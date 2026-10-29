Új korszak jöhet a tőzsdéken, nagy dobásra készül a Wall Street óriása

A New York-i tőzsdét (NYSE) is üzemeltető Intercontinental Exchange (ICE) együttműködésre lépett a Hyperliquid decentralizált kereskedési platformhoz kapcsolódó Trade[XYZ] vállalattal. A megállapodás célja, hogy az Egyesült Államokban is elérhetővé tegyék a lejárat nélküli határidős ügyleteket, méghozzá egy új, szabályozott kereskedési platformon keresztül – számolt be a CoinDesk.

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A tervek szerint az ICE[XYZ] néven létrejövő platformon a befektetők a nap 24 órájában, a hét minden napján kereskedhetnének részvényekhez, részvényindexekhez, nyersanyagokhoz, devizákhoz és kriptovalutákhoz kapcsolódó határidős kontraktusokkal.

A konstrukció különlegessége, hogy a hagyományos határidős ügyletekkel szemben ezek a termékek nem rendelkeznek lejárati dátummal, így a kereskedők folyamatosan fenntarthatják pozícióikat.

Az ilyen, úgynevezett perpetual futures kontraktusok a kriptopiacokon már rendkívül népszerűek, az Egyesült Államokban azonban egyelőre korlátozottan érhetők el.

Az együttműködés keretében az ICE stratégiai befektetést is végrehajt a Trade[XYZ] vállalatban, ennek pontos összegét azonban nem hozták nyilvánosságra. A Trade[XYZ] által a Hyperliquid infrastruktúráján működtetett piacokon alig több mint egy év alatt már 650 milliárd dollárt meghaladó kereskedési forgalom bonyolódott le.

Az új platform önálló elszámolási és szabályozási infrastruktúrát kapna, működéséhez azonban még szükség van az amerikai határidős piacokat felügyelő CFTC jóváhagyására. A kereskedés indulásának időpontját egyelőre nem jelentették be.

A bejelentésre valósággal kilőtt a Hyperliquid saját kriptovalutája, a HYPE, amelynek árfolyama 17 százalékot emelkedett a hír hatására.

A befektetők láthatóan komoly lehetőséget látnak az együttműködésben, hiszen az amerikai piac megnyitása jelentősen növelheti a Hyperliquid infrastruktúrájának felhasználását, és hosszabb távon új növekedési lehetőségeket teremthet a platform számára.

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