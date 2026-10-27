Váratlan fordulat az Egyesült Államokban: tőzsdét vált a legendás autógyártó

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A detroiti székhelyű GM a tervek szerint november 16-ig kereskedik a NYSE-n, másnaptól viszont már a Nasdaqon jegyzik a részvényeit, ugyanazon tőzsdei kód alatt.

Paul Jacobson pénzügyi igazgató szerint a vállalat technológiavezérelt stratégiája miatt a Nasdaq jelenti a természetes közeget a cég számára.

A GM piaci értéke jelenleg mintegy 64 milliárd dollár.

A váltás hátterében a GM tavaly megkezdett technológiai fordulata áll. A Mary Barra vezérigazgató által a Teslától átigazolt Sterling Anderson vezeti azt a kezdeményezést, amely a gépi tanulás és a nagy adatállományok segítségével a felére csökkentené a jelenleg négy-öt éves termékfejlesztési ciklust. Az Andersont övező várakozások szerint ő lehet Barra utódja,

a szakember az önvezető járművek fejlesztésével igyekszik megelőzni a globális, különösen a kínai versenytársakat.

A szoftveres előfizetésekből származó bevételek egyre fontosabbá válnak az autógyártók üzleti modelljében. A GM harmadik negyedéves gyorsjelentése alapján az OnStar előfizetési szolgáltatás több mint 800 millió dolláros bevételt termelt, ami 15 százalékos éves növekedésnek felel meg, miközben a Super Cruise vezetéstámogató rendszer bevétele 60 százalékkal ugrott meg az előző év azonos időszakához képest.

A GM átlistázása tovább erősíti a Nasdaq pozícióját a technológiai fókuszú vállalatok első számú piacaként. Idén a Nasdaq nyerte el a SpaceX rekordméretű tőzsdei bevezetését, és az Anthropic mesterségesintelligencia-startup is ide készül. A tőzsde idén jelentősen átalakította a szabályzatát:

a nagy kapitalizációjú vállalatok számára egy 15 napos, gyorsított eljárást vezetett be a Nasdaq 100 indexbe történő bekerüléshez, emellett eltörölte a legalább 10 százalékos közkézhányad-követelményt is.

A NYSE számára a GM távozása újabb csapás, miután tavaly a Walmart – a piaci értéke alapján a legnagyobb ilyen váltást végrehajtó cég – szintén a Nasdaqra költözött át, a technológiai fókuszra hivatkozva. A hagyományos "Big Board" az utóbbi években folyamatosan veszít piaci részesedéséből a Nasdaq, valamint az újonnan megjelenő texasi tőzsdék javára.

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