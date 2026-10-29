Jelentett az olajóriás: több mint duplájára ugrott a profit

Több mint a duplájára, 9,1 milliárd dollárra növelte harmadik negyedéves nyereségét a francia TotalEnergies olajipari óriásvállalat, jócskán felülmúlva ezzel az elemzői várakozásokat. A kiugró eredmény elsősorban annak köszönhető, hogy az Irán, valamint az Egyesült Államok és Izrael közötti háború miatt jelentősen szűkült a kőolajszármazékok globális kínálata.

A július és szeptember közötti időszakban elért 9,1 milliárd dolláros

tisztított nettó profit 127 százalékos ugrást jelent az egy évvel korábbi szinthez képest.

A vállalat 2022 első negyedéve óta nem zárt ilyen erős időszakot, a mostani eredmény pedig érdemben meghaladta az LSEG által megkérdezett tizenkét elemző 8,3 milliárd dolláros konszenzusát is. A kedvező piaci környezet nemcsak a francia céget segítette, hiszen csütörtökön a londoni székhelyű rivális, a Shell is a vártnál jobb negyedéves számokról számolt be.

A kiugró pénzügyi eredmények hátterében a közel-keleti fegyveres konfliktus áll, amely gyakorlatilag a Hormuzi-szoros lezárásához vezetett. A kialakult helyzet többéves csúcsra hajtotta a nyersolaj és a földgáz árát, miközben világszerte visszafogta a finomított termékek – köztük a gázolaj és a kerozin – kínálatát, ami hatalmas többletbevételt hozott a nagy energiavállalatoknak.

A TotalEnergies már korábban jelezte, hogy

a harmadik negyedéves eredményeket a finomítói árrések megugrása és a cseppfolyósított földgázból (LNG) származó bevételek növekedése húzza majd.

A finomítói marzsok közel a négyszeresükre, hordónként 33,2 dollárra emelkedtek az egy évvel ezelőtti szinthez képest. Ennek köszönhetően a finomítási és vegyipari üzletág nyeresége elérte a 3,6 milliárd dollárt, ami több mint az ötszöröse az előző év azonos időszakában mértnek, és a duplája a második negyedéves értéknek. Patrick Pouyanné vezérigazgató közleményében kiemelte, hogy a finomítói kapacitások kihasználtságának közel tízszázalékos növelésével a cég teljes mértékben ki tudta használni a történelmi csúcson lévő európai és globális árréseket, miközben az olajkereskedelmi üzletág is az előző két negyedévhez hasonlóan kiválóan teljesített.

A vállalat LNG-üzletágának eredménye eközben 1,9 milliárd dollárra kúszott fel. Ezt az támogatta, hogy az átlagos gázárak 20 százalékkal emelkedtek az előző negyedévhez viszonyítva, a földgázkereskedelmi tevékenység pedig kifejezetten erősnek bizonyult az emelkedő piacon.

Az erős számok birtokában az olajipari óriás megerősítette, hogy a negyedik negyedévben 2,5 milliárd dollár értékben hajt végre részvény-visszavásárlást.

Emellett bejelentették, hogy 2027 első negyedévében további 2,5 milliárd dollárt fordítanak erre a célra,

ami a múlt hónapban közzétett előrejelzési sáv felső határának felel meg. A TotalEnergies papírjai 1,9 százalékkal kerültek feljebb,

ezzel új történelmi csúcsra került az árfolyam.

Forrás: Reuters

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