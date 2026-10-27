Zuhanórepülésben a Boeing árfolyama

A Boeing csak 2027 második felében tervezi érdemben felgyorsítani legnépszerűbb géptípusa, a 737 Max gyártását, mert a szárnyak gyártása a vártnál lassabban halad. A vállalat jelenleg havonta mintegy 47 gépet gyárt, a cél pedig a havi 52 darab; a bejelentés hatására a részvényárfolyam 9,6 százalékot esett.

A Boeing csak 2027 második felében tervezi érdemben növelni legnépszerűbb géptípusa, a 737 Max gyártási ütemét

– közölte Kelly Ortberg vezérigazgató a vállalat negyedéves eredménybeszámolóján. A csúszás oka a szárnygyártás vártnál lassabb tempója - jelentette a CNBC.

A vállalat jelenleg havi mintegy 47 darab 737 Max repülőgépet gyárt, a cél pedig az, hogy 2027 második felére havi 52-re növelje ezt a számot. Ortberg már korábban jelezte a befektetőknek, hogy a gyártás stabilizálása a vártnál több időt vesz igénybe.

A bejelentés hatására a Boeing részvényárfolyama mintegy 9,6 százalékot esett.

"Tudom, hogy mindenki azt szeretné, ha gyorsabban haladnánk, de ezt megfelelően akarjuk végrehajtani" – mondta a vezérigazgató.

A Boeing a harmadik negyedévben jelentősen faragott a veszteségéből. A szeptember 30-án zárult három hónapban 116 millió dolláros nettó veszteséget könyvelt el, szemben az egy évvel korábbi 5,34 milliárd dolláros mínusszal – igaz, tavaly a 777X program több milliárd dolláros leírása terhelte az eredményt. Az egyszeri tételektől megtisztított részvényarányos veszteség 34 cent lett, ami elmaradt az elemzők által várt 21 centes értéktől.

Az árbevétel éves összevetésben 4 százalékkal, 24,19 milliárd dollárra nőtt, felülmúlva a piaci várakozásokat. A szabad cash flow 238 millió dollárról 464 millió dollárra emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A javulásban döntő szerepet játszott a védelmi üzletág, amelynek bevétele 15 százalékkal, 7,94 milliárd dollárra ugrott.

A kulcsfontosságú kereskedelmi repülőgépek üzletágában viszont 3 százalékkal, 10,72 milliárd dollárra csökkent az árbevétel. Az egység működési eredménye negatív volt, a mínusz 6,5 százalékos üzemi marzsot a kedvezőtlenebb szállítási összetétel, a gyártási ütem várható módosításainak költségei, valamint a magasabb beszállítói árak okozták. A negyedév során a Boeing 161 kereskedelmi repülőgépet adott át, eggyel többet, mint egy évvel korábban.

A vállalat háza tájáról az utóbbi időben kedvező hírek is érkeztek. Az amerikai haditengerészet a Boeinget választotta a következő generációs vadászgép fejlesztésére, a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) pedig jóváhagyta a 737 Max 10-es modellt, amely a Max család legnagyobb tagja. Ezzel az augusztusban engedélyezett 737 Max 7-es után a teljes Max termékcsalád megkapta a típusbizonyítványt.

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