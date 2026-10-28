Csalódást okozott a Google gyorsjelentése, 7 százalékot esett a részvényárfolyam

A szeptember 30-ával zárult három hónapban a cég nettó nyeresége az előző év azonos időszakához képest 26,2 milliárd dollárra esett vissza, ami jócskán elmarad az elemzők által várt 37,3 milliárd dollártól. Az eredményt jelentősen befolyásolta a Google befektetéseinek – köztük az Elon Musk-féle, 2 000 milliárd dollárra értékelt SpaceX-ben meglévő részesedésének – az átértékelődése. A részesedésekből származó nyereséget nem tartalmazó üzemi eredmény ugyan 30 százalékkal, 40,6 milliárd dollárra nőtt, de ez is alulmúlta a Wall Street 43,2 milliárdos várakozását.

A vállalat összbevétele 25 százalékkal, 127,6 milliárd dollárra emelkedett a negyedévben, ami szintén kissé elmaradt a FactSet által összesített elemzői konszenzustól. A Google alaptevékenységének számító keresőhirdetési üzletág bevétele éves összevetésben 12 százalékkal, 63,4 milliárd dollárra bővült, ám ezzel sem sikerült elérni a 64,9 milliárd dolláros piaci várakozást.

A negyedév kiemelkedő teljesítményét ismét a felhőüzletág nyújtotta, amelynek bevétele a tavalyi 15,2 milliárdról több mint a duplájára, 30,7 milliárd dollárra ugrott.

Az üzletág növekedését a Google saját AI-szolgáltatásai iránti hatalmas kereslet hajtotta, valamint az, hogy a cég jelentős számítási kapacitást értékesít az olyan riválisoknak, mint az Anthropic. A technológiai óriás eddig az AI-forradalom egyik legnagyobb nyertese volt átfogó stratégiájának köszönhetően, hiszen saját chipeket, adatközpontokat és élvonalbeli modelleket fejleszt, amelyeket a már bejáratott alkalmazásain keresztül közvetlenül juttat el fogyasztók milliárdjaihoz.

Az AI-infrastruktúra kiépítése azonban hatalmas összegeket emészt fel. A Google beruházási kiadásai (capex) a második negyedéves 44,9 milliárd dollárról tovább emelkedtek, és elérték az 51,3 milliárd dollárt. Ennek a rendkívüli költekezésnek a hatására a vállalat szabad cash flow-ja mínusz 9,1 milliárd dollárba fordult át.

A befektetők azonnal reagáltak a csalódást keltő gyorsjelentésre,

az Alphabet részvényének árfolyama pedig mintegy 7 százalékot esett a számok nyilvánosságra hozatala után.

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