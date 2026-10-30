14°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Befektetés

K&H: a részvénypiacokon továbbra is látunk lehetőségeket

Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a K&H Alapkezelő írása olvasható.

"A világgazdaság összképe továbbra is viszonylag kedvező, de a befektetési környezet az elmúlt időszakban érezhetően bizonytalanabbá vált. A globális gazdasági aktivitás tovább bővül, és egyelőre nem számítunk recesszióra, ugyanakkor az infláció továbbra is makacsul tartja magát. Ehhez társul a közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros körüli feszültség, amely az energiaárakon keresztül újabb inflációs kockázatot jelent. A magas infláció, a laza költségvetési politika és az erős gazdasági aktivitás együttesen a kötvényhozamokat is magasan tartja.

A részvénypiacokon továbbra is látunk lehetőségeket, de a jelenlegi magas értékeltségek mellett indokoltnak tartjuk az óvatosságot. A vállalati eredmények összességében továbbra is kedvező képet mutatnak, miközben a technológiai szektorban az AI-beruházások megtérülésével és finanszírozásával kapcsolatos kérdések növelték a volatilitást. Az AI hosszabb távú növekedési történetében továbbra is hiszünk, ugyanakkor valamelyest csökkentettük a félvezetők és a hardvergyártók súlyát. Ezzel párhuzamosan továbbra is kedveljük a pénzügyi szektort, és növeltük többek között a gyógyszeripari, biztosítói és élelmiszer-kiskereskedelmi kitettséget. Összességében semleges részvénykitettséget tartunk, amelyet taktikai pozíciókkal jelenleg kissé óvatosabb irányba mozdítottunk.

A kötvények a magasabb hozamszintek mellett továbbra is vonzó részét jelentik a portfólióknak, és a részvények mellett fontos szerepet töltenek be a kockázatok megosztásában is. Az állampapírokon belül szelektíven keressük a lehetőségeket, míg a vállalati kötvényeket a továbbra is mérsékelt recessziós és csődkockázat miatt kedvezően ítéljük meg. A magasabb hozamot kínáló kötvénypiaci szegmensekben, így a high yield, az alárendelt pénzügyi és a feltörekvő piaci kötvényekben is látunk fantáziát. Ugyanakkor a kötvényportfólió kamatérzékenységét mérsékeltük, tekintettel arra, hogy az infláció és a költségvetési kockázatok továbbra is felfelé mutató kockázatot jelentenek a hozamokra.

Összességében most nem a kockázatok teljes kerülését, hanem egy kiegyensúlyozottabb és szelektívebb befektetési megközelítést tartunk indokoltnak. Szeretnénk továbbra is részesedni a részvénypiacok és az AI-hoz kapcsolódó hosszabb távú növekedési trendek teljesítményéből, de a korábbinál nagyobb figyelmet fordítunk a diverzifikációra és a kockázatok kontrolljára. Emellett kihasználjuk a kötvénypiacokon elérhető vonzó hozamszinteket, kis készpénz- és aranypozíciót tartunk, valamint a deviza- és részvénypiaci kockázatok egy részét is fedezzük."

Még több Befektetés

Amundi: Javuló megítélés mellett változatlan allokáció

Accorde: érdemesnek látjuk növelni a kötvények súlyát

VIG Alapkezelő: Élesedik a globális verseny a tőkéért

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A K&H Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 59%
  • EUR kitettség: 4%
  • USD kitettség: 24%
  • Egyéb devizás kitettség: 13%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megszólalt az ellenzéki vezető: összeomlott Netanjahu tábora, győzött az ellenzék Izraelben
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Soha nem látott hackertámadás érte a világ legnagyobb kriptotőzsdéjét, beleremegetett az egész kriptopiac: 6,3 milliárd dollárt loptak el
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility