Olyan jöhet a Google-nél, amire még nem volt példa

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A Google anyavállalatának részvényei 10 százalékot zuhantak a tőzsdenyitás előtt,

míg a Microsoft papírjai közel 4 százalékkal erősödtek. Amennyiben az Alphabet több mint 9,77 százalékos mínuszban zárja a mai napot, az a cég 2004-es tőzsdére lépése óta a legrosszabb, gyorsjelentést követő piaci reakció lesz. A szélesebb technológiai szektort lefedő Nasdaq-100 határidős indexe több mint 1 százalékos csökkenést mutatott a kora reggeli órákban.

A piaci szereplők eltérő reakcióját jól magyarázzák a pénzügyi mutatók. A Microsoft a harmadik negyedévben 45,2 milliárd dollárt költött beruházásokra (capex) és pénzügyi lízingre, ami ugyan 30 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, de elmarad az elemzők által várt 50,67 milliárd dollártól. A vállalat szabad cash flow-ja 27 százalékkal 18,63 milliárd dollárra csökkent, ám így is pozitív maradt. Ezzel szemben

az Alphabet 9,07 milliárd dolláros negatív szabad cash flow-ról számolt be,

ami jóval rosszabb a szakértők által prognosztizált 2,70 milliárd dolláros mínusznál. A keresőóriás mindemellett fenntartotta a teljes évre vonatkozó, 195 és 205 milliárd dollár közötti beruházási előrejelzését.

Az Alphabet papírjaira az is további nyomást helyezett, hogy a legfőbb bevételi forrásnak számító keresőhirdetési üzletág a vártnál gyengébben teljesített. Bár a szegmens bevétele 12 százalékkal 63,35 milliárd dollárra nőtt a szeptember végén zárult negyedévben, ez elmaradt az elemzői várakozásoktól. Philipp Schindler, a vállalat üzleti igazgatója elmondta, hogy

a keresési üzletág teljesítményét részben az AI Mode funkció alacsonyabb bevételtermelő képessége fogta vissza.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a cég már elkezdte kiterjeszteni a hirdetések megjelenítését az AI Overviews és az AI Mode felületein, többek között a nemzetközi piacokon is.

A Google keresőüzletága komoly ellenszélben működik az olyan rivális AI-chatbotok térnyerése miatt, mint az OpenAI által fejlesztett ChatGPT vagy az Anthropic-féle Claude. A felhasználók ugyanis egyre több keresést indítanak a Google ökoszisztémáján kívül, miközben a vállalat saját fejlesztésű modellje, a Gemini nem tudta tartani a lépést a versenytársakkal.

Címlapkép forrása: Portfolio