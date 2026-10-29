Halloween tőzsdei borzongások – Hova tedd a pénzt horroros időkben?

Soron következő online előadásunkon olyan részvényeket mutatunk be, amelyek mögött erős piaci sztorik állnak.
Ezek nem kockázatmentesek, de a technikai elemzés szemszögéből vizsgálva most olyan ponton lehetnek, ahol a kereslet és kínálat izgalmas játéka új lehetőségeket nyit.
Az előadáson szó lesz arról, hogy:
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miért nem kell félni a piaci volatilitástól, ha tudod, mit keresel
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mely amerikai részvények tűnnek most „ijesztően” ígéretesnek
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hogyan segít a technikai elemzés eligazodni a bizonytalan piaci helyzetekben
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mit érdemes figyelni a kereslet–kínálat alakulásában,
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és hogyan lehet mindezt a saját befektetési döntéseidben is hasznosítani.
Ha érdekel, hogyan olvasd ki a grafikonokból, merre mozognak a „tőzsdei szörnyek”, és szeretnéd megtanulni, mikor érdemes lecsapni egy papírra – akkor ezt az előadást nem érdemes kihagynod.
Tudásszint: Kezdő
Időpont: 2026. november 1. 19:00 - 19:45
Regisztráció és további információ ITT.
A piaci félelem helyett most jöhet a tudatos stratégia.
Csatlakozz, és fedezd fel, hogyan fordítható a borzongás előnnyé a befektetéseidben!
Ha érdekel a hosszú távú tőzsdei befektetés, ajánljuk figyelmedbe a Sikeres tőzsdei vagyonépítés videókurzust.
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Befektetés inflációs környezetben
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