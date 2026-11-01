Megszólalt a kriptogigász: nincs ok a pánikra a jelentős tőkekiáramlás után

A kriptotőzsde tájékoztatása szerint a november 1-jei adatok alapján közép-európai idő szerint reggel 7 és délután fél 5 között több mint 4,64 milliárd dollárnyi kifizetést dolgoztak fel - számolt be a Reuters hírügynökség. Ezzel párhuzamosan a befizetések sem álltak le,
ugyanezen időszak alatt 1,01 milliárd dollárnyi friss tőke áramlott a platformra,
így alakult ki a 3,64 milliárd dolláros nettó tőkekiáramlás.
Az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében a cég hangsúlyozta, hogy ez az összeg a Binance által kezelt, összesen 171 milliárd dolláros vagyonnak csupán a 2,1 százalékát jelenti. A vállalat kiemelte, hogy a kifizetési kérelmek volumene a várakozásoknak megfelelően mérséklődött és stabilizálódott, miközben a tőkebeáramlás mértéke továbbra is jelentős maradt.
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