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Új korszak jöhet a tőzsdéken, nagy dobásra készül a Wall Street óriása
Befektetés

Új korszak jöhet a tőzsdéken, nagy dobásra készül a Wall Street óriása

Portfolio
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A New York-i tőzsdét (NYSE) is üzemeltető Intercontinental Exchange (ICE) együttműködésre lépett a Hyperliquid decentralizált kereskedési platformhoz kapcsolódó Trade[XYZ] vállalattal. A megállapodás célja, hogy az Egyesült Államokban is elérhetővé tegyék a lejárat nélküli határidős ügyleteket, méghozzá egy új, szabályozott kereskedési platformon keresztül – számolt be a CoinDesk.
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Információ és jelentkezés

A tervek szerint az ICE[XYZ] néven létrejövő platformon a befektetők a nap 24 órájában, a hét minden napján kereskedhetnének részvényekhez, részvényindexekhez, nyersanyagokhoz, devizákhoz és kriptovalutákhoz kapcsolódó határidős kontraktusokkal.

A konstrukció különlegessége, hogy a hagyományos határidős ügyletekkel szemben ezek a termékek nem rendelkeznek lejárati dátummal, így a kereskedők folyamatosan fenntarthatják pozícióikat.

Az ilyen, úgynevezett perpetual futures kontraktusok a kriptopiacokon már rendkívül népszerűek, az Egyesült Államokban azonban egyelőre korlátozottan érhetők el.

Az együttműködés keretében az ICE stratégiai befektetést is végrehajt a Trade[XYZ] vállalatban, ennek pontos összegét azonban nem hozták nyilvánosságra. A Trade[XYZ] által a Hyperliquid infrastruktúráján működtetett piacokon alig több mint egy év alatt már 650 milliárd dollárt meghaladó kereskedési forgalom bonyolódott le.

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Az új platform önálló elszámolási és szabályozási infrastruktúrát kapna, működéséhez azonban még szükség van az amerikai határidős piacokat felügyelő CFTC jóváhagyására. A kereskedés indulásának időpontját egyelőre nem jelentették be.

A bejelentésre valósággal kilőtt a Hyperliquid saját kriptovalutája, a HYPE, amelynek árfolyama 17 százalékot emelkedett a hír hatására.

A befektetők láthatóan komoly lehetőséget látnak az együttműködésben, hiszen az amerikai piac megnyitása jelentősen növelheti a Hyperliquid infrastruktúrájának felhasználását, és hosszabb távon új növekedési lehetőségeket teremthet a platform számára.

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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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