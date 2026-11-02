Nagyot nőtt a forgalom a magyar tőzsdén, az OTP mindent vitt

Jelentősen megugrott a kereskedési aktivitás októberben a Budapesti Értéktőzsdén: a részvénypiaci forgalom közel negyedével nőtt szeptemberhez képest. A befektetők figyelme továbbra is elsősorban a hazai blue chipekre irányult, az OTP egymaga a teljes forgalom közel háromnegyedét adta. Eközben több vezető magyar részvény is jelentős árfolyam-emelkedést ért el.

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Októberben összesen 701,8 milliárd forintos forgalmat bonyolítottak a Budapesti Értéktőzsde azonnali részvénypiacán, ami 24 százalékos növekedést jelent szeptemberhez képest.

A napi átlagos kereskedési volumen még ennél is nagyobb mértékben, közel 30 százalékkal emelkedett, és elérte a 33,4 milliárd forintot – derül ki a BÉT hétfőn közzétett havi összesítéséből.

A forgalom döntő részét ezúttal is a legnagyobb hazai vállalatok részvényei adták.

Az OTP papírjaival összesen 519,4 milliárd forint értékben kereskedtek, ami a teljes részvénypiaci forgalom 74 százalékának felel meg. A bankpapír árfolyama ugyanakkor 2,1 százalékkal csökkent októberben, így 41 800 forinton zárta a hónapot.

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A második legforgalmasabb részvény a Mol volt 94,4 milliárd forinttal, ami 13,5 százalékos részesedést jelent. Az olajvállalat papírjai 0,5 százalékkal drágultak, és 5000 forinton fejezték be az októbert.

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A Richter részvényeivel 54,9 milliárd forint értékben kereskedtek, miközben a gyógyszergyártó árfolyama 4,7 százalékkal, 12 950 forintra emelkedett.

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A négy vezető blue chip közül a Magyar Telekom teljesített a legjobban:

a távközlési vállalat részvényei egyetlen hónap alatt 10,1 százalékot erősödtek, és 2800 forinton zártak. A részvény forgalma 22,1 milliárd forintot tett ki.

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Az év eleje óta ugyanakkor a Mol vezeti a nagy magyar részvények versenyét, 70,1 százalékos emelkedéssel. A Magyar Telekom 56,3, a Richter 31,3, az OTP pedig 19,1 százalékos pluszban állt október végén.

A kisebb és közepes kapitalizációjú vállalatok közül a MEGAKRÁN emelkedett a legnagyobbat, a társaság részvényei 16,6 százalékkal értékelődtek fel október során.

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A vezető hazai részvényeket tömörítő BUX index 145 257,34 ponton zárta a hónapot, míg a kisebb kapitalizációjú vállalatokat követő BUMIX 8694,49 ponton állt. A régiós CETOP NTR index 3145,25 ponton, az Xtend piac teljesítményét mérő mutató pedig 1218,19 ponton fejezte be októbert.

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A nemzetközi piacokon eközben változékony hangulat uralkodott.

A befektetők elsősorban az amerikai inflációs adatokra, a kamatvárakozásokra, a mesterségesintelligencia-szektor kilátásaira, valamint a közel-keleti geopolitikai fejleményekre és az olajárak alakulására figyeltek. A hónap második felében a harmadik negyedéves gyorsjelentések, különösen a technológiai óriásvállalatok eredményei kerültek előtérbe.

A befektetési szolgáltatók között nem változott az élmezőny. Októberben is a WOOD & Company bonyolította a legnagyobb forgalmat, 455,2 milliárd forint értékben, ezzel 32,4 százalékos piaci részesedést szerzett.

A második helyen a Concorde végzett 414,9 milliárd forinttal, míg az Erste 180,4 milliárd forintos forgalommal lett a harmadik.

A negyedik helyet a Patria Finance szerezte meg 118,9 milliárd forinttal, az ötödik pedig az OTP Bank lett 101,7 milliárd forinttal.

Címlapkép forrása: Szabó Gábor / Gabriel Szabo