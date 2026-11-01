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Globális olajéhség: megvan az olajkartell következő lépése
Befektetés

Globális olajéhség: megvan az olajkartell következő lépése

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Várhatóan nem változtatnak a decemberi olajkitermelési célokon az OPEC+ tagországai a vasárnapi egyeztetésükön. A Kőolaj-exportáló Országok Szervezetét és szövetségeseit tömörítő csoport továbbra is az amerikai–iráni háború okozta exportfennakadásokkal küzd, így az év hátralévő részében fenntarthatják a jelenlegi kvótákat – tudta meg a Reuters a döntésre rálátó személyektől.

A szövetség hét meghatározó tagállama elvi megállapodásra jutott arról, hogy a következő hónapban is változatlan szinten tartják a kitermelést.

A lépés összhangban van azokkal a piaci várakozásokkal, amelyek szerint a szervezet már csak jövőre módosít a kitermelési politikáján.

A vasárnapi online találkozón Szaúd-Arábia, Oroszország, Irak, Kuvait, Algéria, Kazahsztán és Omán képviselői vesznek részt. Bár a Perzsa-öböl menti tagországok az utóbbi időben igyekeztek növelni a fegyveres konfliktus miatt hónapok óta akadozó kivitelüket, a legtöbb állam kitermelése még mindig jóval elmarad a kitűzött céloktól.

Az OPEC+ 2026 nagy részében folyamatosan emelte a kitermelési kvótákat, szeptemberben végleg kivezették azt a napi 1,65 millió hordós önkéntes kitermeléscsökkentést, amelyről még 2023-ban határoztak, a korábbi üléseken pedig októberre és novemberre is befagyasztották a célértékeket.

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A sajtó már júliusban arról számolt be, hogy a negyedik negyedévben nem várható változás, mivel a szövetség figyelme már a 2027-es kvótatárgyalásokra koncentrál.

A csoportnak ugyanakkor még érvényben van egy másik, nagyjából napi 2 millió hordós kitermeléscsökkentési vállalása is, amely a legtöbb tagállamra kiterjed, és 2026 végéig tart.

Ennek feloldásához és a 2027-es referenciaszintek meghatározásához a szervezetnek még a negyedik negyedévben le kell zárnia a tagországok kitermelési kapacitásának felülvizsgálatát.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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