Generali: elsősorban a hazai eszközöket preferáljuk

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Generali Alapkezelő írása olvasható.

"Az elmúlt egy hónapban nem, hogy csökkentek volna a nemzetközi kockázatok, de inkább tovább nőttek a világ tőkepiacain. Ennek megfelelően mi most egy alapvetően óvatos, konzervatív portfóliót állítottunk össze, elsősorban arra várva, hátha a következő egy hónapban lesz jobb beszállási lehetőség is a piacokon. Modellportfóliónkban elsősorban a hazai eszközöket preferáljuk, a forintos eszközök továbbra is teljesen önálló életet élnek, és elszakadtak a nemzetközi folyamatoktól.

A külföldi kötvénypiacokon az elmúlt egy hétben talán már megállt a hozamok emelkedése, de alapvetően a korábbi hozamemelkedést kiváltó okok nem szűntek meg. Sem a Hormuzi-szorost övező bizonytalanság nem csökkent, sem pedig nem igen találkoztunk fiskális fegyelemnek a csírájával sem. A tartósan magas nyersanyagárak (különösen az olaj- és gáz ára) lassan, de biztosan éreztetni fogja másodlagos hatását is az inflációs számokban, így a jegybankok továbbra is kamatemelési kényszerben lesznek. Nem az emelés a kérdés, hanem annak a mértéke és időhorizontja. Külön történet lehet sajnos a francia helyzet, a gyenge belpolitika miatt további jelentős hozamemelkedés sem zárható ki a francia piacon.

A tőzsdék világában elég jelentős belső rotáció ment végbe, ha valaki csak az indexek értékeire néz, azt hihetné, semmi változás nem történt a piacokon. Azonban több, korábban jól teljesítő szektor kimondottan gyengén muzsikált az elmúlt hónapban, és a befektetőket egyre jobban aggasztja az AI-hoz kötődő beruházási boom várható megtérülése. Ezek teljesen jogos félelmek, látványosan nőtt is az AI-hoz kapcsolódó vállalatok CDS felára, és őszintén szólva nagyon erős "kommitmentnek", megerősítésnek kellene történnie ahhoz, hogy ez rövid távon megváltozzon. Az elkezdődött amerikai gyorsjelentési szezon is érdekesen alakul, a jobb eredményekre gyakran negatívan reagálnak a befektetők, ami szintén intő jel lehet.

A hazai eszközök jelenleg külön életet élnek, az előző héten ismertetett – de teljes egészében, részleteiben még nem ismert – 2027-es költségvetés első ránézésre a külföldiek számára elfogadható volt (különösen a 4.9%-os hiánycél), a magyar eszközök felülreprezentáltságának ez az oka. Bár vannak olyan tételek a jövő évi költségvetésben, amelyek annyira nem szimpatikusak számunkra (elsősorban az, hogy a különadókhoz gyakorlatilag nem nyúlt a kormány), amíg tart a buli, nem érdemes lekapcsolni a villanyt.

Portfóliónkban 20%-al szerepel az abszolút hozamú befektetések aránya, a növekvő volatilitás jó tréding lehetőségeket szokott rejteni magában."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A Generali Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 70%

EUR kitettség: 10%

USD kitettség: 20%

Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.