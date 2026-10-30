Amundi: Javuló megítélés mellett változatlan allokáció
"A szeptemberi kamatemelések után októberben nem változtatott sem a Fed, sem az EKB az irányadó rátákon, és a híres címlapindikátor is vételi jelzést adott (az Economist kötvénypiaci összeomlást sejtető címlapja szinte napra pontosan megegyezett a hosszú hozamok lokális csúcspontjával október elején), ami egy kis fellélegzést hozott a kötvénypiacokon.
A kötvénybefektetői aggodalmak fő forrásaiban nem történt érdemi változás, csak a kockázatok kerültek beárazásra, és a magasabb szinteken már a vevők is megjelentek. Szintén izgalmas volt látni, hogy az egyik neocloud cég csődkockázatának megugrása miatt a vártnál magasabb amerikai inflációs mutató már nem további hozamemelkedést, hanem éppen csökkenést okozott, azt sejtetve, hogy az AI kiépítés körüli finanszírozási problémák, illetve a magas hozamok már növekedésromboló hatással lehetnek.
A részvénypiacokon az AI beruházások profitabilitása és potenciális elhúzódása szintén a kockázatok átárazódását okozta, további rotációt indítva el a piacokon. Az indexek szintjén ez kevésbé jelentkezett, mivel a minőségibb mérleggel rendelkező nagy kapitalizációjú cégekbe, illetve a defenzívebb szegmensekbe menekültek a befektetők, a gyengébb mérlegű és kisebb cégekből pedig tovább folytatódott a kitárazás. A befektetői hangulat eközben annyira elromlott, hogy a CNN tőzsdei hangulatindikátora extrém félelmet jelzett, ami korábban lokális mélypontokat jelölt ki. További pozitívum, hogy a piac szélessége is javulóban van, egyre több részvény kerül az 50, vagy a 200 napos mozgóátlaga fölé az USA-ban, ami azt jelzi, hogy a kisebb papírokban látott árfolyamkorrekció már véget ért. A régiós és a hazai részvénypiac október során magára talált, ellentétesen mozogva a technológiai szektor által dominált amerikaival, és az európai részvények is fordulós jeleket mutatnak, köszönhetően a jó negyedéves jelentéseknek.
Itthon a legfontosabb fejlemény a jövő évi, illetve az euróbevezetéshez kapcsolódó középtávú költségvetési terv bemutatása volt, ami hozta a „kötelezőt” a 4,9 százalékos jövő évi hiánycéllal, azonban a részletek még sok kérdést vetnek fel. A befektetők profitrealizálással reagáltak a hírre – a hazai állampapírhozamok az esemény előtt a cseh szintekig erősödtek, innen indult egy felpattanás, ami azonban korlátos maradt, hiszen továbbra is a lengyel szintek alatt vagyunk. Összességében úgy ítéljük meg, hogy az eurókonvergencia sztori továbbra is él, és hosszabb távon horgonyt jelenthet mind a kötvények, mind a deviza számára.
Mivel az amerikai félidős választásokat a szokásosnál nagyobb bizonytalanság övezi, és az elemzők szerint nagy az esélye egy újabb katonai eszkalációnak az iráni háborúban, ezért egyelőre nem változtatunk a jelenlegi allokáción, noha a szubjektív megítélésünk javult az elmúlt időszakban a kockázatok nagy részének beárazása, és a részvénypiaci hangulat mélypontra kerülése miatt. A következő hónapban a félidős választások és egy esetleges háborús eszkaláció után, az időközben elkezdődött negyedéves jelentési szezon tapasztalatait figyelembe véve inkább a kockázati kitettségek növelése irányába tervezünk elmozdulni."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Amundi Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 70%
- EUR kitettség: 10%
- USD kitettség: 10%
- Egyéb devizás kitettség: 10%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
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