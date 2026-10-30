Kiszámolta a világ egyik legismertebb vállalatértékelési szakértője, mennyit érhet az Anthropic

Az Anthropic október 26-án nyújtotta be tőzsdei tájékoztatóját, erre alapozta október 28-i elemzését a New York University professzora. A dokumentumban egyelőre nincs hivatalos kibocsátási ársáv, az 1500–2000 milliárd dolláros értéktartományt Damodaran idézi az IPO-val kapcsolatos várakozásként.
A Claude mögött álló vállalat bevétele az első félévben 16,3 milliárd dollár volt, az egy évvel korábbi összeg mintegy tizennégyszerese. Szeptember végére 1900 fölé nőtt az évente legalább egymillió dollárt költő ügyfelek száma. A koncentráció ugyanakkor jelentős, az öt legnagyobb ügyfél adta az első kilenc hónap bevételének negyedét.
A számítási költségek bevételhez viszonyított aránya a 2025 eleji 251 százalékról 2026 második negyedévére 48 százalékra csökkent. Az első féléves üzemi veszteség 693 millió dollár volt. A 80,7 milliárd dolláros nettó veszteséget nagyrészt nem készpénzes átértékelések okozták, ebből 72,4 milliárd dollár az átváltható finanszírozási eszközökhöz kapcsolódott.
A harmadik negyedévben ugyanakkor lassult a növekedés, amit Damodaran az OpenAI versenyével, a kapacitáskorlátokkal és az olcsóbb, nyílt modellek terjedésével magyaráz.
Damodaran értékelési modelljének alapesetében az éves árbevétel 2036-ra megközelíti az 1000 milliárd dollárt. A professzor az Anthropicot elsősorban a prémium vállalati AI-piac szereplőjeként kezeli. Modelljében a bevétel 75 százaléka a prémiumszegmensből, negyede a tömegpiacról származik, ami 32,5 százalékos üzemi marzsot eredményezne. A szabályozási terhek miatt ezt öt százalékponttal, 27,5 százalékra csökkenti.
Minden három dollárnyi többletbevételhez egy dollárnyi új befektetést feltételez, az induló tőkeköltséget 9,74 százalékra teszi. Tízszázalékos esélyt rendel a vállalat kudarcához, amely esetén a működés értékének felét elveszőnek tekinti.
Az így kapott, mintegy 1475 milliárd dolláros részvényesi érték már tartalmazza az IPO-ból feltételezett 100 milliárd dolláros friss tőkét is.
Damodaran szerint az Anthropic számításikapacitás-vállalásai meghaladják a 600 milliárd dollárt. Ezek biztosíthatják a növekedéshez szükséges infrastruktúrát, de jelentős fix költségeket teremtenek. A technológia gyors avulása később további beruházásokat követelhet, miközben az ügyfelek recessziós költési hajlandósága még nem bizonyított.
A vállalat június végén több mint 112 milliárd dollár készpénzzel és készpénz-egyenértékessel rendelkezett. Damodaran a hosszú távú kapacitásvállalásokat is figyelembe veszi az értékelésben, ezért a hagyományos mérlegadósságnál jóval nagyobb finanszírozási terhet számol el.
Az ötféle részvényosztályt alkalmazó struktúrában az alapítókhoz kerül az általános szavazati jogok 50,1 százaléka, az igazgatóság többségét pedig a Long-Term Benefit Trust jelölheti. A társaságnak közhasznú célját is mérlegelnie kell, így a részvényesi hozam maximalizálása nem az egyetlen szempont.
Egyes bennfentesek már az első kereskedési napon eladhatják részvényeik legfeljebb tíz százalékát, a további felszabadítás több lépcsőben történik.
A becslések bizonytalansága óriási. Damodaran szélsőségesen optimista forgatókönyve 4040 milliárd dolláros részvényesi értéket ad, a pesszimista esetben viszont a részvények értéke lenullázódhat.
A professzor ezért a saját értékbecslését érdemben meghaladó áron
kimaradna az IPO-ból.
Esésre ugyanakkor nem fogadna, mert az árfolyamot hosszabb ideig is a piaci hangulat vezérelheti.
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