Rég nem látott számokat produkált az OMV - Ugrik az árfolyam

A bécsi székhelyű nagyvállalat csütörtökön 2,12 milliárd eurós tisztított üzemi eredményről számolt be. Bár ez az összeg némileg elmaradt a Vara elemzői konszenzusában szereplő 2,17 milliárd eurós várakozástól, így is
jelentős ugrást jelent az egy évvel korábban elért 1,26 milliárd euróhoz képest.
A kiemelkedő pénzügyi teljesítmény hátterében elsősorban a közel-keleti fegyveres konfliktus áll. Az Irán elleni amerikai–izraeli csapásokkal idén februárban kirobbant háború súlyos fennakadásokat okozott a Hormuzi-szoros forgalmában. Ez többéves csúcsra hajtotta fel az energiaárakat, a fokozódó piaci volatilitásból pedig komoly nyereségre tettek szert a vállalat kereskedési üzletágai.
A kedvező eredményeknek köszönhetően az OMV 100 millió euróval, 3,5 milliárd euróra emelte az idei évre tervezett organikus beruházásainak keretösszegét. A többletforrást a romániai Neptun Deep projekt munkálatainak felgyorsítására fordítják. Ez a beruházás Románia legnagyobb energetikai fejlesztése az elmúlt közel két évtizedben, amely az OMV többségi tulajdonában álló OMV Petrom és a román állami Romgaz vegyesvállalataként valósul meg. A becslések szerint a mező mintegy 100 milliárd köbméternyi kitermelhető földgázt rejt.
A beruházási tervek bővítése mellett
a menedzsment az idei év egészére vonatkozó olaj- és gázár-előrejelzését is felfelé módosította.
Az OMV jelenlegi számításai szerint a Brent típusú kőolaj hordónkénti átlagára meghaladja majd a 95 dollárt, míg az általuk értékesített földgáz átlagos realizált ára megawattóránként 45 euró körül alakul az év során.
Az OMV árfolyama jelenleg 2,5 százalékos pluszban van.
Forrás: Reuters
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