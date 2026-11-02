Menedékbe bújnak a befektetők az Egyesült Államokban: Trump és a technológiai szektor áll a háttérben

Mérséklődtek a hosszú lejáratú amerikai államkötvény-hozamok hétfőn, miután az olajárak több mint 7 százalékkal zuhantak. Az árupiaci fordulatot az váltotta ki, hogy Irán nyolc hónapnyi közel-keleti háborúskodás után nyitottságot mutatott a béketárgyalásokra. A piaci szereplők emellett a közelgő amerikai félidős választásokra is pozicionálják magukat, ami szintén növeli a menedékeszköznek számító állampapírok iránti keresletet.

A nyersolaj határidős jegyzései hónapok óta a legnagyobb napi esést produkálták,

miután Maszúd Pezeskján iráni elnök az állami médiában közölte, hogy az ország legfelsőbb vezetője felhatalmazást adott a kormánynak a béketárgyalások megkezdésére. A nyolc hónapja tartó konfliktus eddig magasan tartotta az energiaárakat, ami komoly inflációs nyomást jelentett. JoAnne Bianco, a BondBloxx Investment Management vezető befektetési stratégája szerint az olajárak esése közvetlenül mérsékli ezt az árnyomást, a kötvénypiac pedig természetes módon hozamcsökkenéssel reagál a fejleményekre.

Az irányadó 10 éves és a 30 éves amerikai államkötvények hozama már a harmadik egymást követő kereskedési napon csökkent,

így mindkét mutató szeptember eleje óta nem látott mélypontra került. A 10 éves papírok hozama 3,3 bázisponttal 4,896 százalékra, míg a 30 éveseké 3,8 bázisponttal 5,271 százalékra mérséklődött. Eközben a Fed kamatvárakozásait szorosan követő 2 éves kötvényhozam 4,581 százalékon stagnált, a 2 és 10 éves hozamok közötti különbség pedig 31,3 bázispontra szűkült, ami a hozamgörbe laposodását jelzi.

A kötvényvásárlásokat a november 3-i félidős választásokkal kapcsolatos várakozások is fűtik, amelyeken eldől, hogy Donald Trump elnök utolsó két hivatali évére a Republikánus Párt megtartja-e kongresszusi többségét. Tom di Galoma, a Mischler Financial ügyvezető igazgatója szerint sok befektető azért fordul a fix kamatozású eszközök felé, mert az előrejelzések alapján a demokraták átvehetik az irányítást a képviselőházban, sőt akár a szenátusban is. Az amerikai részvénypiacon hatalmas súlyt képviselnek a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatok, és a befektetők tartanak attól, hogy egy demokrata győzelem visszavetheti az új adatközpontok építését.

Emiatt sokan a kötvénypiacra menekülve fedezik magukat egy esetleges részvénypiaci eladási hullám ellen.

A kockázatosabb eszközök gyengélkedése mellett az is vonzóvá teszi az állampapírokat, hogy a hozamok október elején még évtizedes csúcsokon jártak, így a mostani szintek jó beszállási lehetőséget kínálnak. A piaci hangulatot az amerikai pénzügyminisztérium hétfői bejelentése is támogatta, amely szerint a negyedik negyedévben a vártnál nagyobb induló készpénzállomány miatt 618 milliárd dollárnyi forrásbevonásra lesz szükség, ami 10 milliárd dollárral kevesebb az augusztusi becslésnél.

A nap folyamán makrogazdasági adatok is érkeztek, amelyek az erős belső keresletnek köszönhetően az amerikai feldolgozóipar élénküléséről tanúskodtak, ez pedig a termelői árakat is magasan tartotta. Az ellátásilánc-menedzserek intézetének (ISM) feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe a szeptemberi 54,5 pontról 55,5 pontra emelkedett a múlt hónapban, felülmúlva a stagnálásra számító elemzői várakozásokat.

Forrás: Reuters