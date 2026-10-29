Ne induljon autóval a sírkertekhez: közlekedési változások jönnek a fővárosban

A mindenszentek és a halottak napja miatt a BKK mától, azaz október 29-től november 1-ig sűrített és rendkívüli járatokkal, valamint nagyobb befogadóképességű járművekkel segíti a budapesti temetők megközelítését - közölte a társaság. A megnövekedett forgalom miatt a BKK a közösségi közlekedés használatát javasolja, az érintett megállókban pedig felgyorsítja a felszállást.

Az ünnepi időszakban a sírkertek környékén jellemző hatalmas autóforgalom és a nehézkes parkolás miatt

a legcélszerűbb gépkocsi helyett a közösségi közlekedést választani.

Az utazás pontos és kényelmes megtervezéséhez ezekben a napokban is érdemes a BudapestGO alkalmazásra támaszkodni.

Az Új köztemetőnél a hétvégén, vagyis október 31-én és november 1-jén a forgalmi rend változására kell számítani, mivel a Sírkert utat egyirányúsítják a Kozma utca irányába. Emiatt a 95-ös és a 195-ös autóbuszok módosított útvonalon közlekednek majd.

A gyorsabb és gördülékenyebb utascsere érdekében

mától egészen vasárnapig, reggel 7 és este 8 óra között a BKK ideiglenesen felfüggeszti az első ajtós felszállási rendet

a temetők melletti megállókban, így a járművek összes ajtaja szabadon használható marad.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert