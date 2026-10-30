Új helyzetet teremt a Tisza-kormány: 412 ezer forint állami támogatást kaphatnak a megtakarítók

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Újabb elemmel bővülnek 2027-től a magyarok megtakarítási lehetőségei: januárban a kormány tervei szerint

visszatér az államilag támogatott lakástakarék,

amelynek új változata az első öt évben évi 120 ezer, a második öt évre pedig már évi 240 ezer forintos hozzájárulást biztosíthat. A Wekerle+ LTP megjelenése egyúttal azt is jelenti, hogy az egészségpénztári és nyugdíjcélú megtakarításokra megszerezhető évi 280 ezer forintos adó-visszatérítést, valamint a Babakötvény gyermekenkénti 12 ezer forintos támogatását hamarosan újabb állami támogatással lehet kiegészíteni.

Az új helyzetnek köszönhetően egy egy gyermeket nevelő megtakarító összesen 412 ezer forintnyi állami hozzájárulásra lehet jogosult évente, feltéve, hogy minden egyes konstrukciónál teljesíti a maximális támogatáshoz szükséges befizetéseket, és fizet elegendő személyi jövedelemadót.

Havi 227 ezer forint saját befizetéshez havi 34 ezer forint támogatás társulhat

A felvezetésben említett, mindösszesen 412 ezer forintos támogatási maximumhoz képzeletben négy különböző megtakarítási formát kombináltunk: egy egészségpénztári számlát, egy nyugdíjbiztosítást, egy gyermek Babakötvényét és egy új Wekerle+ lakástakarékot.

Az egészségpénztárhoz és a nyugdíjbiztosításhoz a befizetések 20-20 százaléka,

a Babakötvényhez és az LTP-hez pedig 10-10 százalékos befizetésarányos támogatás jár majd;

ebből, illetve a különféle limitekből könnyedén kiszámítható, pontosan hová mekkora összeget célszerű befizetni a támogatások "kimaxolása" érdekében.

Mekkora megtakarítási összegekkel lehet elérni az évi 412 ezer forint állami támogatást? Megtakarítási forma Havi saját befizetés Éves saját befizetés Éves maximális állami támogatás Egészségpénztár 62 500 Ft 750 000 Ft 150 000 Ft Nyugdíjbiztosítás 54 167 Ft 650 000 Ft 130 000 Ft Babakötvény (1 gyermek) 10 000 Ft 120 000 Ft 12 000 Ft Wekerle+ lakástakarék 100 000 Ft 1 200 000 Ft 120 000 Ft Összesen 226 667 Ft 2 720 000 Ft 412 000 Ft Forrás: Portfolio-számítás a meglévő megtakarítási támogatások és a Wekerle+ bejelentett paraméterei alapján.

Látható, hogy igen jelentős összegű, évi 2,72 millió forintos saját befizetést kell teljesíteni ahhoz, hogy minden számlára a maximális támogatáshoz elegendő összeg érkezzen. A befizetésekhez ekkor 412 ezer forint állami hozzájárulás társulhat, amivel a teljes összeg 3 millió 132 ezer forintra hízik; az összes támogatás az összes saját befizetés 15,15 százalékának felel meg. Havi átlagra lefordítva mindez azt jelenti, hogy 226 667 forint saját megtakarításhoz 34 333 forint támogatás kapcsolódhat.

A 280 ezres adó-visszatérítéshez legalább két megtakarítás kell

A megtakarítók számára ismert tény lehet, hogy az egészségpénztári és nyugdíjcélú megtakarítások után alapesetben a befizetések 20 százaléka igényelhető vissza a személyi jövedelemadóból. Az egyes konstrukciókhoz azonban eltérő éves felső határok kapcsolódnak:

az önkéntes pénztári megtakarításokra – egészségpénztár, önkéntes nyugdíjpénztár – külön-külön, de együttesen is legfeljebb 150 ezer forint járhat;

a nyugdíjbiztosítások éves adójóváírási maximuma 130 ezer forint;

a nyugdíj-előtakarékossági számlánál (NYESZ) 100 ezer forint a felső határ.

A három kedvezménytípus mindösszesen legfeljebb évi 280 ezer forint adó-visszatérítést eredményezhet, hiába magasabb ennél az egyedi maximumok összege. A teljes keret kihasználása például oly módon lehetséges, hogy valaki 750 ezer forintot egészségpénztárba, további 650 ezret pedig nyugdíjbiztosításba fizet be.

