzik a részvényeit, ugyanazon tőzsdei kód alatt.

Paul Jacobson pénzügyi igazgató szerint a vállalat technológiavezérelt stratégiája miatt a Nasdaq jelenti a természetes közeget a cég számára.

A GM piaci értéke jelenleg mintegy 64 milliárd dollár.

A váltás hátterében a GM tavaly megkezdett technológiai fordulata áll. A Mary Barra vezérigazgató által a Teslától átigazolt Sterling Anderson vezeti azt a kezdeményezést, amely a gépi tanulás és a nagy adatállományok segítségével a felére csökkentené a jelenleg négy-öt éves termékfejlesztési ciklust. Az Andersont övező várakozások szerint ő lehet Barra utódja,

Még több Befektetés

Közeleg a sorsdöntő bejelentés az Egyesült Államokban, megmoccant az arany ára

Váratlan fordulat az olajpiacon: árengedménnyel kínálja a nyersolajat a közel-keleti olajóriás

Eldőlt, hogyan tér vissza az államilag támogatott LTP: mutatjuk a Wekerle+ újabb részleteit

a szakember az önvezető járművek fejlesztésével igyekszik megelőzni a globális, különösen a kínai versenytársakat.

A szoftveres előfizetésekből származó bevételek egyre fontosabbá válnak az autógyártók üzleti modelljében. A GM harmadik negyedéves gyorsjelentése alapján az OnStar előfizetési szolgáltatás több mint 800 millió dolláros bevételt termelt, ami 15 százalékos éves növekedésnek felel meg, miközben a Super Cruise vezetéstámogató rendszer bevétele 60 százalékkal ugrott meg az előző év azonos időszakához képest.

A GM átlistázása tovább erősíti a Nasdaq pozícióját a technológiai fókuszú vállalatok első számú piacaként. Idén a Nasdaq nyerte el a SpaceX rekordméretű tőzsdei bevezetését, és az Anthropic mesterségesintelligencia-startup is ide készül. A tőzsde idén jelentősen átalakította a szabályzatát:

a nagy kapitalizációjú vállalatok számára egy 15 napos, gyorsított eljárást vezetett be a Nasdaq 100 indexbe történő bekerüléshez, emellett eltörölte a legalább 10 százalékos közkézhányad-követelményt is.

A NYSE számára a GM távozása újabb csapás, miután tavaly a Walmart – a piaci értéke alapján a legnagyobb ilyen váltást végrehajtó cég – szintén a Nasdaqra költözött át, a technológiai fókuszra hivatkozva. A hagyományos "Big Board" az utóbbi években folyamatosan veszít piaci részesedéséből a Nasdaq, valamint az újonnan megjelenő texasi tőzsdék javára.

Kapcsolódó cikkünk

Tőzsdére megy az AI-forradalom egyik legnagyobb szereplője – Itt a hivatalos bejelentés!

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Lakossági pénzeső: megérkeztek a kormány bejelentései a 3%-os hitelről, a felújítási programról és a lakástakarékról
Tisza-kormány: kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen, új részleteket közöltek a pénzesővel kecsegtető programról
Itt vannak a Coca Cola friss számai - van minek örülni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility