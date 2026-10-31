Fel vagyunk készülve a digitális euró bevezetésére és a tokenizáció elterjedésére?

Az euró bevezetése – a kormány szándékai szerint – elérhető közelségbe került. Jószerint mindenki tisztában van a bevezetéstől várható előnyökkel és hátrányokkal, valamint azzal is, hogy a bevezetéshez milyen feltételeket kell teljesíteni. A bevezetés alapkövetelményei várhatóan 2030-ra megteremthetők, s ha akkor Magyarország belép az Európai árfolyam-mechanizmusba (ERM II), akkor 2032-ben már az euró lehet a törvényes fizetőeszköz. Sok újdonsággal az euró bevezetése a hétköznapi gyakorlatban persze nem fog szolgálni, hiszen a hét szomszédos ország közül négyben már az euró a fizetési eszköz, használata ezért a hazai lakosság számára eléggé megszokott; a hazai vállalatok körében pedig régóta bevett gyakorlat, hogy az irodák és az üzemcsarnokok bérleti díját euróban állapítják meg, a jelentős exportot lebonyolító cégek pedig euróban vezetik a könyveiket és a fő bankszámlájukat is.

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Az idő előrehaladtával persze maga az euró is változni fog – elsősorban a digitalizáció következtében. Még nem dőlt el ugyan, hogy pontosan mikor, de nagy valószínűséggel

még ebben az évtizedben bevezetésre kerülhet a digitális euró.

Ennek megtörténte mindenekelőtt erősítheti az elektronikus fizetések terén a digitális autonómiát, hiszen jelenleg a legelterjedtebb lakossági fizetési rendszereknek – köztük a nagy nemzetközi kártyarendszereknek is – központja az Egyesült Államokban van és a részvénytöbbség is amerikai tulajdonban van.

Ezen kívül az Európai Központi Bank (EKB) koordinációjával az értékpapírkereskedelem terén erőfeszítések történnek egy integrált európai digitális pénzügyi ökoszisztéma kialakítására, mielőtt az egymástól függetlenül fejlesztett és ezért egymással nem kompatibilis rendszerek széles körű elterjedése tenné töredezetté, és ezáltal költségesé az európai tőkepiacok működését. A digitális pénzügyi ökoszisztéma kialakítása terén az EKB már számottevő előrehaladást ért el. A Pontes projekt már lehetővé teszi a jegybankpénz felhasználását tokenizált tranzakciókhoz. Az Appia projekt pedig egy olyan ökoszisztémát céloz meg, amelyben a tokenizált jegybankpénz, a tokenizált betétek és egyéb szabályozott eszközök zökkenőmentesen létezhetnek egymás mellett, és interakcióba léphetnek az intézmények és hálózatok között.

A tokenizáció a pénzügyi szektor peremvidékéről egyre inkább a fejlődés fősodrába kerül. Mind elterjedtebbé válnak a részvények, kötvények és devizák digitális változatai, amelyek online nyomon követhetők és kereskedhetők. Ezek révén a pénzügyi piacok hatékonyabbá, átláthatóbbá, költséghatékonyabbá és könnyebben hozzáférhetővé válhatnak. Az EKB közelmúltban végzett elemzése szerint a nyilvános blokkláncokon alapuló tokenizált eszközök piaci kapitalizációja a 2024 eleji 7,4 milliárd euróról 2026 februárjára 38 milliárd euróra nőtt. Ám ez még csak a kezdet.

A további térnyeréshez azonban még meg kell teremteni annak feltételeit, hogy a tokenizált piacok biztonságosan, a határokon át és nagy léptékben működhessenek – jogbiztonsággal, átjárható infrastruktúrákkal és megfelelő felügyelettel. Hosszabb távon egy közös európai uniós keretrendszer – a Megtakarítási és Befektetési Unió részeként – segíthetne elkerülni a széttagoltságot és előmozdítaná a tokenizált értékpapírok egységes európai piacának kialakulását. Közös európai keretrendszer hiányában a tokenizáció valószínűleg különálló nemzeti megoldások mentén fejlődne, ami ugyanolyan töredezettséghez vezetne, mint az, ami manapság gyakran jellemzi az EU hagyományos pénzügyi piacait, és ezzel megakadályozná egy valóban integrált, skálázható tokenizált piac kialakulását.

Az EU a tokenizáció számára már teremtett kísérleti lehetőséget. 2023 óta működik az EU elosztott főkönyvi technológián (DLT) alapuló kísérleti rendszere – egyfajta szabályozási laboratóriumként a tokenizált kereskedés és elszámolás számára –, amely lehetővé teszi a piaci szereplők és a szabályozó hatóságok számára, hogy ellenőrzött környezetben teszteljék az e technológiára épülő üzleti modelleket. 2026 júliusáig ez a kísérleti program hat DLT piaci infrastruktúrát fogadott be. Ezek együttesen 546 millió euró értékben bocsátottak ki tokenizált eszközöket. A növekvő érdeklődés arra utal, hogy a rendszer valóban vonzó kiindulási alap a szélesebb körű piaci elterjedéshez.

