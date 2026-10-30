Generali: elsősorban a hazai eszközöket preferáljuk
"Az elmúlt egy hónapban nem, hogy csökkentek volna a nemzetközi kockázatok, de inkább tovább nőttek a világ tőkepiacain. Ennek megfelelően mi most egy alapvetően óvatos, konzervatív portfóliót állítottunk össze, elsősorban arra várva, hátha a következő egy hónapban lesz jobb beszállási lehetőség is a piacokon. Modellportfóliónkban elsősorban a hazai eszközöket preferáljuk, a forintos eszközök továbbra is teljesen önálló életet élnek, és elszakadtak a nemzetközi folyamatoktól.
A külföldi kötvénypiacokon az elmúlt egy hétben talán már megállt a hozamok emelkedése, de alapvetően a korábbi hozamemelkedést kiváltó okok nem szűntek meg. Sem a Hormuzi-szorost övező bizonytalanság nem csökkent, sem pedig nem igen találkoztunk fiskális fegyelemnek a csírájával sem. A tartósan magas nyersanyagárak (különösen az olaj- és gáz ára) lassan, de biztosan éreztetni fogja másodlagos hatását is az inflációs számokban, így a jegybankok továbbra is kamatemelési kényszerben lesznek. Nem az emelés a kérdés, hanem annak a mértéke és időhorizontja. Külön történet lehet sajnos a francia helyzet, a gyenge belpolitika miatt további jelentős hozamemelkedés sem zárható ki a francia piacon.
A tőzsdék világában elég jelentős belső rotáció ment végbe, ha valaki csak az indexek értékeire néz, azt hihetné, semmi változás nem történt a piacokon. Azonban több, korábban jól teljesítő szektor kimondottan gyengén muzsikált az elmúlt hónapban, és a befektetőket egyre jobban aggasztja az AI-hoz kötődő beruházási boom várható megtérülése. Ezek teljesen jogos félelmek, látványosan nőtt is az AI-hoz kapcsolódó vállalatok CDS felára, és őszintén szólva nagyon erős "kommitmentnek", megerősítésnek kellene történnie ahhoz, hogy ez rövid távon megváltozzon. Az elkezdődött amerikai gyorsjelentési szezon is érdekesen alakul, a jobb eredményekre gyakran negatívan reagálnak a befektetők, ami szintén intő jel lehet.
A hazai eszközök jelenleg külön életet élnek, az előző héten ismertetett – de teljes egészében, részleteiben még nem ismert – 2027-es költségvetés első ránézésre a külföldiek számára elfogadható volt (különösen a 4.9%-os hiánycél), a magyar eszközök felülreprezentáltságának ez az oka. Bár vannak olyan tételek a jövő évi költségvetésben, amelyek annyira nem szimpatikusak számunkra (elsősorban az, hogy a különadókhoz gyakorlatilag nem nyúlt a kormány), amíg tart a buli, nem érdemes lekapcsolni a villanyt.
Portfóliónkban 20%-al szerepel az abszolút hozamú befektetések aránya, a növekvő volatilitás jó tréding lehetőségeket szokott rejteni magában."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A Generali Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 70%
- EUR kitettség: 10%
- USD kitettség: 20%
- Egyéb devizás kitettség: 0%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
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