8°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Megszólalt a pénzügyi óriás: ez várhat az amerikai tőzsdére a választás után
Befektetés

Megszólalt a pénzügyi óriás: ez várhat az amerikai tőzsdére a választás után

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A JPMorgan elemzése szerint jó esély van arra, hogy az amerikai félidős választások után emelkedni fog a részvénypiac. A Wall Street-i nagybank részletesen megvizsgálta a keddi szavazás legvalószínűbb forgatókönyveit és azok részvényekre gyakorolt hatását. Bár a historikus adatok alapján mind az elnökválasztások, mind a félidős megmérettetések általában kedveznek a tőzsdéknek, az egyes politikai kimenetelek eltérő következményekkel járnak a piacokra nézve - írta meg a CNBC.

A legvalószínűbb kimenetel – amelyre a bank 66 százalékos esélyt lát a teljes demokrata győzelem, vagyis az, hogy a párt a képviselőházban és a szenátusban is többséget szerez.

Ebben az esetben az S&P 500 index a várakozások szerint 0,25 százalékos esés és 0,50 százalékos emelkedés között mozoghat.

A demokrata fölény eladási hullámot indíthat el a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatok papírjainál, mivel a befektetők az adatközpontok és a technológiai óriások szigorúbb szabályozásától tartanak. A JPMorgan azonban úgy véli, hogy az AI-szektor terjeszkedését korlátozó törvényjavaslatok aligha mennének át Donald Trump elnöki vétóján, ezért a befektetőknek azt javasolják, hogy az esetleges árfolyameséseket használják ki a technológiai részvények megvásárlására.

A demokrata többség emellett a költségvetési hiány csökkenését is eredményezheti, mivel a párt ellenőrzése alá kerülnének a fiskális folyamatok. Ennek hatására a hosszú lejáratú állampapírok hozama mérséklődhet, az árfolyamuk pedig emelkedhet. Ez a forgatókönyv ugyanakkor növeli annak a kockázatát is, hogy kongresszusi vizsgálatok indulnak a Trump kampányát támogató cégvezetők ellen.

Még több Befektetés

Menedékbe bújnak a befektetők az Egyesült Államokban: Trump és a technológiai szektor áll a háttérben

Csökkenő veszteséget, de lassuló árbevétel-növekedést könyvelt el a történelmi tőzsdére lépésre készülő AI-óriás

Óriási üzletet jelentettek be az AI-piacon, azonnal pánikba estek a befektetők

A második legesélyesebb forgatókönyv a megosztott kongresszus, amelyben a demokraták szerzik meg a képviselőházat, a republikánusok pedig megtartják a szenátust. Erre 26 százalékos esély mutatkozik,

és ebben az esetben az S&P 500 index 0,5-1 százalékkal erősödhet.

A piacok megkönnyebbüléssel fogadnák a törvényhozási patthelyzetet, mivel így egyik pártnak sem lenne elég ereje ahhoz, hogy keresztülvigye saját szakpolitikai javaslatait, vagy növelje az állami kiadásokat. A hosszú kötvényhozamok ebben a felállásban is csökkennének a demokrata költségvetési kontroll miatt, és a vállalati szektor szereplőit érintő vizsgálatok kockázata is fennmaradna.

Mindössze 7 százalék az esélye annak, hogy a jelenlegi állapot fennmarad, vagyis a republikánusok mindkét házban megőrzik a többségüket. Egy ilyen győzelem esetén viszont

a részvénypiac 1-1,25 százalékkal is ralizhatna,

mivel ez a felállás nem hozna új szabályozási kockázatokat. Ez a kimenetel ugyanakkor azt is jelenthetné, hogy Trump folytatja az Iránnal vívott háborút, a növekvő költségvetési hiány pedig felfelé hajtaná a hosszú lejáratú kötvényhozamokat.

A legkevésbé valószínű forgatókönyv – mindössze 1 százalékos eséllyel – a fordított megosztottság, vagyis a republikánus képviselőház és a demokrata szenátus.

Ez 0,25–0,75 százalékos emelkedést hozhatna az S&P 500 indexben,

ugyanakkor ez a patthelyzet is kemény költségvetési vitákhoz és az amerikai kormányzat esetleges leállásához vezethetne, miközben a szenátusi jogkörök miatt a vállalati szektort érintő vizsgálatok veszélye is megmaradna.

Kapcsolódó cikkünk

Rossz híreket kapott Trump a félidős választások előestéjén, de a demokraták sem dőlhetnek hátra

Ha a történelem megismétli önmagát, hatalmas szárnyalás jöhet a félidős választás után az Egyesült Államokban

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn
Meglépi a kormány, amire 36 éve várnak a magyarok
Nagy roham indult a magyar állampapírokért, hónapok óta nem láttunk ilyet a lakossági befektetőktől
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility