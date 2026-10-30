Hiába a szörnyű vonatbalesetek, nem hajlandó lemondani a spanyol közlekedési miniszter

A közép-spanyolországi Urda közelében történt ütközés alig néhány héttel a november 29-re kiírt előre hozott választások előtt újra felszította a vitát Európa legkiterjedtebb nagy sebességű vasúthálózatának biztonságáról és karbantartásáról. Ugyanezen a Madrid-Sevilla-vonalon és ugyanezen vasúttársaságok érintettségével januárban már történt egy 46 halálos áldozattal járó baleset. Puente a politikai össztűz és a vasutasszakszervezetek követelése ellenére pénteki sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy
a távozása helyett a probléma megoldására és a történtek pontos feltárására kíván összpontosítani.
A 2013 óta legsúlyosabb spanyolországi vonatbaleset helyszínén darukkal emelik ki az összeroncsolódott szerelvényeket, a csendőrség pedig még 64 embert tart nyilván eltűntként. Az áldozatok azonosítása rendkívül nehézkes, mivel a mentőegységek sok esetben csak testrészeket találtak. Eddig 49 boncolást végeztek el, de hivatalosan csupán öt elhunytat – három nőt és két férfit – sikerült azonosítani. Emiliano García-Page, Kasztília-La Mancha régió elnöke közölte, hogy csütörtökön egy felborult vasúti kocsi átvizsgálásakor nem találtak újabb holttesteket, ám a halálos áldozatok számának további emelkedését továbbra sem tudják kizárni.
A baleset azután következett be, hogy a biztosítóberendezés meghibásodása miatt több vonat automatikusan megállt, így az irányítást a madridi központ vette át. A miniszter elmondása szerint az állami tulajdonú Renfe szerelvénye annak ellenére kapott engedélyt a továbbhaladásra, hogy előtte a pályán az Iryo magántársaság egyik vonata vesztegelt. Az El País című napilap által megszerzett hangfelvételek tanúsága szerint
a forgalomirányító normál sebességű haladást engedélyezett a Renfe mozdonyvezetőjének, megszegve ezzel az ilyen esetekre előírt, legfeljebb 40 kilométer per órás sebességkorlátozást.
Az állami pályavasút, az Adif szakszervezeti vezetője, Raquel Ayllón szerint azonban igazságtalan emberi mulasztásra fogni a tragédiát ahelyett, hogy a biztonsági rendszer csődjét vizsgálnák, miközben az irányítók rendkívül nehéz körülmények között dolgoznak. Puente erre úgy reagált, hogy a madridi központ létszáma 2012 óta szinte megduplázódott, az érintett diszpécser pedig mindössze két órája volt szolgálatban a baleset idején.
A tárcavezető hozzátette, hogy a szerdán meghibásodott LZB vonatbefolyásoló rendszer évente átlagosan 170 alkalommal mondja fel a szolgálatot, ami megfelel az európai átlagnak.
Nyilvános dokumentumokból ugyanakkor kiderül, hogy a vonal biztonsági korszerűsítése jelentős késésben van. Míg a spanyol nagy sebességű hálózat nagy részén már működik a korszerű Egységes Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer, a kritikus Madrid-Sevilla-szakaszon még nem építették ki. A munkát eredetileg a Thales España nyerte el 2021-ben azzal a vállalással, hogy 2026 elejére végeznek, ám a projekt csúszása miatt a feladatot 2024-ben átvette a Hitachi Rail. Puente közlése szerint a kivitelezést nehezíti, hogy a rendszert a folyamatos vonatforgalom fenntartása mellett kell telepíteni, így
az új biztosítóberendezés ezen a vonalon 2027 elején léphet működésbe.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Europa Press 2026 via Getty Images
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