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Ne induljon autóval a sírkertekhez: közlekedési változások jönnek a fővárosban
Befektetés

Ne induljon autóval a sírkertekhez: közlekedési változások jönnek a fővárosban

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A mindenszentek és a halottak napja miatt a BKK mától, azaz október 29-től november 1-ig sűrített és rendkívüli járatokkal, valamint nagyobb befogadóképességű járművekkel segíti a budapesti temetők megközelítését - közölte a társaság. A megnövekedett forgalom miatt a BKK a közösségi közlekedés használatát javasolja, az érintett megállókban pedig felgyorsítja a felszállást.

Az ünnepi időszakban a sírkertek környékén jellemző hatalmas autóforgalom és a nehézkes parkolás miatt

a legcélszerűbb gépkocsi helyett a közösségi közlekedést választani.

Az utazás pontos és kényelmes megtervezéséhez ezekben a napokban is érdemes a BudapestGO alkalmazásra támaszkodni.

bkv

Az Új köztemetőnél a hétvégén, vagyis október 31-én és november 1-jén a forgalmi rend változására kell számítani, mivel a Sírkert utat egyirányúsítják a Kozma utca irányába. Emiatt a 95-ös és a 195-ös autóbuszok módosított útvonalon közlekednek majd.

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A gyorsabb és gördülékenyebb utascsere érdekében

mától egészen vasárnapig, reggel 7 és este 8 óra között a BKK ideiglenesen felfüggeszti az első ajtós felszállási rendet

a temetők melletti megállókban, így a járművek összes ajtaja szabadon használható marad.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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