Váratlan fordulat az olajpiacon: árengedménnyel kínálja a nyersolajat a közel-keleti olajóriás

Az Aramco októberi, majd novemberi berakodású szállítmányokat is felkínált európai vevőinek és az októberi rakományokat a vállalat a hivatalos eladási áránál kedvezményesebben adta a Földközi-tenger partján fekvő Szídi Kerir kikötőjéből, valamint a Vörös-tenger melletti Janbúból történő átvétellel - írja cikkében a Bloomberg. Ez éles váltás ahhoz képest, hogy a hónap elején az Aramco még arról tájékoztatta európai partnereit, hogy egy vezeték elleni támadás miatt októberben egyáltalán nem tudja teljesíteni a hosszú távú szerződéses szállításokat.
A vezeték azóta újraindult, novemberre pedig a szerződéses mennyiségeket már teljes egészében biztosítják.
A megnövekedett szaúdi kínálat hatására egyes európai olajfajták ára mérséklődött a héten. Szaúd-Arábia jellemzően napi 700-800 ezer hordó nyersolajat exportál Európába, nagyrészt hosszú távú szerződések keretében, a szállítási bizonytalanság azonban a spot piaci vásárlások felé terelte az európai finomítókat.
A közel-keleti olajexport összességében is megközelítette a háború előtti szintet,
annak ellenére, hogy a Hormuzi-szoros térségében továbbra is támadások érik a létesítményeket és a tartályhajókat. Szaúd-Arábia szeptemberben egyharmadával növelte kitermelését, így az meghaladta a napi 8 millió hordót, ami az előző havi, több mint három évtizedes mélyponthoz képest jelentős korrekciót jelent. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) adatai szerint
az Egyesült Arab Emírségek rekordszintre emelte termelését, az iraki export pedig szintén közelít a konfliktus előtti szintekhez.
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