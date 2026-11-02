A Shopper Park Plus nyolc bevásárlóparkját is érinti a Tesco üzletágainak eladása

A Shopper Park Plus nyolc bevásárlóparkját érinti az Ahold Delhaize és a Tesco között létrejött megállapodás – közölte a társaság hétfőn. A tranzakció ugyanakkor nem változtatja meg az érintett ingatlanok szerződéses bérletidíj-bevételeit.

A megállapodás a Shopper Park Plus négy csehországi és négy szlovákiai bevásárlóparkját érinti, amelyekben jelenleg a Tesco a fő bérlő.

A társaság tájékoztatása szerint a meglévő bérleti szerződések változatlan feltételekkel maradnak érvényben, az Ahold Delhaize pedig a Tesco helyébe lép a szerződésekben. A megállapodás így nem befolyásolja a Shopper Park Plus érintett ingatlanjainak szerződéses bérletidíj-bevételeit.

Az Ahold Delhaize a felvásárlással több mint 360 saját üzemeltetésű és száznál több franchise-üzletet vesz át a két országban.

A vállalat Csehországban már jelen van az Albert márkanévvel, Szlovákiában viszont új szereplőként lép piacra.

A tranzakció lezárása a szükséges hatósági jóváhagyásokat követően, várhatóan 2027 negyedik negyedévében történhet meg.

Címlapkép forrása: Portfolio