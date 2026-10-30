OTP: negatív részvénypiaci várakozásunk továbbra is fennáll

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írása olvasható.

"Októberben ismét felerősödtek az AI beruházásokkal kapcsolatos aggályok, aminek következtében a technológiai részvényekben felülsúlyos indexek alulteljesítettek. A problémák nem újkeletűek: a megtérülést övező kérdőjelek csak sokasodnak, emellett pedig finanszírozói oldalról folyamatosan csökken a kereslet az egyre inkább hitelből megvalósuló projektekre. Komoly elfordulást egyelőre még nem láttunk az amerikai piacon, ezzel szemben az év elején még szárnyaló távol-keleti piacok már komoly korrekción vannak túl, amire az utóbbi időben a kínai versenytársak előretörése is ráerősített. A következő hetek fő eseménye az amerikai időközi választás lesz, ami után várhatóan az iráni háborús események is fel fognak pörögni. Negatív részvénypiaci várakozásunk továbbra is fennáll, az emögötti érvelésünk változatlan. A választási kockázatokat is alulbecsültnek érezzük, egy esetleges demokrata többség kialakulása (mindkét házban) az AI szabályozói törekvéseket is felerősítené.

A kötvénypiacok végre fel tudtak lélegezni, a szeptember végi hozamcsúcsokról az amerikai és európai 10 éves hozamok 30 bázispont körüli mértékben estek. Mindezt úgy, hogy emelkedő inflációs adatok jöttek ki és emelkedtek az energiahordozó árak. A nemzetközi kötvények súlyát nem változtatjuk, historikusan még mindig emelkedett szinteken vannak mind a nominális-, mind a reálhozamok. Továbbra is azt gondoljuk, hogy az AI beruházási ciklus lassulása/leállása a recessziós kockázatok felerősödésén keresztül kedvezni fog a hosszú állampapír pozíciónknak.

Itthon a 2027-es költségvetési tervek közzétételét követően klasszikus „buy the rumor – sell the news” reakciót láthattunk, a kedvezőnek ítélt számok már nem növelték az eufóriát és megindult egy visszafogott profitrealizás. A hónap végén a banki állampapírvásárlási „kényszer” megújítása visszacsalogatta a vevőket, ami várhatóan az év végéig kitarthat.

Az EURHUF sávos mozgása megmaradt októberben is, nagy meglepetést nem tartogatott. Úgy tűnik a rózsaszín köd a hazai devizánál is felszállóban van, ami miatt erősödő epizódokban, már 365-ös árfolyam alatt növelni tervezzük a devizapozíciónk méretét."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az OTP Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 75%

EUR kitettség: 25%

USD kitettség: 0%

Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.