A támogatott megtakarítások kötöttségekkel is járnak: a nyugdíjcélúak – kissé leegyszerűsítve – a nyugdíjjogosultság megszerzésekor válnak adómentesen hozzáférhetővé, korábbi kiszállás esetén adófizetési kötelezettség és egyéb hátrányok keletkezhetnek. Az egészségpénztári számlaegyenleg ezzel szemben rögtön felhasználható, de csak meghatározott célokra: elszámolhatók a gyógyszerek, magánegészségügyi ellátások, de olyan "önsegélyező" megtakarítási célok is, mint például egy lakáshitel törlesztése vagy az iskolás gyermek számítógépének megvásárlása.

Fontos továbbá, hogy ez a támogatás a gyakorlatban SZJA-visszatérítés, így a 280 ezer forintos visszatérítés megszerzésének az is feltétele, hogy a megtakarítónak legyen legalább ennyi befizetett személyi jövedelemadója – máskülönben nem lehet teljesen érvényesíteni a támogatást.

A Babakötvény további 12 ezer forintot jelenthet gyermekenként

A Babakötvényhez kapcsolódó támogatás egyszerű szabály alapján működik: a kincstári Start-számlára érkező befizetések 10 százalékát, de legfeljebb évi 12 ezer forintot ad hozzá az állam az általános feltételek szerint.

Ehhez gyermekenként évi 120 ezer, vagyis havi 10 ezer forint befizetése szükséges.

A 412 ezer forintos példaszámításunkban egy gyermekkel kalkuláltunk, több gyermek esetén értelemszerűen tovább növekszik a támogatási összeg. (A Start-számlához gyermekenként egyszeri 42 500 forintos induló támogatás is kapcsolódik, de ettől a fenti számítások során eltekintettünk.)

Arról, hogy a Babakötvénnyel nem rendelkező, már nagykorú fiatalok hogyan juthatnak akár 100-150 ezer forintos életkezdési támogatáshoz, itt írtunk részletesen.

Az új lakástakarékra eleinte évi 120 ezer, később évi 240 ezer forint támogatás jár

A Tisza-kormány bejelentései értelmében a 2027-től induló Wekerle+ lakástakarék az első öt évben a befizetések 10 százalékát, legfeljebb évi 120 ezer forintot biztosítana állami támogatásként. A maximális támogatáshoz havi 100 ezer forintos befizetés szükséges, ez egy év alatt 1,2 millió forint saját megtakarítást jelent. A hatodik évtől a támogatási arány 20 százalékra, az éves maximum pedig 240 ezer forintra emelkedne. Ez azt is jelenti, hogy ha addig minden egyéb feltétel változatlan maradna, akkor a példánkban szereplő megtakarító teljes éves állami támogatása a hatodik évtől 532 ezer forintra nőhetne, ami a 2,72 milliós saját befizetés 19,56 százaléka lenne.

A Wekerle+ lakástakarék előnye ráadásul nemcsak a támogatásból származik majd, ugyanis az eddigi bejelentésekből arra következtethetünk, hogy

a pénztáraknak legalább évi 3 százalékos betéti kamatot is kellene biztosítaniuk.

A lakástakarék támogatásának megtartásához azonban legalább 5 éves megtakarítási idővel és várhatóan igazolt lakáscélú felhasználással kell számolni.

Nem mindegy, mikor és mire kapjuk meg az állami pénzt

A jövő évtől kínálkozó 412 ezer forintos támogatási összeg különböző időpontokban jelenhet meg a számlákon. Például a 2027-es egészségpénztári és nyugdíjcélú befizetések utáni adójóváírást legkorábban 2028 tavaszán, az adóbevallás benyújtását követően utalja ki a NAV, és az adómentes hozzáféréshez ezután – életkortól és konstrukciótól függően – akár további évtizedeket is várni kellhet.

Megjegyzendő továbbá, hogy különféle megtakarítások működési levonásai, folyó költségei negatívan befolyásolhatják a ténylegesen felhalmozódó vagy felhasználható megtakarítást, miközben a befektetési hozamok hatása – kockázatvállalástól függően – pozitív és negatív is lehet.

A feltételes kalkulációinkat a mai állapotnak megfelelően készítettük, habár az öngondoskodási szektor régi törekvése, hogy emelkedjenek az SZJA-visszatérítés több mint egy évtizede változatlan limitjei. Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (ÖPOSZ) elnöke, Mohr Lajos felhívta a figyelmet: ha az egészségpénztári és nyugdíjpénztári megtakarításokhoz kapcsolódó 150 ezer forintos támogatási limit követte volna az inflációt, akkor idén már 260 ezer forint körüli összeg lehetne.



A Tisza-kormány egyelőre nem jelezte, hogy más pontokon is hozzányúlna az öngondoskodási termékpaletta szabályozásához, habár az államilag támogatott LTP újbóli bevezetése pozitív jelként is értékelhető.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 13. Bombasztikus hozamok a magyar nyugdíjpénztáraknál: itt simán lehetett 24 százalékot kaszálni

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