13°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Hiába a szörnyű vonatbalesetek, nem hajlandó lemondani a spanyol közlekedési miniszter
Befektetés

Hiába a szörnyű vonatbalesetek, nem hajlandó lemondani a spanyol közlekedési miniszter

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Nem hajlandó lemondani Óscar Puente spanyol közlekedési miniszter a legalább 69 ember életét követelő szerdai vasúti szerencsétlenség után, noha hivatali ideje alatt idén már ez a második tömeges tragédia a hálózaton. Miközben a hatóságok a roncsok kiemelésével és az áldozatok azonosításával küzdenek, a politikai pártok és a szakszervezetek a tárcavezető felelősségre vonását követelik, aki a forgalomirányítók szabályszegésére hárítja a hibát.

A közép-spanyolországi Urda közelében történt ütközés alig néhány héttel a november 29-re kiírt előre hozott választások előtt újra felszította a vitát Európa legkiterjedtebb nagy sebességű vasúthálózatának biztonságáról és karbantartásáról. Ugyanezen a Madrid-Sevilla-vonalon és ugyanezen vasúttársaságok érintettségével januárban már történt egy 46 halálos áldozattal járó baleset. Puente a politikai össztűz és a vasutasszakszervezetek követelése ellenére pénteki sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy

a távozása helyett a probléma megoldására és a történtek pontos feltárására kíván összpontosítani.

A 2013 óta legsúlyosabb spanyolországi vonatbaleset helyszínén darukkal emelik ki az összeroncsolódott szerelvényeket, a csendőrség pedig még 64 embert tart nyilván eltűntként. Az áldozatok azonosítása rendkívül nehézkes, mivel a mentőegységek sok esetben csak testrészeket találtak. Eddig 49 boncolást végeztek el, de hivatalosan csupán öt elhunytat – három nőt és két férfit – sikerült azonosítani. Emiliano García-Page, Kasztília-La Mancha régió elnöke közölte, hogy csütörtökön egy felborult vasúti kocsi átvizsgálásakor nem találtak újabb holttesteket, ám a halálos áldozatok számának további emelkedését továbbra sem tudják kizárni.

A baleset azután következett be, hogy a biztosítóberendezés meghibásodása miatt több vonat automatikusan megállt, így az irányítást a madridi központ vette át. A miniszter elmondása szerint az állami tulajdonú Renfe szerelvénye annak ellenére kapott engedélyt a továbbhaladásra, hogy előtte a pályán az Iryo magántársaság egyik vonata vesztegelt. Az El País című napilap által megszerzett hangfelvételek tanúsága szerint

Még több Befektetés

Új helyzetet teremt a Tisza-kormány: 412 ezer forint állami támogatást kaphatnak a megtakarítók

Kiszámolta a világ egyik legismertebb vállalatértékelési szakértője, mennyit érhet az Anthropic

Mi lesz veled így, ezüst?

a forgalomirányító normál sebességű haladást engedélyezett a Renfe mozdonyvezetőjének, megszegve ezzel az ilyen esetekre előírt, legfeljebb 40 kilométer per órás sebességkorlátozást.

Az állami pályavasút, az Adif szakszervezeti vezetője, Raquel Ayllón szerint azonban igazságtalan emberi mulasztásra fogni a tragédiát ahelyett, hogy a biztonsági rendszer csődjét vizsgálnák, miközben az irányítók rendkívül nehéz körülmények között dolgoznak. Puente erre úgy reagált, hogy a madridi központ létszáma 2012 óta szinte megduplázódott, az érintett diszpécser pedig mindössze két órája volt szolgálatban a baleset idején.

A tárcavezető hozzátette, hogy a szerdán meghibásodott LZB vonatbefolyásoló rendszer évente átlagosan 170 alkalommal mondja fel a szolgálatot, ami megfelel az európai átlagnak.

Nyilvános dokumentumokból ugyanakkor kiderül, hogy a vonal biztonsági korszerűsítése jelentős késésben van. Míg a spanyol nagy sebességű hálózat nagy részén már működik a korszerű Egységes Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer, a kritikus Madrid-Sevilla-szakaszon még nem építették ki. A munkát eredetileg a Thales España nyerte el 2021-ben azzal a vállalással, hogy 2026 elejére végeznek, ám a projekt csúszása miatt a feladatot 2024-ben átvette a Hitachi Rail. Puente közlése szerint a kivitelezést nehezíti, hogy a rendszert a folyamatos vonatforgalom fenntartása mellett kell telepíteni, így

az új biztosítóberendezés ezen a vonalon 2027 elején léphet működésbe.

Kapcsolódó cikkünk

Sztrájkolnak a nyugat-európai ország mozdonyvezetői, holtponton a tárgyalások

Vonatkatasztrófa Spanyolországban: Magyar Péter is megszólalt

Már több mint 60 áldozata van a spanyol vonatbalesetnek

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Europa Press 2026 via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megszólalt az ellenzéki vezető: összeomlott Netanjahu tábora, győzött az ellenzék Izraelben
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Melyik Magyarország legjobb befektetési alapja? És alapkezelője, privát- és prémium bankja? Szavazz!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility