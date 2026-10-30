Bemondta az európai hatóság: hirtelen piaci zuhanás veszélye fenyegeti a nyugdíjpénzeket

Vállalkozói Klub 2026 Szakértőinkkel arra keressük a választ, hogy milyen tényezők és finanszírozási lehetőségek támogathatják a fenntartható növekedést a változó gazdasági környezetben, valamint feltérképezzük a kkv-hitelezés jelenlegi helyzetét és a legfrissebb finanszírozási forrásokat is. Gyere el te is.

Az uniós felügyeleti hatóság értékelése szerint a makrogazdasági kockázatok legfőbb forrása változatlanul a bonyolult geopolitikai környezet. Ez a helyzet rontja a globális növekedési kilátásokat, fűti az inflációt, és egyre nagyobb nyomást helyez az államadósságok fenntarthatóságára.

A pénzügyi piacokon szeptember végére kiszélesedtek az állam- és vállalati kötvények hozamfelárai. Emiatt a befektetőknek jóval nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az adósságszolgálati költségekre és a magántőke-befektetések minőségére. A piaci és az eszközhozam-kockázatok szintje továbbra is magas, amit a kötvénypiaci volatilitás számottevő növekedése is alátámaszt. Az EIOPA arra figyelmeztetett, hogy a tartósan magas eszközértékeltségek és a kiújuló geopolitikai feszültségek miatt a piacok kifejezetten sérülékenyek,

így fennáll egy szélesebb körű piaci korrekció és a kockázati prémiumok átárazódásának veszélye.

A pénzügyi tényezők mellett a digitalizációs és kiberkockázatok terén is romlott a helyzet. A felügyeleti szervek fokozott óvatosságra intik a nyugdíjszolgáltatókat, mivel a legfejlettebb mesterségesintelligencia-modellek terjedése új típusú kiberfenyegetéseket hozott magával, ráadásul a nemzetközi konfliktusokban is egyre gyakrabban vetnek be kibertámadásokat.

A kedvezőtlen külső környezet ellenére az európai foglalkoztatói nyugdíjszektor megőrizte az ellenállóképességét. Ezt nagyban támogatta, hogy a szolgáltatásalapú (defined benefit, DB) konstrukciók pénzügyi pozíciója megerősödött 2026 második negyedévében, ami mérsékelte a tartalékolási és finanszírozási kockázatokat. Az EIOPA mostani elemzése 625 nyugdíjszolgáltató 2025-ös éves és 2026 második negyedéves felügyeleti adatszolgáltatásán alapul, kiegészítve a szeptember végéig beérkezett piaci adatokkal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images