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Bemondta az európai hatóság: hirtelen piaci zuhanás veszélye fenyegeti a nyugdíjpénzeket
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Bemondta az európai hatóság: hirtelen piaci zuhanás veszélye fenyegeti a nyugdíjpénzeket

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Továbbra is a piaci kockázatok jelentik a legnagyobb veszélyt a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatókra a feszült geopolitikai helyzet miatt – derül ki az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) legfrissebb, októberi kockázati jelentéséből. Bár a kötvénypiaci volatilitás és a kiberfenyegetések fokozódtak az elmúlt időszakban, az európai nyugdíjpénztári szektor pénzügyi helyzete összességében stabil maradt – írja a European Pensions.
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Az uniós felügyeleti hatóság értékelése szerint a makrogazdasági kockázatok legfőbb forrása változatlanul a bonyolult geopolitikai környezet. Ez a helyzet rontja a globális növekedési kilátásokat, fűti az inflációt, és egyre nagyobb nyomást helyez az államadósságok fenntarthatóságára.

A pénzügyi piacokon szeptember végére kiszélesedtek az állam- és vállalati kötvények hozamfelárai. Emiatt a befektetőknek jóval nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az adósságszolgálati költségekre és a magántőke-befektetések minőségére. A piaci és az eszközhozam-kockázatok szintje továbbra is magas, amit a kötvénypiaci volatilitás számottevő növekedése is alátámaszt. Az EIOPA arra figyelmeztetett, hogy a tartósan magas eszközértékeltségek és a kiújuló geopolitikai feszültségek miatt a piacok kifejezetten sérülékenyek,

így fennáll egy szélesebb körű piaci korrekció és a kockázati prémiumok átárazódásának veszélye.

A pénzügyi tényezők mellett a digitalizációs és kiberkockázatok terén is romlott a helyzet. A felügyeleti szervek fokozott óvatosságra intik a nyugdíjszolgáltatókat, mivel a legfejlettebb mesterségesintelligencia-modellek terjedése új típusú kiberfenyegetéseket hozott magával, ráadásul a nemzetközi konfliktusokban is egyre gyakrabban vetnek be kibertámadásokat.

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A kedvezőtlen külső környezet ellenére az európai foglalkoztatói nyugdíjszektor megőrizte az ellenállóképességét. Ezt nagyban támogatta, hogy a szolgáltatásalapú (defined benefit, DB) konstrukciók pénzügyi pozíciója megerősödött 2026 második negyedévében, ami mérsékelte a tartalékolási és finanszírozási kockázatokat. Az EIOPA mostani elemzése 625 nyugdíjszolgáltató 2025-ös éves és 2026 második negyedéves felügyeleti adatszolgáltatásán alapul, kiegészítve a szeptember végéig beérkezett piaci adatokkal.

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