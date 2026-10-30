Apelso: Ezúttal tényleg más?

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Apelso Capital Alapkezelő írása olvasható.

"Ezúttal tényleg más? Nem valószínű. Ezt nem azért mondom, mert orákulum lennék. Hanem mert a történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy a jelentős technológiai áttöréseket rendre buborékképződés kísérte. A mesterséges intelligencia esetében sincs ez másként. Így hát ne csodálkozzunk, ha majd kipukkan a lufi.

A történészek a tőzsdei mániákat általánosságban öt szakaszra bontják. A Minsky-Kindleberger-féle keretrendszer alapján jelenleg az eufória (3.) szakaszában járhatunk. Pánikolni tehát korai még, a kockázatokat figyelmen kívül hagyni viszont hiba lenne.

Ed Yardeni szerint, a piaci korrekciót jellemzően az értékeltségi szorzók (P/E) csökkenése hajtja, amelyet a vállalati eredmények romlásától való félelem vált ki. Ha a P/E ráta csökken, de a profit stabil marad, az csak korrekció. Azonban, ha az EPS-ek is párhuzamosan csökkenek, az már egy medvepiac kialakulásának kockázatát jelezheti. Az előbbiben megfigyelhető az elmúlt időszakban egy normalizáció, az utóbbiban egyelőre még nem. Így a vállalati fundamentumok továbbra is támaszt nyújthatnak a részvénypiacnak az év hátralévő részében. Azonban a magas reálhozamok és a geopolitikai kockázatok miatt további volatilitásra is számítani kell.

Nem bontottak pezsgőt a befektetők a Meta és az Alphabet gyorsjelentéseit követően. A harmadik negyedéves jelentési szezon ráirányította ismét a figyelmet az AI beruházások finanszírozási igényére. A Meta és az Alphabet negatív free cashflow értéke nem segít elcsendesíteni a negatív hangokat a szektorral kapcsolatban. Bár való igaz, az Alphabet esetén egyszeri kifizetések is torzították a free cashflow értékét. Mindazonáltal a két techóriás eredménye a beruházási ciklus finanszírozási szerkezetének változására utalhat. Bár egyedi esetekből nem következtethetünk általánosságban, hiszen a Microsoft továbbra is pozitív szabad free cashflow értéket publikált. Ugyanakkor a legfrissebb negyedéves Fed SLOOS felmérésből arra következtethetünk, hogy nem egyedi esetekről van szó. A külső finanszírozás egyre hangsúlyosabb a tőkeberuházások során. Így a piac a jövőben a tőkeáttétel növekményét büntetheti.

Ma azonban az amerikai növekedés jóval szerényebb lenne az AI-ökoszisztéma nélkül. Ez ugyanakkor az amerikai gazdaság sérülékenységére is rávilágít. Az amerikai üzleti beruházások és a reál-kiskereskedelmi forgalom közötti egyre nagyobb a különbség. Ez arra utal, hogy az amerikai gazdasági növekedés összetétele koncentrálttá válhatott, a bővülés egyre inkább az AI-hoz kapcsolódó beruházásoktól függhet. Bár a GDP hozzájárulás legnagyobb komponense továbbra is a fogyasztás, mely stabil egyelőre, de az aggregált adatok elfedik a fogyasztás szerkezetében zajló, K-alakú szétválást. Az aggregált fogyasztás kevesebb mint feléért felelős társadalmi réteg fogyasztása hitelvezérelt, ami meg egyre drágább. Ez korlátozhatja a fogyasztás potenciális bővülését. Szóval a világ szeme az AI-szektoron, vagy legalább is az amerikaiak szeme, de amikor a tőkeáttétel nő a beruházási verseny során, az a jövőbeli gazdasági növekedés kilátásait is kockázatosabbá teszi.

Az elkezdett, de be nem fejezett közel-keleti konfliktus eredményeként a rövidtávú kínálati sokk lassan, de egyre biztosabban beépül a fogyasztói árakba. Ez nyomás alá helyezheti a fejlett gazdaságok amúgy is sérülékeny kötvénypiacait. Az amerikai reálhozamok már a 2008-as szinteket közelítik, ez a részvények értékeltségét is prés alá teheti, tovább drágítva a forrásbevonás költségeit. A nevető fél így minden bizonnyal Kína lehet, hiszen a kínai kötvénypiac a fejlett piacokhoz képest olcsó alternatív finanszírozási forrást biztosít a beruházásintenzív AI-szektor szereplői számára, ami a következő időszakban tovább erősítheti a panda kötvények iránti keresletet.

Idehaza továbbra is nagy az elköteleződés az euróbevezetés kapcsán, így aki nem hisz bele a jövő évi költségvetési tervezetbe, az járjon utána!

Az előző hónaphoz viszonyítva a semleges részvénysúlyon ugyan nem változtatunk, de a régiós kitettség egy részét fejlett piacira cseréljük."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Apelso Capital Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 67,5%

EUR kitettség: 12,5%

USD kitettség: 15%

Egyéb devizás kitettség: 5%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.