Tőzsdére készül az OpenAI nagy riválisa: egy árulkodó helyen már át is vette a vezetést az Anthropic

Tőzsdére lépés előtt áll az OpenAI legnagyobb riválisa, a Dario és Daniela Amodei vezette Anthropic, amely júniusban bizalmasan benyújtotta IPO-prospektusát az amerikai tőzsdefelügyeletnek. Az elemzők szerint a kibocsátás a mesterséges intelligencia iránti befektetői étvágy próbája is lesz, miközben az OpenAI jövő évre halasztotta saját tőzsdei bevezetését. A Google Trends adatai szerint nyár óta az Anthropic IPO-ja iránt nagyobb az érdeklődés, Magyarországon pedig a múlt héten először előzte meg a cég az OpenAI-t a keresések tekintetében.

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Tőzsdére megy az OpenAI legnagyobb riválisa

Az OpenAI egykori munkatársai által alapított, Dario Amodei és Daniela Amodei által vezetett Anthropic tőzsdei bevezetése júniusban vált hivatalossá, mikor a vállalat bizalmasan benyújtotta az IPO-prospektusát az amerikai tőzsdefelügyeletnek.

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A vállalat az elmúlt években, az AI robbanásszerű elterjedése mellett fokozatosan építette fel egyre jelentősebb felhasználói bázisát, a jelenleg is legelterjedtebbnek számító, OpenAI által fejlesztett ChatGPT mellett. Az Anthropic saját chatbotjának, a Claude-nak idén nagy lökést adott, az autonóm kódolásra fejlesztett Claude Code megjelenése, amelynek megjelenését követően rengeteg technológiai vállalat kezdte el az ő AI-modelljeiket előnyben részesíteni.

A rendkívül gyors növekedés a vállalat számain is meglátszik. A 2025-ös árbevétel megközelítette a 4,6 milliárd dollárt, szemben az egy évvel korábbi 386 millió dollárral. Az idei harmadik negyedévben pedig a vállalat 16,8 milliárd dolláros bevételt ért el, és korrigált alapon már nyereségesnek mondta magát. A cég valós értékről ugyanakkor nincs egyetértés az elemzők körében. Aswath Damodaran, a New York University professzora a benyújtott tájékoztató alapján mintegy 1475 milliárd dollárra becsüli a részvények összértékét, amely elmarad a tőzsdei bevezetés kapcsán korábban emlegetett sávtól.

Az elemzői várakozások szerint a kibocsátás egyben annak is a próbája lesz, hogy mekkora a befektetők étvágya a mesterséges intelligencia iránt, és méreténél fogva más tőzsdére készülő cégek számára is igazodási pont lesz.

Mindemellett, a két legjelentősebb AI-fejlesztő, az OpenAI és az Anthropic közötti versengésben is egy új fejezet kezdődhet utóbbi vállalat tőzsdére lépésével. Az OpenAI ugyan az utóbbi években egyre közelebb araszolt ahhoz, hogy a nonprofit működést maga mögött hagyva profitorientált céggé váljon, az elmúlt hónapok AI-biztonságot érintő kérdései miatt a jövő évre halasztotta az IPO-ját.

Az interneten is robbant az Anthropic IPO

Az Anthropic közelgő tőzsdére lépése a Google-keresésekben is megmutatkozik. Első körben az "Anthropic IPO" és "OpenAI IPO" keresési kifejezéseket hasonlítottuk össze, hogy látható legyen, a két rivális IPO-ja milyen hatást gyakorol a keresésekre.

Az év első felében még az OpenAI tőzsdére lépése iránt volt nagyobb az érdeklődés. Június elején, amikor az Anthropic bizalmasan benyújtotta a dokumentációt, mindkét kifejezés esetén megugrott az érdeklődés.

Nyár óta azonban folyamatosan az Anthropic IPO-ja iránt nagyobb a keresési érdeklődés, a nyilvános tájékoztató benyújtása után pedig meredeken emelkedni kezdett.

Kép forrása: Google Trends

A térképes adatok alapján látható, hogy amíg Észak-Amerikában, Ausztráliában és Európa nagy részén az elmúlt egy évben az Anthropic tőzsdei bevezetése iránt volt erősebb az érdeklődés, addig Latin-Amerikában és Indiában az OpenAI IPO-ja dominálta a kereséseket.

Kép forrása: Google Trends

Az Antrhopic témaköre iránti érdeklődés Magyarországon

áprilisban érte el a csúcsát, abban az időszakban, amikor a cég bemutatta a nagy port kavart Claude Mythos Preview modellt.

Októberben, a tőzsdei hírek idején ismét a tavaszi csúcs közelébe emelkedett. Az OpenAI-jal összevetve az év nagy részében egyértelműen a ChatGPT fejlesztője iránt volt nagyobb az érdeklődés Magyarországon. Az OpenAI görbéje azonban tavasz óta csökkenő pályán van, miközben az Anthropic fokozatosan felzárkózott,

az elmúlt héten pedig, eddig először, meg is előzte az érdeklődés tekintetében.

Kép forrása: Google Trends

A kereséseken az is látszik, hogy az internetezőket elsősorban az AI-vállalatok által fejlesztett chatbotok, és nem maguk a cégek foglalkoztatják. Az elmúlt egy hónapban a „Claude” keresési kifejezés iránt végig jóval nagyobb volt az érdeklődés, mint

az Anthropic iránt, és a hónap utolsó napjaiban érte el a csúcsát.

Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio