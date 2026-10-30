Apelso: Ezúttal tényleg más?
"Ezúttal tényleg más? Nem valószínű. Ezt nem azért mondom, mert orákulum lennék. Hanem mert a történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy a jelentős technológiai áttöréseket rendre buborékképződés kísérte. A mesterséges intelligencia esetében sincs ez másként. Így hát ne csodálkozzunk, ha majd kipukkan a lufi.
A történészek a tőzsdei mániákat általánosságban öt szakaszra bontják. A Minsky-Kindleberger-féle keretrendszer alapján jelenleg az eufória (3.) szakaszában járhatunk. Pánikolni tehát korai még, a kockázatokat figyelmen kívül hagyni viszont hiba lenne.
Ed Yardeni szerint, a piaci korrekciót jellemzően az értékeltségi szorzók (P/E) csökkenése hajtja, amelyet a vállalati eredmények romlásától való félelem vált ki. Ha a P/E ráta csökken, de a profit stabil marad, az csak korrekció. Azonban, ha az EPS-ek is párhuzamosan csökkenek, az már egy medvepiac kialakulásának kockázatát jelezheti. Az előbbiben megfigyelhető az elmúlt időszakban egy normalizáció, az utóbbiban egyelőre még nem. Így a vállalati fundamentumok továbbra is támaszt nyújthatnak a részvénypiacnak az év hátralévő részében. Azonban a magas reálhozamok és a geopolitikai kockázatok miatt további volatilitásra is számítani kell.
Nem bontottak pezsgőt a befektetők a Meta és az Alphabet gyorsjelentéseit követően. A harmadik negyedéves jelentési szezon ráirányította ismét a figyelmet az AI beruházások finanszírozási igényére. A Meta és az Alphabet negatív free cashflow értéke nem segít elcsendesíteni a negatív hangokat a szektorral kapcsolatban. Bár való igaz, az Alphabet esetén egyszeri kifizetések is torzították a free cashflow értékét. Mindazonáltal a két techóriás eredménye a beruházási ciklus finanszírozási szerkezetének változására utalhat. Bár egyedi esetekből nem következtethetünk általánosságban, hiszen a Microsoft továbbra is pozitív szabad free cashflow értéket publikált. Ugyanakkor a legfrissebb negyedéves Fed SLOOS felmérésből arra következtethetünk, hogy nem egyedi esetekről van szó. A külső finanszírozás egyre hangsúlyosabb a tőkeberuházások során. Így a piac a jövőben a tőkeáttétel növekményét büntetheti.
Ma azonban az amerikai növekedés jóval szerényebb lenne az AI-ökoszisztéma nélkül. Ez ugyanakkor az amerikai gazdaság sérülékenységére is rávilágít. Az amerikai üzleti beruházások és a reál-kiskereskedelmi forgalom közötti egyre nagyobb a különbség. Ez arra utal, hogy az amerikai gazdasági növekedés összetétele koncentrálttá válhatott, a bővülés egyre inkább az AI-hoz kapcsolódó beruházásoktól függhet. Bár a GDP hozzájárulás legnagyobb komponense továbbra is a fogyasztás, mely stabil egyelőre, de az aggregált adatok elfedik a fogyasztás szerkezetében zajló, K-alakú szétválást. Az aggregált fogyasztás kevesebb mint feléért felelős társadalmi réteg fogyasztása hitelvezérelt, ami meg egyre drágább. Ez korlátozhatja a fogyasztás potenciális bővülését. Szóval a világ szeme az AI-szektoron, vagy legalább is az amerikaiak szeme, de amikor a tőkeáttétel nő a beruházási verseny során, az a jövőbeli gazdasági növekedés kilátásait is kockázatosabbá teszi.
Az elkezdett, de be nem fejezett közel-keleti konfliktus eredményeként a rövidtávú kínálati sokk lassan, de egyre biztosabban beépül a fogyasztói árakba. Ez nyomás alá helyezheti a fejlett gazdaságok amúgy is sérülékeny kötvénypiacait. Az amerikai reálhozamok már a 2008-as szinteket közelítik, ez a részvények értékeltségét is prés alá teheti, tovább drágítva a forrásbevonás költségeit. A nevető fél így minden bizonnyal Kína lehet, hiszen a kínai kötvénypiac a fejlett piacokhoz képest olcsó alternatív finanszírozási forrást biztosít a beruházásintenzív AI-szektor szereplői számára, ami a következő időszakban tovább erősítheti a panda kötvények iránti keresletet.
Idehaza továbbra is nagy az elköteleződés az euróbevezetés kapcsán, így aki nem hisz bele a jövő évi költségvetési tervezetbe, az járjon utána!
Az előző hónaphoz viszonyítva a semleges részvénysúlyon ugyan nem változtatunk, de a régiós kitettség egy részét fejlett piacira cseréljük."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Apelso Capital Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 67,5%
- EUR kitettség: 12,5%
- USD kitettség: 15%
- Egyéb devizás kitettség: 5%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
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