Soha nem látott hackertámadás érte a világ legnagyobb kriptotőzsdéjét, beleremegetett az egész kriptopiac: 6,3 milliárd dollárt loptak el

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Minden idők legnagyobb kriptovaluta-lopását hajtották végre a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance ellen, ahonnan hackerek 6,3 milliárd dollárnyi digitális eszközt tulajdonítottak el. Amerikai blokkláncelemző cégek szerint a támadás mögött észak-koreai elkövetők állnak, a tőzsde azonban ígéretet tett arra, hogy a felhasználók minden kárát megtéríti. A rekordméretű biztonsági incidens hírére a vezető kriptovaluták és az iparági részvények árfolyama is esésnek indult.

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Történelmi hackertámadás

A TRM Labs és a Chainalysis elemzőcégek egyaránt nagy bizonyossággal állítják, hogy

az akciót észak-koreai hackerek hajtották végre.

A támadók tíz különböző blokkláncon vették célba a Binance kriptotárcáit, és a lopott összeg nagy részét mindössze húsz perc alatt továbbították. A módszer több elemében is megegyezik a Phenjanhoz köthető korábbi támadásokkal, köztük a Bybit kriptotőzsde 2025-ös feltörésével. Az előzetes vizsgálatok szerint a behatolási pont a Binance egyik mérnökének feltört laptopja lehetett, amelyen keresztül az elkövetők hozzáférést szereztek a belső rendszerekhez, majd jogosulatlan kifizetéseket indítottak.

A lopott eszközök egy része megkerült

A tőzsde közölte, hogy partnereivel együttműködve már sikerült zárolnia az érintett eszközök egy részét, és eddig nagyjából 3 milliárd dollárnyi kriptovaluta nyomára bukkantak.

A fennmaradó 3,3 milliárd dollár sorsáról egyelőre nem adtak tájékoztatást.

de Ho Ji, a Binance társalapítója hangsúlyozta, hogy a

vállalat a saját, kifejezetten ilyen esetekre fenntartott bitcointartalék-alapjából minden veszteséget fedezni fog.

A befizetések zavartalanul működnek, a kifizetések pedig várhatóan 48 órán belül újraindulnak.

A lopott vagyon befagyasztásában több nagy piaci szereplő is részt vett. A stabilcoinokat kibocsátó Tether közel 1,57 milliárd, a Circle pedig több mint 800 millió dollárnyi eszközt zárolt, míg a Ripple nagyjából 200 millió dollárt blokkolt. Szintén közbelépett a Donald Trump amerikai elnökhöz és családjához köthető World Liberty Financial, amely a BitGo letétkezelővel közösen 27 millió dollárnyi stabilcoint és mintegy 2 millió dollár értékű saját tokent fagyasztott be.

Beleremegett a kriptopiac

A piaci szereplők azonnal reagáltak a pénteki ázsiai kereskedésben. A bitcoin árfolyama több mint 3 százalékkal, hathetes mélypontot jelentő 76 368 dollárra esett.

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Az ether a hírek után hasonló mértékű gyengüléssel kéthavi mélypontra, 2178 dollárra csúszott vissza.

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A Binance saját tokenje, a BNB 5 százalékot veszített az értékéből, a tőzsdén jegyzett kriptocégek közül pedig a Coinbase részvényei 4,8 százalékkal, a jelentős bitcointartalékokkal rendelkező Strategy papírjai pedig közel 6 százalékkal estek a zárás utáni amerikai kereskedésben.

Elromlott a hangulat

Elemzők szerint a támadás tovább ronthatja a befektetői hangulatot a kriptopiacon, amelyet már eleve nyomás alatt tartanak a magas amerikai kamatok és a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) iránti gyengébb kereslet. A szakértők úgy vélik, az eset hatására a felhasználók elfordulhatnak a kisebb és közepes méretű tőzsdéktől, mivel a mesterséges intelligencia segítségével végrehajtott támadások korában túl kockázatossá vált olyan platformokon tartani a pénzt, amelyek nem tudnának fedezni egy ekkora veszteséget. A 335 millió regisztrált felhasználóval rendelkező Binance a 2025-ös éves jelentése szerint mintegy 162,8 milliárd dollárnyi ügyfélvagyont kezelt.

A mostani eset egy egyre súlyosbodó bűnözési hullámba illeszkedik, ugyanis a TRM Labs adatai szerint tavaly közel 150 támadás során összesen 2,9 milliárd dollárnyi kriptovalutát loptak el, idén szeptemberben pedig a Bitget tőzsdétől tulajdonítottak el 350 millió dollárt. A Binance elleni támadástól függetlenül csütörtökön a Polymarket fogadási platform is biztonsági incidens áldozata lett egy külső szolgáltató hibája miatt. Az oldal ideiglenesen felfüggesztette, majd újraindította a kereskedést, és teljes kártalanítást ígért az érintett felhasználóknak. A különálló amerikai tőzsdeként működő Binance.US jelezte, hogy a rendszereit nem érintette a támadás.

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Forrás: Reuters

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