Accorde: érdemesnek látjuk növelni a kötvények súlyát

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Accorde Alapkezelő írása olvasható.

"Változás?

A középidős választásokra ráfordulva Trump letekerte a potmétert, így az elmúlt hónap relatíve eseménytelenül zajlott. A szeptemberi narratívát uraló hozamemelkedés is megtörni látszik, októberben szinte monoton csökkenés látszott a core piaci hozamok hosszú végén, amelyet részben a geopolitikai kockázatok csökkenés, részben pedig a növekedési várakozások óvatosabbá válása okozott. A francia hozamokat is sikerült megnyugtatni, így legalább tovább nem romlott a német-francia felár az euroválságot közelítő szintjéről.

A korábban már lecsökkentett részvénykitettségünket továbbra is tartjuk, azonban a fent említett okokból a kötvényekben érdemesnek látjuk a növelést. Alapvetően a rövid oldalon a midterm választásokat követően közelebb kerülhet a megoldás a Közel-Keleten, amely az inflációs várakozásokat hűtheti, míg a hozamgörbe hosszú oldalán a mesterséges intelligencia körüli kérdések tisztázódása és a relatíve magas hozamszint okozta várható lassulás támogathatja a kötvénypiacot. A francia költségvetés nehéz helyzete miatt kiszélesedő felárak több olyan periféria országot is magukkal húztak, amelyek az elmúlt években jelentős mértékben tudták javítani államadóssági pályájukat, így „ok nélkül” árazódhattak feljebb, ráadásul, ha valóban béke születik az iráni háborúban, az nagyobb fellélegzést jelent Európában, mint a tengerentúlon.

Hasonlóképpen tágultak a vállalati felárak, ami rég nem látott fejlemény volt, így itt is érdemes lehet szelektíven növelni, hiszen egyes papírokban a magas egyszámjegyű eurós hozamok is elérhetőek. A fent felvázolt helyzet, azaz a rövidtávon várakozásoknál erősebb növekedés támogatja a vállalatokat, ahogy az látható az abszolút csúcsok körül kereskedő részvénypiaci indexeken is, így bátrabban lehet kockázatot vállalni."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Accorde Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 50%

EUR kitettség: 40%

USD kitettség: 5%

Egyéb devizás kitettség: 5%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.