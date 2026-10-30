Kiderült, mit reagálnak a magyar profik a forrongó kötvénypiaci sztorira – Mégsem kell félni semmitől?

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A "Portfólióajánló" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók az október végi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésben ezúttal 10 alapkezelő szerepeltette magát: Accorde, Amundi, Apelso, Equilor, Generali, Gránit, Hold, K&H, OTP, VIG.

Októberben a globális piacokon első ránézésre enyhült a szeptemberi kötvénypiaci stressz, a befektetői kommentárok alapján azonban korai lenne megnyugvásról beszélni. Az amerikai hosszú hozamok a korábbi csúcsokról visszajöttek, a 10 éves amerikai hozam 5% feletti szintje körül már megjelentek a vevők, és a kötvények részben visszanyerték menedékeszköz-jellegüket. A feszültség viszont nem tűnt el: miközben az amerikai hozamokban némi korrekció látszott, az európai kötvénypiacokon új kockázatok jelentek meg.

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A legfontosabb változás az volt, hogy a befektetők figyelme részben az Egyesült Államokról Európára, azon belül is Franciaországra terelődött. A francia politikai és költségvetési bizonytalanság miatt a hosszú hozamok jelentősen emelkedtek, a francia-német felár szinte rekordmagas szintre kúszott, ez pedig az európai bankszektorra is nyomást helyezett. Ilyen magas hozamszintek mellett a piac már szelektál: nem minden kötvényt adnak el egyszerre rossz hangulatban, hanem országonként, lejáratonként és kibocsátónként tesznek különbséget.

A részvénypiacokon közben látszólag nem történt drámai fordulat: a nagy indexek sok helyen továbbra is történelmi csúcsok közelében mozognak, a vállalati eredmények összességében nem mutatnak recessziós képet, és az amerikai gazdaság növekedési története sem omlott össze. A felszín alatt azonban sokkal vegyesebb a kép: a korábbi vezető AI- és félvezetőpiaci sztorikban megnőtt a volatilitás, a befektetők pedig egyre kritikusabban nézik, hogy az óriási mesterségesintelligencia-beruházások mikor és milyen megtérülést hoznak majd.

Az alapkezelői kommentárok egyik legfontosabb közös pontja, hogy

a mesterséges intelligencia hosszú távú növekedési történetét sokan továbbra sem kérdőjelezik meg,

de a jelenlegi beruházási tempó finanszírozhatósága, a tőkeigény, a szabad cash flow alakulása és a hitelből finanszírozott projektek megtérülése egyre nagyobb kockázatként jelenik meg. A piacnak egyre több bizonyítékra van szüksége: a mostani beruházási hullám valóban képes lesz-e olyan profitot termelni, amely indokolja a magas értékeltségeket.

Ez a részvénypiacokon erős belső rotációt hozott. Az indexek szintjén a mozgás sokszor mérsékelt maradt, de a technológiai, félvezető- és AI-kapcsolt papírok egy része nyomás alá került, miközben a befektetők nagyobb érdeklődést mutattak a defenzívebb, értékalapú, pénzügyi, gyógyszeripari, biztosítói, élelmiszer-kiskereskedelmi, energetikai vagy kevésbé túlárazottnak tartott szegmensek iránt. A kisebb kapitalizációjú, gyengébb mérlegű vállalatok sérülékenyebbek maradtak, míg a jobb minőségű nagyvállalatok részben menedékként működtek a részvénypiacon belül.

A geopolitikai kép sem adott érdemi megnyugvást: a Közel-Kelet, az iráni háborús kockázat, a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság, valamint a magas olaj- és gázárak továbbra is inflációs veszélyt jelentenek. A korábbi kínálati sokkok másodkörös hatásai fokozatosan beépülhetnek a fogyasztói árakba, ami a jegybankokat is nehéz helyzetbe navigálhatja. A piac egyszerre kezdett el lassulási kockázatokat, magas inflációt és tartósan magas finanszírozási költségeket árazni.

A jegybanki fronton októberben a korábbi szigorítási hullám után inkább kivárás látszott, de a befektetők nem tekintik lezártnak a kamatkockázatokat. A magas energiaárak, a fiskális fegyelem hiánya, az AI-beruházások tőkeigénye és az állami finanszírozási igény egyszerre tartják nyomás alatt a hosszú hozamokat. Több alapkezelő szerint ugyanakkor

a jelenlegi hozamszinteken a kötvények már ismét érdemi szerepet kaphatnak a portfóliókban, különösen ott, ahol a piac túlzottan beárazta a kockázatokat.

A kötvénystratégiákban ezért továbbra is jelentős különbségek látszanak. Vannak, akik a hosszabb fejlett piaci állampapírokban már belépési lehetőséget látnak, mások inkább rövidebb futamidőket, vállalati kötvényeket, magasabb hozamú kötvénypiaci szegmenseket vagy feltörekvő piaci papírokat preferálnak.

Magyarországon az októberi hónap legfontosabb fejleménye a 2027-es költségvetési pálya és a 4,9%-os hiánycél bejelentése volt. A piac első reakciója alapvetően pozitív volt, hiszen a fiskális terv támogatta a magyar eszközök megítélését, és életben tartotta az eurókonvergencia-sztorit. A kezdeti megnyugvás után azonban a kedvezőnek ítélt számok láttán profitrealizálás indult, a befektetők pedig egyre inkább a részletekre és a végrehajtási kockázatokra figyelnek.

