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Óriási üzletet jelentettek be az AI-piacon, azonnal pánikba estek a befektetők
Befektetés

Óriási üzletet jelentettek be az AI-piacon, azonnal pánikba estek a befektetők

Portfolio
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Az adósságállomány átvállalásával együtt 115 milliárd dolláros, tisztán részvénycserés ügylet keretében felvásárolja az optikai komponenseket gyártó Lumentumot a Marvell Technology. Az egyedi chipeket tervező vállalat az év egyik legnagyobb fúziójával a nagyobb rivális Broadcommal és az Nvidiával szemben kívánja megerősíteni a pozícióját a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok piacán.

A Marvell a Lumentum felvásárlásával tovább erősítené pozícióját a mesterséges intelligenciához kapcsolódó piacon. A Lumentum olyan lézereket és optikai eszközöket gyárt, amelyek lehetővé teszik a hatalmas adatmennyiségek gyors továbbítását az adatközpontokban.

Ezek iránt egyre nagyobb a kereslet, ahogy a technológiai óriásvállalatok folyamatosan bővítik MI-infrastruktúrájukat.

Matt Murphy, a Marvell vezérigazgatója szerint az MI-adatközpontok fejlődésével az optikai adatátviteli technológiák szerepe is egyre fontosabbá válik. A felvásárlással a Marvell nemcsak legnagyobb versenytársával, a Broadcommal szemben erősítheti meg pozícióját, hanem az olyan technológiai óriásoknak is kedvezhet, amelyek saját MI-chipek fejlesztésével igyekeznek csökkenteni az Nvidiától való függőségüket.

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A technológia jelentőségét jól mutatja, hogy az Nvidia az év korábbi részében a Marvellbe és a Lumentumba is 2-2 milliárd dollárt fektetett be.

A tőzsdén azonban kedvezőtlenül fogadták a bejelentést: a kereskedés első óráiban a Lumentum részvényei több mint 11 százalékot, a Marvell papírjai pedig mintegy 6 százalékot veszítettek értékükből.

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A befektetők elsősorban attól tartanak, hogy az MI-beruházások gyors növekedése hosszabb távon nem lesz fenntartható. Az ágazatban egyre nagyobb figyelem irányul a vállalatok nyereségességére és készpénztermelő képességére, miközben a hatalmas beruházási összegek megtérülése továbbra is bizonytalan. A felvásárlásról szóló első értesülések megjelenése óta ezek az aggodalmak is nyomást gyakorolnak a két vállalat részvényárfolyamára.

Az elemzők szerint a két cég egyesülése üzleti szempontból indokolható, hiszen az adatközpontokban egyre gyorsabb és energiahatékonyabb adatátviteli megoldásokra van szükség.

A kérdés inkább az, hogy a Marvell nem fizet-e túl magas árat a Lumentumért, és megtérülhet-e a rendkívül költséges felvásárlás.

A megállapodás alapján a Marvell kizárólag saját részvényekkel fizetne a Lumentumért. A vételár részvényenként mintegy 1132 dollárnak felel meg, ami 23,9 százalékkal haladja meg a felvásárlási tárgyalásokról szóló hírek megjelenése előtti árfolyamot. Az ajánlat így 102,54 milliárd dollárra értékeli a Lumentum részvényeit, míg az adósságállományt is figyelembe véve a tranzakció összértéke eléri a 115 milliárd dollárt.

A Lumentum részvényesei minden papírjuk után 4,5 Marvell-részvényt kapnak, így az egyesült vállalat mintegy 33 százalékát birtokolhatják majd. A két társaság igazgatótanácsa már jóváhagyta a megállapodást, a felvásárlás lezárása azonban csak 2028 első felében várható.

A megállapodás jelentős kötbéreket is tartalmaz. Ha a Marvell elállna az üzlettől, 5,8 milliárd dollárt kellene fizetnie, míg a Lumentum visszalépése 2,9 milliárd dolláros kötelezettséggel járna. Amennyiben a versenyhatóságok akadályoznák meg a felvásárlást, a Marvellnek 3,2 milliárd dollárt kellene fizetnie.

A Marvell az elmúlt években az MI-forradalom egyik legnagyobb nyertesévé vált. A vállalat piaci értéke már meghaladta a 170 milliárd dollárt, éves árbevétele pedig a 2021-es 3 milliárd dollárról a 2026-os pénzügyi évre 8,2 milliárd dollárra nőtt. A növekedésben fontos szerepet játszottak az olyan nagy technológiai vállalatok számára fejlesztett egyedi MI-chipek, mint amilyeneket az Amazon is használ.

A cég augusztusban a Google-lel is jelentős megállapodást kötött, amelynek keretében 2033-ig akár 120 milliárd dolláros bevételre is szert tehet. Emellett februárban 3,5 milliárd dollárért felvásárolta az optikai technológiák fejlesztésével foglalkozó Celestial AI-t is.

A Lumentum számára az amerikai–kínai kereskedelmi feszültségek is új lehetőségeket teremthetnek. Az Egyesült Államok ugyanis a kínai optikai adó-vevők új típusainak betiltását mérlegeli, ami az amerikai gyártók felé terelheti a megrendeléseket.

A vállalat kilátásai egyelőre kedvezőek: a második negyedévre 1,58-1,63 milliárd dolláros árbevételt vár, ami meghaladja az elemzői előrejelzéseket.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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