Az elterjedést azonban egyelőre a jogosult eszközökre vonatkozó előírások, valamint a DLT-kísérleti program keretében a piaci infrastruktúrák működésének korlátozott terjedelme korlátozzák.

Az Európai Bizottság a Piaci Integrációs és Felügyeleti Csomag (Market Integration and Supervision Package - MISP) kidolgozásával integráltabb, hatékonyabb és versenyképesebb uniós tőkepiacok létrehozását kívánja elősegíteni, továbbá a méret- és hatókörkorlátozások egy részét is oldani kívánja. A rendeletcsomag – egyfajta salátatörvényként – hét rendeletet (ESMA, EMIR, MiFIR, CSDR, DLTPR, MiCA és CBDR) kíván módosítani. A rendelet tervezete ezen kívül célzott változtatásokat is előirányoz néhány más uniós jogszabályban, hogy összhangba hozza azokat az ESMA-rendelet javasolt módosításával. Ezek a módosítások magukban foglalják a referenciamutató-rendeletet, valamint az értékpapír-finanszírozási tranzakciókról szóló rendeletet is. De egyelőre még sok a tennivaló. Mindenekelőtt a rendeletcsomag kapcsán az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak még egyetértésre kell jutnia, ami nem ígérkezik könnyed sétagaloppnak.

A MISP-csomagnak a tokenizált eszközök fokozott elterjedésének három feltétele is fontos része:

az interoperabilitás megteremtése, a biztonságos, blokkláncon belüli elszámolási megállapodások és a jogbiztonság.

A sikeres tokenizáció döntő előfeltétele a megfelelő méretgazdaságosság elérése. Ehhez először le kell fektetni a piaci DLT-k közötti összekapcsolhatóság alapjait a likviditás szabad áramlása és a kompatibilis szabványok érdekében. Ennek nemcsak a különböző DLT-rendszerek közötti, hanem a digitális és a hagyományos piaci infrastruktúrák közötti interoperabilitást is lehetővé kell tennie.

A következő prioritás a biztonságos és hatékony tokenizált pénz létrehozása. A már említett Pontes kezdeményezés – az EKB által ez év szeptemberében elindított elosztott főkönyvi technológia (DLT) alapú megoldás – összekapcsolja a DLT-platformokat a jegybanki pénzben történő elszámolással, ami kulcsfontosságú építőelemet jelent ezen az úton.

Végül, de nem utolsó sorban jogbiztonságot kell teremteni a befektetők számára. Tudniuk kell, hogy mivel rendelkeznek, miként ruházhatják át a tokenizált eszközeiket és miként érvényesíthetik jogaikat. Ennek a jogbiztonságnak kell megalapoznia a tokenizált eszközök piacának bővítését szolgáló mindkét utat: akár a már létező, 80 billió euró értékű értékpapírok DLT-infrastruktúrákra történő áthelyezéséről, akár új értékpapírok közvetlenül DLT-alapon történő kibocsátásáról legyen szó. Az Európai Uniónak mindkét utat lehetővé kell tennie ott, ahol a kibocsátók, a piaci szereplők és a befektetők előnyt látnak benne. Emellett meg kell erősíteni a teljes kereskedési rendszer kiberellenálló képességét is. Mindez ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy kellő bizalom épüljön ki ezen új piaci struktúrák iránt.

Az említett EU-jogszabályok várható elfogadása kétségtelenül még odébb van, s az euróövezethez történő csatlakozásunkig pedig még öt-hat esztendő áll előttünk. Ráadásul a tőzsdén jegyzett magyar részvénytársaságok közül jelenleg egyedül a MOL részvényeit jegyzik külföldi tőzsdén, az OTP és a Magyar Telekom részvényeivel viszont csak letéti jegyek útján kereskednek. A Wizz Air ugyan magyar gyökerű részvénytársaság, ám részvényei egy Jersey-szigeten bejegyzett társaság által kibocsátott értékpapírként forognak a londoni tőzsdén és a BÉT-en. Mindezen okok miatt itthon – a szűkebb szakmai fórumok kivételével – egyelőre nem övezi túlzott figyelem sem a digitális euró bevezetését, sem pedig a tokenizáció előrehaladását. A hazai jogalkotási programban sem szerepel a Polgári Törvénykönyvnek a tokenizáció alkalmazásához szükséges módosítása.

Pedig jó lenne idejében felkészülni a várható változásokra még akkor is, ha ezek hazánknak az euróövezethez történő csatlakozása előtt következnének be.

A digitális euró bevezetése az aktív és a passzív idegenforgalom jelentős nemzetgazdasági szerepe miatt fontos, így annak kezelésére még a forint érában is fel kell készülnie nem csupán a bankoknak, hanem azoknak a vállalkozásoknak is, amelyek részt vesznek a nemzetközi idegenforgalom és tranzitforgalom lebonyolításában. A tokenizáció kezelésére egyfelől a magyar államkötvények jelentős volumenű külföldi tulajdonlására tekintettel indokolt felkészülni, másfelől azért is, hogy a BÉT-re bevezetett hazai cégek kellően felkészültek legyenek a forgalmazási technikák terén várható változásokra.

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