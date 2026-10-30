Gránit: növeltük a nemzetközi kötvények súlyát
"Októberben a globális pénz- és tőkepiacok fókuszában ismét a magas kötvényhozamok, valamint az iráni háborúval kapcsolatos hírek álltak.
A globális kötvénypiacokon felemás dinamika alakult ki a hónap során. Európában a német kötvényhozamok csökkentek, Franciaországban viszont a politikai-költségvetési válság nyomán jelentősen megugrottak, a növekvő kockázati felárak pedig magukkal húzták a többi európai ország hozamszintjét is. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államokban az 5,3 százalék körüli csúcsszintről lefelé korrigáltak a hozamok, miután a piacokon felerősödtek a technológiai óriások és hyperscalerek masszív kötvénykibocsátási hullámával kapcsolatos aggodalmak.
A magyar kötvénypiacon a költségvetési folyamatok alakították a hangulatot. A fiskális hírek hatására a hónap első felében még hozamcsökkenés jellemezte a kereskedést, amit a 4,9 százalékos hiánycél hivatalos bejelentése is támogatott, mivel a piac pozitívan értékelte a kitűzött pályát. A kezdeti megnyugvást követően azonban a nemzetközi környezet romlása miatt a hónap végére a hazai piacon is fordult a trend, és ismét emelkedésbe kapcsoltak a kötvényhozamok. A 31–33-as szegmensben a banki és biztosítói extraprofitadó-mentesség alakulását figyeli a piac.
A globális részvénypiacokon a kockázatkerülés és a szektorok közötti rotáció dominált októberben. Az amerikai tőzsdéken a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások megtérülési aggályai miatt korrigáló Nasdaq alulteljesített, miközben a tőke a defenzívebb szektorokba áramlott, relatív erőt adva az S&P 500-nak. Ezzel párhuzamosan az európai tőzsdék alulteljesítettek, mivel a francia politikai-költségvetési válság nyomás alá helyezte a bankszektort, a tartósan magas gáz- és energiaárak pedig tovább terhelték a részvénypiacokat.
A közép-kelet-európai részvénypiacokat tömörítő CETOP index októberben enyhe csökkenést mutatott, miközben az egyes piacok teljesítménye jelentősen eltért egymástól. A magyar tőzsde a hónap eleji visszaesést követően fokozatosan ledolgozta veszteségeit, így október végére a nullszint közelébe (enyhe mínuszba) került. A kezdeti gyengülésben elsősorban az OTP árfolyamesése játszott szerepet, amelyből a bankpapír a hónap második felében részben korrigált, miközben a Mol alulteljesítőnek bizonyult. A lengyel részvénypiac októberben alapvetően oldalazó mozgást mutatott, ezzel szemben a cseh tőzsde mintegy 3 százalékos csökkenéssel zárta az időszakot. A régiós piacok közül a román részvénypiac emelkedett ki, ahol 10 százalék körüli növekedés volt megfigyelhető.
A hónap során a megemelkedett kötvényhozamok miatt növeltük a nemzetközi kötvények súlyát portfóliónkban, miközben csökkentettük a fejlett piaci részvények arányát, elsősorban az európai részvénypiacok tekintetében. Devizakitettségünkön az előző hónaphoz képest nem változtattunk."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A Gránit Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 77,5%
- EUR kitettség: 10%
- USD kitettség: 12,5%
- Egyéb devizás kitettség: 0%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
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