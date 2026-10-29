Rég nem látott számokat produkált az OMV - Ugrik az árfolyam

Többéves csúcsra ugrott az OMV tisztított üzemi eredménye a legutóbbi negyedévben a magasabb olaj- és gázáraknak, valamint a megugró finomítói marzsoknak köszönhetően. Az osztrák olaj- és gázipari vállalat ezzel 2022 vége óta a legerősebb negyedévét zárta, a kedvező piaci környezet hatására pedig felfelé módosította idei beruházási terveit és árvárakozásait is.

A bécsi székhelyű nagyvállalat csütörtökön 2,12 milliárd eurós tisztított üzemi eredményről számolt be. Bár ez az összeg némileg elmaradt a Vara elemzői konszenzusában szereplő 2,17 milliárd eurós várakozástól, így is

jelentős ugrást jelent az egy évvel korábban elért 1,26 milliárd euróhoz képest.

A kiemelkedő pénzügyi teljesítmény hátterében elsősorban a közel-keleti fegyveres konfliktus áll. Az Irán elleni amerikai–izraeli csapásokkal idén februárban kirobbant háború súlyos fennakadásokat okozott a Hormuzi-szoros forgalmában. Ez többéves csúcsra hajtotta fel az energiaárakat, a fokozódó piaci volatilitásból pedig komoly nyereségre tettek szert a vállalat kereskedési üzletágai.

A kedvező eredményeknek köszönhetően az OMV 100 millió euróval, 3,5 milliárd euróra emelte az idei évre tervezett organikus beruházásainak keretösszegét. A többletforrást a romániai Neptun Deep projekt munkálatainak felgyorsítására fordítják. Ez a beruházás Románia legnagyobb energetikai fejlesztése az elmúlt közel két évtizedben, amely az OMV többségi tulajdonában álló OMV Petrom és a román állami Romgaz vegyesvállalataként valósul meg. A becslések szerint a mező mintegy 100 milliárd köbméternyi kitermelhető földgázt rejt.

A beruházási tervek bővítése mellett

a menedzsment az idei év egészére vonatkozó olaj- és gázár-előrejelzését is felfelé módosította.

Az OMV jelenlegi számításai szerint a Brent típusú kőolaj hordónkénti átlagára meghaladja majd a 95 dollárt, míg az általuk értékesített földgáz átlagos realizált ára megawattóránként 45 euró körül alakul az év során.

Az OMV árfolyama jelenleg 2,5 százalékos pluszban van.

Forrás: Reuters

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