9°C eső
Budapest

Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Friss eredmények Függőben: 435
0 0
Kiinduló helyzet Betöltetlen: 2
214 219
435 Mandátum

Szenátus

Friss eredmények Függőben: 35
34 31
Kiinduló helyzet Fix szenátori hely: 65
47 53
100 Mandátum
  • Megjelenítés
Nagy roham indult a magyar állampapírokért, hónapok óta nem láttunk ilyet a lakossági befektetőktől
Befektetés

Nagy roham indult a magyar állampapírokért, hónapok óta nem láttunk ilyet a lakossági befektetőktől

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Múlt héten közel 124 milliárd forint értékben vásároltak lakossági állampapírt a magyarok, ami hónapok óta a legerősebb heti eredmény. Az ÁKK adatai szerint a legtöbb pénzt, 83 milliárd forintot a Fix Magyar Állampapírba helyezték a lakossági befektetők, a második helyen 25 milliárd forinttal a Magyar Állampapír Plusz végzett. A kereslet hirtelen felfutását főként az okozhatta, hogy október végén nagy összegű BMÁP- és DKJ-kifizetés történt, a befektetők pedig ezeket a pénzeket jelentős részben visszaforgatják állampapírokba. A magyar befektetési piac aktualitásaival mélyrehatóan foglalkozunk a Portfolio november 11-i Professional Investment Day konferenciáján, részletek és jelentkezés itt.
Professional Investment Day 2026
Ismét jön a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac résztvevői számára! Kíváncsi vagy, melyek lesznek a 2027-es befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendek? Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között.
Információ és jelentkezés

Közel 124 milliárd forintnyi lakossági állampapír kelt el múlt héten, nem számítva a statisztikában nem szereplő Babakötvény és Euró Magyar Állampapír értékesítését – derült ki az ÁKK friss közléséből. A legnépszerűbb kötvény természetesen a Fix Magyar Állampapír volt, ebből 83,44 milliárd forintnyi mennyiség fogyott, a második helyen a Magyar Állampapír Plusz szerepelt 24,53 milliárd forintnyi bruttó értékesítéssel.

A harmadik helyen végző Kincstári Takarékjegy 9,92 milliárd forintnyi tőkebevonásra volt képes, a maradék három nyilvántartott papírból (értékesítési volumen szerinti sorrendben: BMÁP, nyomdai MÁP Plusz, PMÁP) a szokásos módon meglehetősen kevés kelt el, ezek együttesen 6 milliárd forintnyi heti bruttó értékesítésre tettek szert.

A 124 milliárdos összérték mostanában rendkívül magasnak tekinthető, utoljára júliusban volt példa hasonlóan nagy keresletre,

azóta gyakran az 50 milliárd forintot sem érte el a heti bruttó értékesítés.

Még több Befektetés

Óriási üzletet jelentettek be az AI-piacon, azonnal pánikba estek a befektetők

A profik szerint venni kell ezt az 5 részvényt – Most megmutatjuk, hol érdemes beszállnod!

Kötvénypiaci pánik söpört végig a világon – Így állták a sarat a magyar befektetési alapok

A lakossági befektetők vásárlási kedvének hirtelen felfutását jelentős részben az okozhatta, hogy a közelmúltban több állampapír is lejáratához érkezett:

  • október 21-én egy 220 milliárd forint fölötti BMÁP-kifizetésre került sor (2026/O),
  • október 28-án pedig egy DKJ (D261028) fizette ki a 720 milliárd forintot meghaladó tőkéjét.

A diszkont kincstárjegyek piacán a háztartások részesedése 30% körüli, így ez utóbbi kifizetés is nagyságrendileg 200 milliárd forintos lakossági bevételt eredményezhetett, feltéve, hogy ennek a sorozatnak a tulajdonosi megoszlása a piac egészére jellemző arányokhoz hasonlóan épült fel.

A kézhez kapott kamat- és tőkekifizetéseket a lakossági befektetők hagyományosan nagy előszeretettel forgatják vissza magyar állampapírokba,

ezért a nagyobb összegű kifizetések utáni hetekben sokszor látványosan feléled az aktuálisan forgalmazott papírok iránti kereslet.

Az év első tíz hónapjában összesen bruttó 3533 milliárd forintot fektettek a magyarok lakossági állampapírba, a beáramló összeg zöméért a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz felelt. Az Államadósság Kezelő Központ ezzel fokozatosan halad annak a célnak az elérése felé, hogy egyre nagyobb részt képviseljenek a lakossági portfólión belül a fix kamatozású állampapírok.

A magyar államadósság finanszírozásának idei és 2027-es stratégiájáról, többek között a lakossági láb jövőjéről Tardos Gergely, az ÁKK vezérigazgatója itt fejtette ki gondolatait a Portfolio-nak.

Kapcsolódó cikkünk

Tardos Gergely: az eurósztorival lehet harcolni a magas adósságteher ellen

Epésen reagált Magyar Péter: elárulta, mi lesz a lakossági állampapírok adómentességével

Tardos Gergely: "az euróbevezetés lefelezhetné a magyar költségvetés kamatterhét"

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Sokkoló számokat közölt a budapesti metrókat is gyártó vállalat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility