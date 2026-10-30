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Equilor Alapkezelő: Széttartó hozamok

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A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írása olvasható.

"Továbbra is az ideges globális hozamkörnyezet indukálta a főbb piaci mozgásokat októberben, annyi változás történt viszont, hogy már nem az USA hosszú hozamok vannak a leggyengébb láncszem szerepében. Leghosszabb USA hozamok a csúcshoz képest már több, mint 30 bázispontot estek, míg a 10 éves úgy tűnik, hogy tetőt épít 5,20% körül. Azonban a francia hosszú hozamok jelentősebb korrekció nélkül emelkednek és a 10 éves államkötvényhozam már 5,00% fölött van. A piac ilyen magas szinteken már szelektál a különböző országok kötvényei között, nem mindent adnak negatív hangulatban és kezd visszaállni a negatív korreláció is a részvény és kötvény piacok között. A kritikus driverek azonban továbbra is nyomasztják a piacokat: Hormuzi válság, magas olajár, ukrán háború, és nem látszik megoldás a közeljövőben. A részvénypiacok továbbra is közel vannak a történelmi csúcsokhoz, ami elfedi a belső, nagyon széttartó szektoriális mozgásokat.

Az európai hozamok tekintetében a francia hozamemelkedés jelenti a fő bizonytalanságot. Bár a német 10 éves hozamnak sikerült 10 bázispontot erősödnie októberben, a francia 10 éves hozam 1 hónap alatt 20 bp-ot emelkedett nagy nyomást helyezve az európai bankszektorra, ami a pénzügyi fertőzés kockázatát mutatja.  A bankrészvények több, mint 10%-kal estek és a lejtmenetet okozó francia belpolitikai helyzetben nem is várható rövid távú javulás, mivel a parlamenti választás csak jövő áprilisban lesz. Az EURUSD árfolyam 1 százalékkal került lejjebb 1,12-re, míg a részvénypiacok jellemzően oldalaztak.

A magyar hosszúhozamok és az EURHUF jelentős mértékben erősödtek a 2027-es költségvetési hiányvárakozások miatt, amelyeket a kormánynak sikerült teljesíteni. A 4,9%-os hiány ambíciózus, de megvalósítható, azonban a piac már nyereség realizálásra használta a pozitív híráramot.

Továbbra is bízunk a hazai eszközök felülteljesítésében, aminek katalizátora lehet a pozitív fiskális jövőkép, az alacsony inflációs pálya pedig a hozamgörbe rövid oldalát támogatja. A fejlett piaci részvények súlyát 20%-on tartottuk."

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A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Equilor Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 40%
  • EUR kitettség: 35%
  • USD kitettség: 25%
  • Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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