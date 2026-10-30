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Komoly figyelmeztetést kapott a Meta, egyre nagyobb az aggodalom az AI-beruházások miatt
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Komoly figyelmeztetést kapott a Meta, egyre nagyobb az aggodalom az AI-beruházások miatt

Portfolio
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Negatívra rontotta a Meta hitelminősítési kilátását az S&P Global Ratings, miután egyre komolyabb aggodalmak merültek fel a technológiai óriás mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházásainak fenntarthatóságával kapcsolatban. A hitelminősítő szerint a vállalat a következő években jelentős készpénzkiáramlással nézhet szembe, miközben egyelőre kérdéses, hogy mikor térülhetnek meg a hatalmas fejlesztések.
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Az S&P Global Ratings pénteken stabilról negatívra módosította a Meta hitelminősítési kilátását,

elsősorban a meredeken emelkedő beruházási kiadások és a várhatóan tartósan negatív működési szabad cash flow miatt.

A hitelminősítő előrejelzése szerint a Meta beruházási kiadásai:

  • idén elérhetik a 140 milliárd dollárt,
  • 2027-ben pedig már meghaladhatják a 225 milliárd dollárt,
  • 2028-ban pedig 252 milliárd dollárra emelkedhetnek.

A kiadások drasztikus növekedése pedig a vállalat pénztermelő képességére is jelentős nyomást helyezhet.

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Az S&P becslése alapján a Meta működési szabad cash flow-ja:

  • idén 22 milliárdos,
  • 2027-ben pedig már 71 milliárd dolláros hiányt mutathat,
  • míg 2028-ra 39 milliárd dolláros negatív értékkel számol a hitelminősítő.

A jelentés arra is figyelmeztet, hogy a Meta versenytársainál korlátozottabb lehetőségekkel rendelkezik a mesterséges intelligenciába irányuló beruházások közvetlen pénzzé tételére. Miközben több rivális már most bevételhez jut adatközponti kapacitásainak bérbeadásából, a Meta elsősorban a hirdetési rendszerek fejlesztésétől és új AI-alapú szolgáltatásoktól várja a megtérülést.

Egyelőre azonban bizonytalan, hogy ezek a fejlesztések mikor eredményezhetnek érdemi többletbevételt.

Az S&P arra is figyelmeztetett, hogy a Meta hitelminősítése is veszélybe kerülhet, amennyiben a vállalat korrigált eladósodottsági mutatója tartósan 1,0 fölé emelkedik, és a működési szabad cash flow 2028 után is negatív marad.

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