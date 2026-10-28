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Jó híreket közölt az Oracle, kilőtt a részvényárfolyam
Befektetés

Jó híreket közölt az Oracle, kilőtt a részvényárfolyam

Portfolio
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Megugrott az Oracle részvényeinek árfolyama, miután a vállalat a vártnál jóval kedvezőbb hosszú távú előrejelzést adott a szabad cash flow alakulására. A bejelentés megnyugtatta a befektetőket, akik eddig aggódva figyelték a mesterséges intelligenciához kapcsolódó hatalmas fejlesztések megtérülését. A cég papírjai napközben akár 14 százalékkal is drágultak, elérve a 148,48 dolláros szintet, ami március óta a legnagyobb napon belüli emelkedésnek számít, különösen annak fényében, hogy az év elejétől a keddi zárásig 33 százalékot veszítettek az értékükből - tudósított a Bloomberg.
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Hilary Maxson pénzügyi igazgató a vállalat Las Vegas-i éves konferenciáján közölte, hogy

a 2029 májusában záruló pénzügyi évben a szabad cash flow eléri majd a 30 milliárd dollárt.

Ez komoly meglepetést okozott a piacon, a Bloomberg által összegyűjtött adatok szerint ugyanis a befektetők arra számítottak, hogy ez a mutató még abban az évben is negatív marad. Az Oracle volt az első olyan technológiai óriás, amelynél a szabad cash flow mínuszba fordult az adatközpont-infrastruktúrába történő hatalmas beruházások miatt, és a 2026 májusában véget ért pénzügyi évben ez a mínusz már 23,7 milliárd dollárt tett ki. Maxson szerint a mutató a 2028-as pénzügyi év végén tér majd vissza a pozitív tartományba.

A korábban elsősorban adatbázis-szoftvereiről ismert vállalat igyekszik a mesterséges intelligenciához szükséges számítási kapacitás meghatározó szolgáltatójává válni, ezért nagyszabású adatközpont-építésekbe kezdett többek között az OpenAI számára. A pénzügyi vezető elmondása szerint a következő néhány évben további hét gigawattnyi adatközponti kapacitást adnak át, így a 2028-as pénzügyi év végére a teljes flotta teljesítménye meghaladja majd a tíz gigawattot. Az arányokat jól érzékelteti, hogy egyetlen gigawattnyi elektromos áram mintegy 750 ezer amerikai háztartás egyidejű ellátására elegendő.

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A cég közleménye szerint a jelenlegi és a következő pénzügyi évben tetőznek a tőkeberuházások, a 2029-es pénzügyi évben azonban a kiadások csökkenésére számítanak.

A pozitív szabad cash flow eléréséig vezető átmeneti időszakban a szállítói finanszírozás, az ügyfelek által biztosított hardverek, valamint az előlegfizetések mérséklik majd az azonnali készpénzigényt.

Az Oracle emellett vállalta, hogy 2030 májusáig legfeljebb 20 milliárd dollárra korlátozza a további forrásbevonást, amelyet részvénykibocsátás és hitelfelvétel kombinációjával valósít meg. A menedzsment megerősítette a korábbi bevételi előrejelzését is, amely szerint a 2030 májusában záruló pénzügyi évben a teljes árbevétel eléri a 225 milliárd dollárt. Anurag Rana, a Bloomberg Intelligence elemzője szerint

a most ismertetett beruházási terv eloszlathatja a következő két éven túli, tartósan magas tőkekiadásokkal kapcsolatos piaci aggodalmakat.

Oracle
Az Oracle árfolyamának alakulása. Forrás: TradingView.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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