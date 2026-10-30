Komoly figyelmeztetést kapott a Meta, egyre nagyobb az aggodalom az AI-beruházások miatt

Az S&P Global Ratings pénteken stabilról negatívra módosította a Meta hitelminősítési kilátását,
elsősorban a meredeken emelkedő beruházási kiadások és a várhatóan tartósan negatív működési szabad cash flow miatt.
A hitelminősítő előrejelzése szerint a Meta beruházási kiadásai:
- idén elérhetik a 140 milliárd dollárt,
- 2027-ben pedig már meghaladhatják a 225 milliárd dollárt,
- 2028-ban pedig 252 milliárd dollárra emelkedhetnek.
A kiadások drasztikus növekedése pedig a vállalat pénztermelő képességére is jelentős nyomást helyezhet.
Az S&P becslése alapján a Meta működési szabad cash flow-ja:
- idén 22 milliárdos,
- 2027-ben pedig már 71 milliárd dolláros hiányt mutathat,
- míg 2028-ra 39 milliárd dolláros negatív értékkel számol a hitelminősítő.
A jelentés arra is figyelmeztet, hogy a Meta versenytársainál korlátozottabb lehetőségekkel rendelkezik a mesterséges intelligenciába irányuló beruházások közvetlen pénzzé tételére. Miközben több rivális már most bevételhez jut adatközponti kapacitásainak bérbeadásából, a Meta elsősorban a hirdetési rendszerek fejlesztésétől és új AI-alapú szolgáltatásoktól várja a megtérülést.
Egyelőre azonban bizonytalan, hogy ezek a fejlesztések mikor eredményezhetnek érdemi többletbevételt.
Az S&P arra is figyelmeztetett, hogy a Meta hitelminősítése is veszélybe kerülhet, amennyiben a vállalat korrigált eladósodottsági mutatója tartósan 1,0 fölé emelkedik, és a működési szabad cash flow 2028 után is negatív marad.
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