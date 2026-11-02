Nagy roham indult a magyar állampapírokért, hónapok óta nem láttunk ilyet a lakossági befektetőktől

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Közel 124 milliárd forintnyi lakossági állampapír kelt el múlt héten, nem számítva a statisztikában nem szereplő Babakötvény és Euró Magyar Állampapír értékesítését – derült ki az ÁKK friss közléséből. A legnépszerűbb kötvény természetesen a Fix Magyar Állampapír volt, ebből 83,44 milliárd forintnyi mennyiség fogyott, a második helyen a Magyar Állampapír Plusz szerepelt 24,53 milliárd forintnyi bruttó értékesítéssel.

A harmadik helyen végző Kincstári Takarékjegy 9,92 milliárd forintnyi tőkebevonásra volt képes, a maradék három nyilvántartott papírból (értékesítési volumen szerinti sorrendben: BMÁP, nyomdai MÁP Plusz, PMÁP) a szokásos módon meglehetősen kevés kelt el, ezek együttesen 6 milliárd forintnyi heti bruttó értékesítésre tettek szert.

A 124 milliárdos összérték mostanában rendkívül magasnak tekinthető, utoljára júliusban volt példa hasonlóan nagy keresletre,

azóta gyakran az 50 milliárd forintot sem érte el a heti bruttó értékesítés.

A lakossági befektetők vásárlási kedvének hirtelen felfutását jelentős részben az okozhatta, hogy a közelmúltban több állampapír is lejáratához érkezett:

október 21-én egy 220 milliárd forint fölötti BMÁP-kifizetésre került sor (2026/O),

október 28-án pedig egy DKJ (D261028) fizette ki a 720 milliárd forintot meghaladó tőkéjét.

A diszkont kincstárjegyek piacán a háztartások részesedése 30% körüli, így ez utóbbi kifizetés is nagyságrendileg 200 milliárd forintos lakossági bevételt eredményezhetett, feltéve, hogy ennek a sorozatnak a tulajdonosi megoszlása a piac egészére jellemző arányokhoz hasonlóan épült fel.

A kézhez kapott kamat- és tőkekifizetéseket a lakossági befektetők hagyományosan nagy előszeretettel forgatják vissza magyar állampapírokba,

ezért a nagyobb összegű kifizetések utáni hetekben sokszor látványosan feléled az aktuálisan forgalmazott papírok iránti kereslet.

Az év első tíz hónapjában összesen bruttó 3533 milliárd forintot fektettek a magyarok lakossági állampapírba, a beáramló összeg zöméért a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz felelt. Az Államadósság Kezelő Központ ezzel fokozatosan halad annak a célnak az elérése felé, hogy egyre nagyobb részt képviseljenek a lakossági portfólión belül a fix kamatozású állampapírok.

A magyar államadósság finanszírozásának idei és 2027-es stratégiájáról, többek között a lakossági láb jövőjéről Tardos Gergely, az ÁKK vezérigazgatója itt fejtette ki gondolatait a Portfolio-nak.

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