Megindult a vagyonok áthelyezése: külföldre viszik a pénzüket a rafinált lakossági megtakarítók, jó okuk van rá a hazai gondok közepette

Rekordösszegeket visznek külföldre az indiai lakossági befektetők, akik megelégelték a hazai részvénypiac gyenge teljesítményét, és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó globális befektetési lehetőségeket keresik. A növekvő keresletet látva az ország vezető alapkezelői sorra indítják az új befektetési alapokat egy adósemleges pénzügyi központon keresztül, amivel sikeresen kerülik meg a jegybanki korlátozásokat.

Az indiai jegybank (RBI) adatai szerint a magánszemélyek közvetlen vagy alapokon keresztül megvalósuló nemzetközi befektetései 2026 első felében megduplázódtak az előző év azonos időszakához képest, és megközelítették a 2,3 milliárd dollárt. Ez az összeg jó úton halad afelé, hogy túlszárnyalja a 2025-ös teljes évben mért 2,65 milliárd dolláros rekordot. A tőkekiáramlás komoly fejtörést okoz a gazdaságpolitikai döntéshozóknak, akik évek óta próbálják az ingatlanokból, aranyból és bankbetétekből a hazai részvénypiacra csatornázni a lakossági megtakarításokat, ám az új belföldi értékpapírszámlák nyitása a negyedével, 33 millióra esett vissza a 2026 márciusával zárult pénzügyi évben.

A több mint 130 millió lakossági részvénybefektetővel rendelkező országban a külföldi piacok iránti rohamot a hazai tőzsde tartós alulteljesítése és a rúpia idei történelmi mélypontja váltotta ki. Az indiai devizát az intézményi befektetők eladási hulláma mellett az iráni háború miatt megugró energiaköltségek is gyengítették. Miközben az irányadó indiai Nifty 50 index 5,3 százalékot veszített értékéből az elmúlt két évben a magas árazások és az AI-részvények hiánya miatt, addig

az MSCI feltörekvő piaci indexe 47 százalékkal, az amerikai S&P 500 pedig 32 százalékkal emelkedett.

A külföldi befektetéseknek ugyanakkor szigorú korlátai vannak, mivel a nem teljesen konvertibilis rúpia miatt a lakossági devizakiutalások felső határa évi 250 ezer dollár fejenként. Emellett a jegybank a hazai alapkezelők teljes külföldi befektetéseit összesen 7 milliárd, szolgáltatónként pedig 1 milliárd dollárban maximálja. Mivel ezek a keretek szinte teljesen kimerültek, a hagyományos alapok a növekvő kereslet ellenére sem tudnak új befektetési jegyeket kibocsátani.

Ezek a korlátozások azonban nem vonatkoznak a Gudzsarát államban található GIFT City nevű, adósemleges pénzügyi központban bejegyzett alapokra. Az elmúlt fél évben legalább fél tucat ilyen konstrukció indult el. Ezen a héten debütált a Mukesh Ambani-féle Jio Financial és a BlackRock közös vállalatának új globális részvényalapja, de hasonló lépésre szánta el magát a közelmúltban a HDFC Asset Management, a Parag Parikh és az Aditya Birla Sun Life is.

A hagyományos csatornák szűkössége eközben komoly torzulásokat okoz a belföldi piacon. A külföldi tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) iránt akkora a kereslet, hogy szeptemberben a Motilal Oswal egyik Nasdaq-követő ETF-je időnként a nettó eszközértékéhez képest 65-80 százalékos, míg a Mirae Asset egyes külföldi ETF-jei 27-58 százalékos prémiummal forogtak. A közvetlen külföldi részvényvásárlás iránti igényt lovagolják meg az olyan diszkontbrókerek is, mint a Groww, a Zerodha és az Angel One, amelyek ebben a hónapban indították el a töredékrészvények vásárlását lehetővé tévő platformjaikat. Bár az iparági vezetők egy része aggasztónak tartja a rövid távú hozamok hajszolását, a Reuters szabályozó hatósági forrásai szerint az indiai felügyeleti szervek – a kínai szigorításokkal ellentétben – jelenleg nem terveznek korlátozó intézkedéseket a tőkekiáramlás megfékezésére.

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Forrás: Reuters

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