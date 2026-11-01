Hatalmas támadás érte a Binance kriptoplatformot, de megérkezett a bejelentés a pénzek megtérítéséről

Az első ütemben tizenöt kriptoeszköz, köztük a bitcoin, az ether, az XRP és a dogecoin kiutalása vált ismét lehetővé.
A Binance közlése szerint hatmilliárd dollárnyi eltulajdonított eszközt már pótoltak vállalati forrásból vásárolt tokenekkel.
A fennmaradó öt százalék olyan kevésbé likvid eszközökből áll, amelyekből a szükséges mennyiség beszerzése több időt vesz igénybe.
Ahogy arról írtunk, a csütörtök késő este indult támadás java része mindössze húsz perc alatt zajlott le. Richard Teng társ-vezérigazgató elmondta, hogy egy rendkívül összetett akcióról volt szó, amely során az elkövetők egy feltört laptopot és olyan kártékony szoftvert használtak, amelyet kifejezetten a nyomok eltüntetésére terveztek.
A TRM Labs adatai szerint ez az eset tovább súlyosbítja a kriptovaluta-lopások sorozatát, miután tavaly közel 150 támadás során 2,9 milliárd dollárnyi digitális eszközt tulajdonítottak el.
Az FBI szombati közleménye szerint a támadásért az észak-koreai állam által támogatott TraderTraitor nevű csoport felelős. A bűnüldöző szervek megfigyelték, ahogy az egység tagjai a lopott eszközöket etherre váltják át, és a hatóságok további pénzmosási műveletekre számítanak. Bár a TRM Labs és a Chainalysis blokkláncelemző cégek szerint is a phenjani rezsim áll az eset mögött, Donald Trump amerikai elnök szombaton úgy nyilatkozott, hogy
az Egyesült Államok még nem bizonyos Észak-Korea érintettségében, de ha bebizonyosodik a gyanú, tárgyalni fognak velük az ügyről.
A Binance ígéretet tett arra, hogy teljes egészében átvállalja a támadás pénzügyi következményeit, és házon belül mintegy 6,34 milliárd dollárt különített el a veszteségek fedezésére. A pótláshoz szükséges összeget a vállalat saját tartalékaiból, a határidős ügyletek biztosítási alapjából, valamint a felhasználók védelmére létrehozott egymilliárd dolláros biztonsági alapból (SAFU) finanszírozták. Ho Ji társ-vezérigazgató közölte, hogy a biztonsági alap felét használják fel a kártalanításra, de a cég vállalta, hogy ismét feltölti azt az eredeti összegre.
A kriptotőzsde az iparági partnerekkel együttműködve igyekszik befagyasztani az érintett összegeket, és péntekig mintegy hárommilliárd dollárnyi eszközt sikerült azonosítaniuk. A pénteki árfolyamesések közepette a vállalat igyekezett megnyugtatni a felhasználókat a pénzük biztonságáról. A világszerte 335 millió regisztrált ügyféllel rendelkező Binance a 2025-ös éves jelentése szerint mintegy 162,8 milliárd dollárnyi kezelt vagyonért felelt.
Forrás: Reuters
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