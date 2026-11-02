Megszólalt a pénzügyi óriás: ez várhat az amerikai tőzsdére a választás után

A legvalószínűbb kimenetel – amelyre a bank 66 százalékos esélyt lát – a teljes demokrata győzelem, vagyis az, hogy a párt a képviselőházban és a szenátusban is többséget szerez.
Ebben az esetben az S&P 500 index a várakozások szerint 0,25 százalékos esés és 0,50 százalékos emelkedés között mozoghat.
A demokrata fölény eladási hullámot indíthat el a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatok papírjainál, mivel a befektetők az adatközpontok és a technológiai óriások szigorúbb szabályozásától tartanak. A JPMorgan azonban úgy véli, hogy az AI-szektor terjeszkedését korlátozó törvényjavaslatok aligha mennének át Donald Trump elnöki vétóján, ezért a befektetőknek azt javasolják, hogy az esetleges árfolyameséseket használják ki a technológiai részvények megvásárlására.
A demokrata többség emellett a költségvetési hiány csökkenését is eredményezheti, mivel a párt ellenőrzése alá kerülnének a fiskális folyamatok. Ennek hatására a hosszú lejáratú állampapírok hozama mérséklődhet, az árfolyamuk pedig emelkedhet. Ez a forgatókönyv ugyanakkor növeli annak a kockázatát is, hogy kongresszusi vizsgálatok indulnak a Trump kampányát támogató cégvezetők ellen.
A második legesélyesebb forgatókönyv a megosztott kongresszus, amelyben a demokraták szerzik meg a képviselőházat, a republikánusok pedig megtartják a szenátust. Erre 26 százalékos esély mutatkozik,
és ebben az esetben az S&P 500 index 0,5-1 százalékkal erősödhet.
A piacok megkönnyebbüléssel fogadnák a törvényhozási patthelyzetet, mivel így egyik pártnak sem lenne elég ereje ahhoz, hogy keresztülvigye saját szakpolitikai javaslatait, vagy növelje az állami kiadásokat. A hosszú kötvényhozamok ebben a felállásban is csökkennének a demokrata költségvetési kontroll miatt, és a vállalati szektor szereplőit érintő vizsgálatok kockázata is fennmaradna.
Mindössze 7 százalék az esélye annak, hogy a jelenlegi állapot fennmarad, vagyis a republikánusok mindkét házban megőrzik a többségüket. Egy ilyen győzelem esetén viszont
a részvénypiac 1-1,25 százalékkal is ralizhatna,
mivel ez a felállás nem hozna új szabályozási kockázatokat. Ez a kimenetel ugyanakkor azt is jelenthetné, hogy Trump folytatja az Iránnal vívott háborút, a növekvő költségvetési hiány pedig felfelé hajtaná a hosszú lejáratú kötvényhozamokat.
A legkevésbé valószínű forgatókönyv – mindössze 1 százalékos eséllyel – a fordított megosztottság, vagyis a republikánus képviselőház és a demokrata szenátus.
Ez 0,25–0,75 százalékos emelkedést hozhatna az S&P 500 indexben,
ugyanakkor ez a patthelyzet is kemény költségvetési vitákhoz és az amerikai kormányzat esetleges leállásához vezethetne, miközben a szenátusi jogkörök miatt a vállalati szektort érintő vizsgálatok veszélye is megmaradna.
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