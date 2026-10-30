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Befektetés

Hold: egy kis kockázatemelés talán indokolt

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A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Hold Alapkezelő írása olvasható.

"A változás: alapvetően nincs nagy változás a piacokon, de ez örömteli. A magasabb hozamokhoz kezd hozzászokni a világ, sőt a kötvények pánikkeltő eszközből visszanyerték a menedék eszköz szerepüket. És az AI tőkebevonás sem hat a szélesebb piacokra, így azok, akik az AI őrületen kívül keresnek befektetési lehetőségeket, találnak valamivel olcsóbb részvényeket. Ráadásul megyünk bele a szezonálisan kedvező időszakba, úgyhogy egy kis kockázatemelés talán indokolt.

Ami változatlan: részvényeken belül továbbra is az értékalapú befektetések vannak többségében a portfóliónkban a növekedési részvényekkel szemben. Az értékalapú befektetéseken belül vannak ciklikus papírok, de nagyobb arányban olcsónak gondolt defenzív papírok."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A HOLD Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 65%
  • EUR kitettség: 15%
  • USD kitettség: 10%
  • Egyéb devizás kitettség: 10%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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