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A magyar kötvények és a forint megítélését továbbra is támogatja a makrogazdasági pálya javulásának reménye, az euróbevezetési várakozás, valamint az a kép, hogy a hazai eszközök bizonyos időszakokban képesek elszakadni a globális folyamatoktól. Ugyanakkor a nemzetközi hozamkörnyezet, az energiaárak, a francia és általában európai fiskális kockázatok, valamint a közel-keleti bizonytalanság miatt a magyar piac sem tekinthető kockázatmentesnek. A forint esetében továbbra is inkább sávos mozgásra lehet számítani, és a korábbi, egyértelmű erősödési narratíva már kevésbé domináns.

Az októberi események hatására a portfóliómenedzserek nem hajtottak végre látványos irányváltást a Portfolio által nyomon követett közös, egyenlő súlyozású modellportfólióban. A pénzpiaci eszközök súlya 13,8%-ról 14,4%-ra emelkedett, a kötvénykitettség gyakorlatilag stagnált, 33,3%-ról 33,4%-ra nőtt, miközben a részvényarány 29,4%-ról 29,3%-ra mérséklődött. Az alternatív befektetések súlya 23,5%-ról 22,9%-ra csökkent.

Fontos módszertani megjegyzés, hogy az októberi és szeptemberi számok összevetését torzíthatja a minta összetételének változása: szeptemberben még 13, októberben már 14 alapkezelő szerepelt a sorozatban, a Generali Alapkezelő újbóli csatlakozásával. Emiatt a havi elmozdulások nem kizárólag az egyes portfóliómenedzserek tényleges átsúlyozási döntéseit tükrözhetik, hanem részben a minta bővülésének hatását is.

A részletes bontás alapján a legnagyobb elmozdulásokat a pénzpiaci eszközök emelkedése, az alternatív befektetések mérséklődése, valamint a fejlődő piaci részvények súlyának csökkenése adta. A kötvényeken belül enyhe átrendeződés látszott a nemzetközi kötvények irányába: a nemzetközi kötvények aránya 14,7%-ról 15,0%-ra nőtt, miközben a hazai kötvények súlya 18,7%-ról 18,4%-ra mérséklődött.

Fontos, hogy a Generali Alapkezelő csatlakozása nélkül a nemzetközi kötvények súlya még magasabbra, 16,2%-ra nőtt volna.

A részvénypiaci kitettség összességében lényegében változatlan maradt, de a belső szerkezetben kisebb mozgások látszanak. A hazai részvények aránya 4,9%-ról 5,3%-ra emelkedett, a régiós részvényeké 6,2%-ról 6,3%-ra nőtt, a fejlett piaci részvények súlya 12,7%-ról 12,6%-ra csökkent, míg a fejlődő piaci részvények aránya 5,6%-ról 5,1%-ra mérséklődött. Ez jól illeszkedik ahhoz az alapkezelői üzenethez, hogy a részvénypiacokon szelektív rotáció zajlik.

Az alternatív befektetéseken belül az ingatlanok súlya 5,0%-ról 4,6%-ra, a nyersanyagoké 5,2%-ról 4,9%-ra csökkent, miközben az abszolút hozamú kitettség 12,8%-ról 12,9%-ra emelkedett. A kripto aránya változatlanul 0,5%, vagyis továbbra is marginális elem a közös modellportfólióban. Az abszolút hozamú stratégiák viszonylag magas súlya azt jelzi, hogy a portfóliómenedzserek továbbra is értéket látnak a rugalmas, volatilis piaci környezetben is mozgástérrel rendelkező megközelítésekben.

A közös modellportfólió főkategóriái alapján továbbra is a kötvények adják a legnagyobb eszközosztályt 33,4%-os súllyal. A második helyen a részvények állnak 29,3%-kal, majd az alternatív befektetések következnek 22,9%-kal.

A részletes bontást nézve továbbra is a hazai kötvények jelentik a legnagyobb elemet, 18,4%-os súllyal. Ezt a nemzetközi kötvények követik 15,0%-kal, majd a pénzpiaci eszközök 14,4%-kal.

A sorozatban az egyes alapkezelők devizák szerinti súlyozását is figyelemmel kísérjük. Az október végi pillanatkép szerint a portfóliómenedzserek továbbra is nagy súlyt adnak a forintnak: a közös modellportfólióban a forintos kitettség 61,1%, ami érezhetően magasabb a szeptemberi 59,6%-os szintnél. (A Generali Alapkezelő csatlakozása nélkül is emelkedett volna a forintsúly, de kisebb mértékben, 60,4%-ra.) Az eurós kitettség 18,9%-ról 18,1%-ra mérséklődött, a dolláros arány 15,1%-ról 15,3%-ra emelkedett, míg az egyéb devizák súlya 6,4%-ról 5,5%-ra csökkent.

Ebben a hónapban tehát nem nagyon mozdultak a magyar alapkezelők, se nem menekültek, se nem vállaltak látványosan több kockázatot. A pontosabb képhez érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólióajánlóit is, amelyekben részletesen kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlók az alábbi linkeken közvetlenül elérhetők:

A portfólióajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, középtávú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

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