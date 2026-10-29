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Lépett az MNB: felügyeleti biztost neveztek ki a Matolcsy-botrányban érintett alapkezelő élére
Befektetés

Lépett az MNB: felügyeleti biztost neveztek ki a Matolcsy-botrányban érintett alapkezelő élére

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A Magyar Nemzeti Bank felügyeleti biztost rendelt ki a QUARTZ Befektetési Alapkezelő Zrt.-hez annak további jogszerű működésének szavatolása érdekében, ugyanis a társaság vezérigazgatója jelenleg nem tudja ellátni a feladatát – közölte a felügyelet.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma közzétett határozatában felügyeleti biztost rendelt ki a QUARTZ Befektetési Alapkezelő Zrt.-hez (Quartz Alapkezelő).

A biztosi teendőket a jogszabálynak megfelelően az intézkedés visszavonásáig a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nkft. látja el.

Az MNB folyamatos felügyeleti tevékenysége során azonosította, hogy a Quartz Alapkezelő vezérigazgatója jelenleg akadályoztatva van az alapkezelőnél ellátandó jogszabályi és belső szabályzati feladatainak ellátásában, így egyebek mellett a befektetéskezelési, befektetési döntéshozatali tevékenységében – írja a közlemény.

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló törvény (Kbftv.) előírása szerint egy alapkezelőnek folyamatosan, minden pillanatban kötelezően el kell látnia a jogszabályban előírt minden egyes feladatát, így különösen a kezelt befektetési alapokkal kapcsolatos befektetési döntéshozatalt. Tekintettel a vezérigazgató személyét érintő akadályoztatásra, jelenleg nem biztosított a Quartz Alapkezelő jogszabályszerű működése, a társaság képviselete, egyúttal a kezelt befektetési alapokkal összefüggő kötelezettségek gyakorlása sem – emlékeztet a felügyelet.

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Az MNB mindezek alapján a további jogszerű működés szavatolása érdekében felügyeleti biztos kirendeléséről döntött. A jogszabály alapján a felügyeleti biztos gyakorolja a befektetési alapkezelő vezérigazgatójának törvényben és alapszabályban megállapított jogait és kötelezettségeit – zárul a közlemény.

A Quartz Alapkezelő neve az elmúlt napokban az MNB-alapítványi vagyon, az Optima-csoport és a Matolcsy-kör ügyeivel összefüggésben került elő: a társaság több, az ügyben érintettként emlegetett magántőkealap kezelésében is szerepet játszott. A hatósági eljárás egyik fontos szála egy, az ügyészség szerint színlelt értékpapír-kölcsönszerződés, amelynek célja a gyanú szerint az lehetett, hogy a PADME-alapítvány vagyona feletti befolyás a Matolcsy-körnél maradjon. A Quartz vezérigazgatója, Valkó Mihály jelenleg letartóztatásban van, ezért ítélhette meg úgy a jegybank a helyzetet, hogy jelenleg nem tudja ellátni a törvényben rögzített feladatait.

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Címlapkép forrása: Portfolio

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