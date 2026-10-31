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Halloween tőzsdei borzongások – Hova tedd a pénzt horroros időkben?
Befektetés

Halloween tőzsdei borzongások – Hova tedd a pénzt horroros időkben?

Portfolio
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Október végén nemcsak a töklámpások kerülnek elő, hanem a tőzsdei szörnyek is: a bizonytalan piacok, az inflációs rémek és a kamatemelési árnyak. De mi történik akkor, ha a félelem helyett inkább lehetőséget látunk a sötétben? Soron következő online előadásunkon most megmutatjuk, mely részvények lehetnek a piac ijesztően jó befektetései a közeljövőben.
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Információ és jelentkezés

Soron következő online előadásunkon olyan részvényeket mutatunk be, amelyek mögött erős piaci sztorik állnak.

Ezek nem kockázatmentesek, de a technikai elemzés szemszögéből vizsgálva most olyan ponton lehetnek, ahol a kereslet és kínálat izgalmas játéka új lehetőségeket nyit.

Az előadáson szó lesz arról, hogy:

Ha érdekel, hogyan olvasd ki a grafikonokból, merre mozognak a „tőzsdei szörnyek”, és szeretnéd megtanulni, mikor érdemes lecsapni egy papírra – akkor ezt az előadást nem érdemes kihagynod.

Tudásszint: Kezdő

Időpont: 2026. november 1. 19:00 - 19:45

Regisztráció és további információ ITT.

A piaci félelem helyett most jöhet a tudatos stratégia.
Csatlakozz, és fedezd fel, hogyan fordítható a borzongás előnnyé a befektetéseidben!

Ha érdekel a hosszú távú tőzsdei befektetés, ajánljuk figyelmedbe a Sikeres tőzsdei vagyonépítés videókurzust.

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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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