K&H: a részvénypiacokon továbbra is látunk lehetőségeket
"A világgazdaság összképe továbbra is viszonylag kedvező, de a befektetési környezet az elmúlt időszakban érezhetően bizonytalanabbá vált. A globális gazdasági aktivitás tovább bővül, és egyelőre nem számítunk recesszióra, ugyanakkor az infláció továbbra is makacsul tartja magát. Ehhez társul a közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros körüli feszültség, amely az energiaárakon keresztül újabb inflációs kockázatot jelent. A magas infláció, a laza költségvetési politika és az erős gazdasági aktivitás együttesen a kötvényhozamokat is magasan tartja.
A részvénypiacokon továbbra is látunk lehetőségeket, de a jelenlegi magas értékeltségek mellett indokoltnak tartjuk az óvatosságot. A vállalati eredmények összességében továbbra is kedvező képet mutatnak, miközben a technológiai szektorban az AI-beruházások megtérülésével és finanszírozásával kapcsolatos kérdések növelték a volatilitást. Az AI hosszabb távú növekedési történetében továbbra is hiszünk, ugyanakkor valamelyest csökkentettük a félvezetők és a hardvergyártók súlyát. Ezzel párhuzamosan továbbra is kedveljük a pénzügyi szektort, és növeltük többek között a gyógyszeripari, biztosítói és élelmiszer-kiskereskedelmi kitettséget. Összességében semleges részvénykitettséget tartunk, amelyet taktikai pozíciókkal jelenleg kissé óvatosabb irányba mozdítottunk.
A kötvények a magasabb hozamszintek mellett továbbra is vonzó részét jelentik a portfólióknak, és a részvények mellett fontos szerepet töltenek be a kockázatok megosztásában is. Az állampapírokon belül szelektíven keressük a lehetőségeket, míg a vállalati kötvényeket a továbbra is mérsékelt recessziós és csődkockázat miatt kedvezően ítéljük meg. A magasabb hozamot kínáló kötvénypiaci szegmensekben, így a high yield, az alárendelt pénzügyi és a feltörekvő piaci kötvényekben is látunk fantáziát. Ugyanakkor a kötvényportfólió kamatérzékenységét mérsékeltük, tekintettel arra, hogy az infláció és a költségvetési kockázatok továbbra is felfelé mutató kockázatot jelentenek a hozamokra.
Összességében most nem a kockázatok teljes kerülését, hanem egy kiegyensúlyozottabb és szelektívebb befektetési megközelítést tartunk indokoltnak. Szeretnénk továbbra is részesedni a részvénypiacok és az AI-hoz kapcsolódó hosszabb távú növekedési trendek teljesítményéből, de a korábbinál nagyobb figyelmet fordítunk a diverzifikációra és a kockázatok kontrolljára. Emellett kihasználjuk a kötvénypiacokon elérhető vonzó hozamszinteket, kis készpénz- és aranypozíciót tartunk, valamint a deviza- és részvénypiaci kockázatok egy részét is fedezzük."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A K&H Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 59%
- EUR kitettség: 4%
- USD kitettség: 24%
- Egyéb devizás kitettség: 13%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
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