Magávál rántotta a chiprészvényeket az Intel zuhanása, csúnya mínuszok a tőzsdéken

Hatalmasat zuhant az Intel részvényeinek árfolyama a tőzsdenyitás előtti kereskedésben, miután a vállalat a vártnál jóval gyengébb negyedéves előrejelzést tett közzé. A chipgyártó számai globális eladási hullámot indítottak el a félvezetőiparban.

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Az amerikai technológiai óriás részvényei 25 százalékot veszítettek értékükből a nyitás előtti kereskedésben, ezzel 1974 óta a legnagyobb napi veszteségüket szenvedhetik el. Ha ez a mínusz a rendes kereskedési időszakban is fennmarad, a cég piaci kapitalizációja több mint 123 milliárd dollárral csökkenhet, a papírok pedig féléves mélyponton nyithatnak. A gyenge kilátások rávilágítanak arra, milyen komoly nehézségekkel kell szembenéznie Lip-Bu Tan vezérigazgatónak a vállalat átalakítása során, hiszen miközben az Intel hatalmas összegeket fektet a mesterséges intelligenciába és a gyártókapacitás bővítésébe, továbbra is nyomasztja a PC-piac elhúzódó válsága.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 30. 23 százalékot zuhant az Intel

Az LSEG adatai szerint az elemzők átlagosan 17,07 milliárd dolláros bevételt vártak az Inteltől a negyedik negyedévre, a vállalat azonban csupán 15 és 16 milliárd dollár közötti összegre számít. A borús képet tovább rontja David Zinsner pénzügyi igazgató bejelentése, miszerint a cég idén már nem számít pozitív cash flow-ra.

A PC-piac gyengélkedésének hátterében részben a memóriachipek drágulása áll. A beszállítók ugyanis a mesterséges intelligenciához szükséges, nagy sávszélességű memóriák gyártására csoportosítják át kapacitásaikat, ami felveri a számítógépek előállítási költségeit, és tovább hűti az amúgy is gyenge fogyasztói keresletet. Ez különösen érzékenyen érinti az Intelt, amelynek a harmadik negyedéves bevételét nagyjából felerészben a PC-chipek adták. Ebben az üzletágban a szeptemberi időszak 5 százalékos visszaesése után a jelenlegi negyedévben már több mint 20 százalékos zsugorodásra számítanak az előző negyedévhez képest.

A pesszimista várakozások az egész szektort magukkal rántották.

Az olyan meghatározó vállalatok papírjai, mint az AMD, az Arm Holdings, a Qualcomm, az Nvidia, a Broadcom és a Micron, 2 és 9 százalék közötti mínuszba kerültek a nyitás előtt. Európában a STOXX 600 technológiai index 2,1 százalékkal esett, az iparági nehézsúlyúnak számító ASML pedig 5,2 százalékot veszített értékéből. Eközben a világ legnagyobb bérgyártójának számító TSMC amerikai tőzsdén jegyzett részvényei is 3,5 százalékkal gyengültek.

Forrás: Reuters

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