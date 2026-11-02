Csökkenő veszteséget, de lassuló árbevétel-növekedést könyvelt el a történelmi tőzsdére lépésre készülő AI-óriás

Közel 900 milliárd dolláros kötelezettséget vállalt a mesterséges intelligenciát kiszolgáló infrastruktúra kiépítésére az Anthropic a következő évekre – írta meg a Financial Times a vállalat tőzsdei bevezetést előkészítő, frissített dokumentumai alapján. A Claude nyelvi modellt fejlesztő cég számítási kapacitásokra fordított kiadásai jelenleg gyorsabban nőnek, mint a bevételei, ami a jövő hónapra tervezett elsődleges nyilvános részvénykibocsátás előtt komoly kérdéseket vet fel a befektetőkben az üzleti modell megtérülésével kapcsolatban.

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A harmadik negyedévben a vállalat árbevétele csaknem 50 százalékkal nőtt 17 milliárd dollárra, ami lassulást jelent az év korábbi időszakához képest. Ezzel szemben a chipekre, az energiaellátásra és az egyéb infrastruktúrára fordított kiadások 77 százalékkal, 5,6 milliárdról 9,9 milliárd dollárra emelkedtek. Az adatközpontok fenntartása így már a harmadik negyedéves bevétel 58 százalékát emésztette fel a második negyedéves 48 százalék után. A megugró számítási költségek miatt az üzemi eredmény is mínuszba fordult, így a második negyedéves 974 millió dolláros nyereséget követően a szeptember végén zárult három hónapban 567 millió dolláros üzemi veszteséget könyveltek el, miközben a nettó veszteség 66,2 milliárdról 23,3 milliárd dollárra csökkent.

A tőzsdei tájékoztatóból most először derült ki, hogy

az Anthropic összesen 895,4 milliárd dollár értékben kötött vételi és bérleti szerződéseket számítási kapacitásokra,

amelyből 447,5 milliárd dollárt 2030 végéig kell kifizetnie. A vezetőség figyelmeztetett, hogy a Claude és más termékek iránti hatalmas kereslet kielégítésére kötött, drága és rövid távú szerződések rontották az üzemi marzsot. A cég csak Elon Musk űripari vállalatánál, a SpaceX-nél havi több mint 3 milliárd dollár elköltésére vállalt kötelezettséget.

Az Anthropic tőzsdére lépése minden idők legnagyobb részvénykibocsátása lehet, túlszárnyalva a SpaceX júniusi, 86 milliárd dolláros tőkebevonását is, a meglévő tulajdonosok pedig 1500 és 2000 milliárd dollár közötti cégértékre számítanak. Az időzítés azonban nehéz piaci környezetbe esik, mivel az amerikai technológiai részvények árfolyama jelentősen visszaesett az elmúlt hetekben, miután a befektetők elbizonytalanodtak a mesterségesintelligencia-iparág fenntarthatóságát illetően. A technológiai túlsúlyú Nasdaq 100 index pénteken 3,5 százalékos mínuszban zárt, ezzel több mint egy éve a legrosszabb hónapját tudhatja maga mögött, míg a főbb amerikai chipgyártókat tömörítő Philadelphia Semiconductor index 7,2 százalékot zuhant.

A pénzügyi adatok mellett a vállalat

a kockázati tényezők leírását is kiegészítette.

Ebben arra figyelmeztetnek, hogy a legújabb modelljeik fejlődési üteme már elérhette azt a szintet, amely új belső biztonsági intézkedések bevezetését teszi szükségessé a katasztrofális kockázatok megelőzése érdekében. Az egy héttel korábbi dokumentumból még hiányzó passzus szerint előfordulhat, hogy a fejlesztési tempó jelentős felgyorsulását a betanítási folyamat során csak utólag, a változás bekövetkezte után tudják azonosítani.

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